Šéf sněmovny Vondráček: Zdravý rozum není chráněn Ústavou, ačkoli je to často ohrožená menšina

Politici se musí po verdiktu Ústavního soudu o volebním zákoně urychleně dohodnout, podle jakých pravidel se budou na podzim vybírat noví poslanci. „Doufám, že výsledkem bude zákon, který vydrží třeba dvacet let a umožní vznik stabilní vlády. Ryzí poměrný systém rozdělí hlasy podle rozložení ve společnosti, ale ve spoustě zemí se potýkají s nestabilními vládami,“ upozorňuje v Interview Plus předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). Interview Plus Praha 16:32 10. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Vondráček | Zdroj: Profimedia

Zbývající čas – volby se budou konat v říjnu – označuje šéf sněmovny za šibeniční a pokud by měl být dodržen standardní legislativní postup, tak to ani nelze stihnout. V prvním čtení by proto návrh měl být schválen už na březnové schůzi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

„Nevýhodou celé této diskuse je, že máme za pár měsíců volby. Každý si vezme nějaký průzkum, současné rozložení sil a začíná nad tím přemýšlet. Před dvěma lety by diskuse byla klidnější a zbylo po nás něco kvalitnějšího,“ míní.

„Nejde o technickou část, ta se dá napsat opravdu rychle, ale o to najít politickou dohodu. To je ryzí politika a je to nesmírně složité, zvlášť když potřebujete souhlas obou komor,“ podotýká ve vysílání Českého rozhlasu Plus Vondráček.

Podle něj by v systému měl být zakomponovaný stabilizační prvek, určitý bonus pro vítěze: „Jde o míru většinového prvku v poměrném systému. Ne kvůli ANO, koneckonců někteří naši političtí konkurenti deklarují, že chtějí vyhrát volby. To děláme vlastně pro ně, tak nevím, proč se nemůžeme domluvit.“

Návrh novely by do sněmovny měla ideálně předložit vláda, podle Vondráčka není vhodné upravovat již podaný návrh poslance Marka Výborného (KDU-ČSL). „Fakticky by to byla jen skořápka, do které by se vložilo něco jiného. Na tom je shoda, že původní návrh určitě ne,“ vysvětluje.

Vondráček se pozastavuje nad tím, jak do celé věci aktivně vstupuje Senát. Nejdříve by se prý měli dohodnout poslanci: „Senát se ozývá poměrně intenzivně. Nejsem s tím úplně komfortní, jsou to především volby do Poslanecké sněmovny. Ale Ústava mluví jednoznačně, musí se na tom dohodnout obě komory,“ připouští.

„Věřím ve zdravý rozum, že se nějak domluvíme a v obou komorách bude vůle. Bohužel zdravý rozum není chráněn Ústavou, ačkoli je to často ohrožená menšina,“ uvádí Vondráček s tím, že pokud by volby proběhly bez zákona, snížilo by to jejich kredit a narušilo důvěru občanů.

Pachuť po liknavosti soudu

Rozhodnutí Ústavního soudu ohledně volebního zákona kritizoval premiér Andrej Babiš (ANO) i ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

„Nejsem nadšený z toho, že Ústavní soud svým rozhodnutím vstoupil do politického boje, ale budiž, to je rozhodnutí, které respektujeme. Následovalo vyjádření pana předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, který vykročil z toho rámce. Myslím, že by se neměl jakkoli politicky vyjadřovat. A následovala reakce ryze politická, ale od politiků,“ reaguje Vondráček.

Ústavní soud není Agrofert, říká jeho šéf Rychetský. Některá vládní opatření jsou podle něj za hranou Číst článek

Babiš ve středu opětovně označil verdikt za účelový a namířený proti jeho hnutí ANO. „Myslím, že pan premiér se vyjadřuje k tomu, za jakých okolností to probíhalo, proč to trvalo 3,5 roku a proč jsou oponující soudci extrémně kritičtí na poměry Ústavního soudu,“ vypočítává Vondráček.

Ústavní soud podle něj nepostupoval standardně, postup prý nebyl správný. „Jak to formálně proběhlo, ta prodleva, ta liknavost, způsob samotného hlasování a to, jaký prostor dostali přehlasování soudci, kteří měli menšinu, zanechává hořkou pachuť, že Ústavní soud nepostupoval standardně. Výsledek respektuji, jinak to nejde, ale soudu se dá několik věcí vytknout.“

Jsou v Poslanecké sněmovně extremistické strany? Poslechněte si záznam Interview Plus s předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem.