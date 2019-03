‚Neúcta, zpupnost, papaláši.‘ Opozice kritizuje Vondráčka za večírek ve sněmovně, Němcová žádá rezignaci

Šéf sněmovny Radek Vondráček z ANO zpíval během večírku s kytarou na předsednickém stole, odkud řídí schůze dolní komory. Informoval o tom ve čtvrtek server Seznam Zprávy. A na Vondráčka se záhy snesla ostrá kritika z řad opozice. Někteří politici mluví o absolutní neúctě, jiní o aroganci moci nebo zpupnosti. A zaznívají i výzvy k rezignaci. ODS chce, aby případ v pátek projednali poslanci. Vondráček to ale za zneuctění Parlamentu nepovažuje. Praha 15:15 7. 3. 2019 (Aktualizováno: 15:37 7. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda sněmovny Radek Vondráček z ANO a poslanec ANO Miloslav Janulík hrají na kytary přímo na jednacím stole dolní komory. | Zdroj: archiv iROZHLAS.cz

„Zveřejněné fotografie jsou důkazem arogance a neúcty předsedy sněmovny k historické budově, kde se odehrály výjimečné události naší země. Je to zcela neomluvitelná zpupnost a jedinou možnou reakcí je rezignace Radka Vondráčka na jeho funkci,“ napsala na twitteru Miroslava Němcová z ODS.

Poslanecká sněmovna Jednací sál se nachází v Thunovském paláci ve Sněmovní ulici, jde o národní kulturní památku. Od roku 1779 sloužil hlavní sál jako divadlo, později budovu poničil požár. Začátkem 19. století palác koupili čeští stavové, kteří zahájili přestavbu pro Zemský sněm. Nynějšího podoba jednacího sálu pochází z roku 1861. Sál charakterizují zlacené dekorace i ženské postavy, které jako by přidržovaly štukový strop. Výraznější rekonstrukcí prošel jednací sál v roce 2008. Úpravy si tehdy vyžádaly šest milionů korun. Dalších 14 milionů korun si vyžádala nová klimatizace. Poslední proběhla v říjnu 2017.

Někdejší předsedkyně sněmovny pak v pátek ve sněmovně navrhne, aby se poslanci jednáním Vondráčka mimořádně zabývali.

Němcová ale nebyla sama, kdo ve čtvrtek Vondráčkovo chování na půdě dolní komory parlamentu kritizoval.

„Poskakující poslanci hnutí ANO po předsednické lavici Poslanecké sněmovny je absolutní neúcta k ústavním institucím. Poslance, kteří svým chováním zneuctili naši nejvyšší zákonodárnou ústavní instituci, vyzýváme k rezignaci na svůj mandát,“ napsal na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

A dodal, že TOP 09 bude společně s dalšími stranami navrhovat, aby se sněmovna případu mimořádně věnovala.

„Neumím si představit předsedu komory parlamentu v Německu, v USA či jinde v kulturně vyspělých zemích, jak tančí na stolech v jednacích sálech a následně by neodstoupili. Obrázek politické kultury ANO v praxi aneb aby se děti za ně nemusely stydět,“ komentoval exministr zemědělství Marian Jurečka, který se chce ucházet o post předsedy KDU-ČSL.

Místopředseda STAN Vít Rakušan pak Vondráčkovo chování spojil s arogancí moci: „Někomu to možná přijde úsměvné. Mně symbolické pro vládu ANO. Arogance moci. ‚My můžeme všechno. A ještě se za to nestydíme.‘ Umíte si tohle představit v jakékoliv civilizované zemi?“

Vondráčka se naopak částečně zastal Jiří Dolejš z KSČM. „No tak se večírek trochu rozjel, no bóže,“ napsal na twitteru.

Pan předseda @vondraczech by si měl uvědomit, že parlament není místem pro jeho vyhrávání. Tohle je vážně nedůstojné. Podobné výstupy ať přesune třeba na #čapák a #Kryštof s @KajcoOfiko ho můžou doprovodit. @Snemovna si zaslouží lepší reprezentaci. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) 7. března 2019

Na pultu v botách

Zmiňovaný večírek se v historické budově Poslanecké sněmovny měl konat v říjnu 2017, kdy hnutí ANO zvítězilo v parlamentních volbách a Radek Vondráček nebyl předsedou, ale místopředsedou dolní komory, informoval ve čtvrtek server Seznam Zprávy.

V kuloárech ale fotografie kolovaly už mnohem dříve. V lednu na ně narazil i server iROZHLAS.cz. Oslovil proto několik politiků, nikdo ale tehdy šéfa sněmovny nekritizoval.

Vondráček podle nich vylezl v botách na předsednický pult, odkud předsedové běžně řídí celé plénum 200 poslanců dolní komory, hrál na kytaru a zpíval. Společně se svým stranickým kolegou a poslancem Miloslavem Janulíkem.

„Dohodli jsme se, že by bylo hezké si zahrát v sále, co se tak známe a co jsme se potkávali. V té skupince jsme odehráli asi tři písničky. Bylo to fajn,“ popsal už v lednu serveru iROZHLAS.cz Vondráček s tím, že na akci bylo podle něj zhruba 20 lidí nejen z hnutí ANO, ale i dalších stran.

„Víte, my tam nemáme pódium, takže po dohodě všech zúčastněných to bylo ideální místo,“ prohlásil tehdy.

Kdo je Radek Vondráček? Radek Vondráček je místopředsedou ANO a předseda Poslanecké sněmovny. Rodák z Kroměříže vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2000 až 2003 pracoval jako koncipient v advokátní kanceláři Jana Haláse v Kroměříži, poté se stal samostatným advokátem. Ve sněmovně působí od října 2013, prvním místopředsedou byl od ledna do října 2017. Dříve pracoval také jako místostarosta Kroměříže (2014 až 2017). Členem hnutí ANO je od roku 2014.

Sněmovní sál se podle něj tehdy rekonstruoval, a žádná škoda tak prý nevznikla. Pro Seznam Zprávy také uvedl, že akci nepovažuje za zneuctění Parlamentu. Naopak se po zhlédnutí fotografií k události hrdě přihlásil.

„Mělo by se tam hrát častěji,“ uvedl v minulosti pro iROZHLAS.cz. „Mám ještě jednu ambici. Mám hrozně rád folklor a přál bych si, aby se tady folklorní soubory v krojích sešly. Zahrály ve sněmovně, něco zazpívaly a dostaly tam nějakou pozitivní energii,“ dodal.

„Bylo to velice příjemné, takže mám zážitek. Mimochodem sněmovna byla kdysi divadlem, takže jsme navázali na tu tradici. V Lucerně si zahraje každý, tady si každý nezahraje,“ řekl Vondráček v lednu.

Redakce v minulosti požádala o reakci i mluvčího dolní komory Romana Žambocha. Ani on ale tehdy neviděl v podobném chování žádný problém.

„Zřejmě si šli vyzkoušet akustiku sálu, což v době, kdy sál byl rekonstruován, nemohlo ničemu uškodit,“ komentoval Žamboch.

Děkuji novinářům za hezkou vzpomínku, i když příběh o večírku ve sněmovní restauraci je smyšlený. S kolegou jsme kdysi - to jsem nebyl předseda - využili toho, že jednací sál byl během rekonstrukce mimo běžný provoz, koberce vytrhané, lavice před lakováním. Zahráli jsme 3 písně. — Radek Vondráček (@vondraczech) 7. března 2019