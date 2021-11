Není pravděpodobné, že uspěji. Žíly mi to netrhá, je to politika, říká Vondráček k postu ve vedení sněmovny

Poprvé po volbách bude jednat nová sněmovna. Od pondělí začíná ustavující schůze, kterou řídí ještě dosavadní předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO), dokud poslanci nezvolí nové vedení. Hnutí ANO navrhlo Vondráčka nově do funkce místopředsedy sněmovny. Šanci na úspěch ale ani on sám nevidí, přiznal v rozhovoru pro Radiožurnál. Vysvětloval také, proč chápe emoce v SPD, která třeba na rozdíl od Pirátů zřejmě žádného místopředsedu mít nebude. Rozhovor Praha 10:37 8. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z ANO | Foto: Milan Malíček/Právo | Zdroj: Profimedia

Bude první schůze náročnější než běžné schůze? S čím vším je potřeba se vypořádat?

Máme (v pondělí) první jednací den. Nepředpokládám, že by byl složitý. Skládá se slib a probíhají nominace. Uvidíme, kdo a jak bude nominován. Dnes bude lhůta, předpokládám, do pěti hodin. Poté zasedne volební komise.

K volbám se dostaneme ve středu, kdy už půjde o funkci předsedy a místopředsedů. A dá se očekávat větší diskuse, protože například hnutí SPD, která má dvacet poslanců, tak nemá mít zastoupení ve vedení sněmovny. Naproti tomu Pirátská strana, která má čtyři poslance, tam zastoupení mít má. Takže tam já vidím první bod, kde může nastat větší diskuse.

Čekáte přímo obstrukce, jak SPD avizovala?

Nevím, jestli k tomu dojde, zda ještě opravdu nezvítězí rozumný přístup. Je to nespravedlnost, když máte dvacet poslanců a nemáte zastoupení ve vedení sněmovny. A jiné strany s menšími kluby tam zastoupení mají. Když strana se čtrnácti poslanci má dokonce předsedu. Mám porozumění pro ty emoce na straně SPD, která to vnímá jako nespravedlnost, křivdu vůči svým voličům a bude podle toho vystupovat.

Vás osobně navrhuje klub ANO na post jednoho z místopředsedů sněmovny. Ale předsedkyně vašeho klubu Alena Schillerová zároveň už připustila, že prosazení vás jako kandidáta nemusí být úplně hladké. Z pětikoalice se ozývají kritické hlasy. Jak vy vidíte své šance?

To je další věc, která k té atmosféře ve středu přispěje. Myslím, že bychom si neměli navzájem takto kádrovat kandidáty, protože budeme spolu čtyři roky fungovat. Od několika představitelů koalice jsem zaznamenal komentáře typu: Chceme zahrnovat příkopy, chceme spojovat. Ale na to jsou třeba činy, ne o tom jen mluvit. A tímto rozhodně ničemu nepomůžou. Neberu to osobně, je to politika. Žíly mi to netrhá. V každém případě mi jde spíš o princip, že bychom si měli navzájem kandidáty respektovat, když už jsme se na něčem domluvili.

Ale že uspějete, v to asi moc nevěříte. Jestli to chápu správně z vašich slov.

Podle těch deklarací to asi není pravděpodobné. Ale já ten problém vidím jinde.

V nové sněmovně by mělo být šest místopředsedů, tedy o jednoho víc než v minulém období. V čem je důležitá role místopředsedy sněmovny? Na co všechno má vliv? A jaký rozdíl to bude – pět, nebo šest?

Ve vedení sněmovny dochází k dělbě práce. Předseda nemůže být všude. Je to tedy to, co vidí každý, řízení schůze, pak je to různé zastoupení při společenských akcích, pietních aktech. Zastoupení v rámci delegací, někdy doprovází výbory. Je proto třeba stanovit nějaké rozumné číslo. Já mohu po čtyřech letech zkušeností říct, že ta číslovka pět byla tak akorát, protože se opravdu stávalo, že každou chvíli byl někdo nemocný nebo nemohl. A my jsme byli schopni pokrýt vedení schůze, které někdy trvalo třeba do tří v noci. Museli jsme se s tím nějak vypořádat.

Ale číslovka šest už je opravdu nadbytečná. Všichni, kdo to sledují, rozumí tomu, že je to pouze nějaké uspokojení potřeb funkcí těch jednotlivých stran - pětikoalice, protože je jich pět, tam je úplně jednoduchá matematika.

První schůze sněmovny Poslanecká sněmovna začne jednat na ustavující schůzi po 30 dnech od voleb. Dolní komoru svolal na 8. listopadu prezident Miloš Zeman. Na nejzazší možný termín ji Zeman svolal v minulosti pokaždé. Ustavující schůzi řídí ještě dosavadní předseda sněmovny, než se zvolí nové vedení. Jednat se bude několik dnů. Na 200 zvolených poslanců a poslankyň totiž musí složit slib, ustavit mandátový a imunitní výbor a v tajné volbě zvolit předsedu a místopředsedy dolní komory. Při první schůzi budou poslanci sedět v lavicích podle abecedy. U sebe by tak měli usednout třeba předseda SPD Tomio Okamura se svým bratrem Hayatem Okamurou z KDU-ČSL. Novou předsedkyní sněmovny se má stát předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Spor může vyvolat volba šesti místopředsedů. Radek Vondráček (ANO) nemá mezi poslanci jasnou podporu, SPD by podle dosavadních vyjádření opozice neměla získat žádné místopředsednické křeslo. ODS navrhla na místopředsedu Jana Skopečka, lidovci Jana Bartoška, Piráti Olgu Richterovou, STAN Věru Kovářovou a hnutí ANO kromě Vondráčka ještě Janu Mračkovou Vildumetzovou. Po konci ustavující schůzi musí podat vláda podle Ústavy demisi. „Mělo by to být ve druhé polovině příštího týdne. Uvidíme, kdy ustavující schůze skončí,“ uvedl pro iROZHLAS.cz ústavní právník Aleš Gerloch.