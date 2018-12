Jen jedno z právních stanovisek, říká k analýze Evropské komise o Babišovi šéf sněmovny Vondráček

Analýza právníků Evropské komise o tom, že premiér Andrej Babiš (ANO) má zájem na ekonomickém úspěchu svých dřívějších firem v konglomerátu Agrofert je podle šéfa Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) pouze jedním právním názorem. Premiér podle něj učinil vše, co mu české právo umožnilo, aby se od svého majetku distancoval. Praha 14:04 2. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z ANO | Foto: Milan Malíček/Právo | Zdroj: Profimedia

V pořadu České televize Otázky Václava Moravce Vondráček uvedl, že je v souvislosti s případem předčasné hovořit o vyšetřování. Předseda Sněmovny odmítl, že by mohlo jít o korupci, protože tu chápe jako braní úplatků.

Babišův střet zájmů trvá, dokud má z Agrofertu hospodářský zájem, píše Respekt s odkazem zprávu právníků Číst článek

Šéf horní komory Jaroslav Kubera (ODS) poznamenal, že zatímco v Česku jde o kauzy týkající se korun, v Evropě se obdobné případy týkají eur.

Problém podle něj tkví v celkové dotační politice Evropské unie, neexistoval by, kdyby unie peníze nepřerozdělovala.

„Je to jenom jedno z právních stanovisek. Debata nás čeká, Andrej Babiš udělal vše, co mohl udělat, co je v právním řádu,“ uvedl právník Vondráček. Věc nechápe jako korupci, nýbrž jako právní problém.

Převedení Babišových firem do svěřenského fondu byla podle něj jediná legální cesta, jak se mohl Babiš zachovat. Analýzu evropských právníků označil za velmi extenzivní právní výklad, nyní očekává racionální právní debatu.

Zmínil také analýzu Státního investičního fondu, která uvádí, že se premiér nepodílí žádným způsobem na čerpání evropských peněz.

Babiš střet zájmů odmítá

Analýza právní služby Evropské komise, o které informovaly v sobotu mimo jiné britský list The Guardian a francouzský Le Monde, uvádí, že Babiš má jako předseda vlády možnost v Česku řídit a ovlivňovat rozhodovací procesy spojené s využíváním fondů přicházejících z evropského rozpočtu.

Politici reagují na zprávu EK o Babišovi: Bartoš se obrátí na ministerstva, Hamáček chce vysvětlení Číst článek

Premiér už v sobotu střet zájmu odmítl. Skutečnost, že je Babiš vzhledem ke svěřenským fondům, kam převedl akcie Agrofertu, stále konečným uživatelem výhod, odpovídá podle názoru právní služby komise „hospodářskému zájmu“, jak jej definuje 61. článek nařízení o pravidlech pro unijní rozpočet.

V něm stojí, že střet zájmů nastává, pokud je „ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí“ kvůli rodinným důvodům, citovým vazbám, kvůli politické či národní sblíženosti a právě také kvůli možným hospodářským zájmům.

Právníci EK uvádějí, že Babiš má jako předseda vlády příležitost řídit a ovlivňovat rozhodovací procesy spojené s využíváním unijních peněz.

I když se jako šéf kabinetu podílí hlavně na rozhodování na nejvyšší úrovni, a tedy především na nastavování priorit, může ze své funkce podle dokumentu „uplatňovat vliv na nižší úrovně vlády“.

Právníci přitom poukázali i na to, že v Babišově případě by mohl být relevantní rovněž konflikt zájmů z rodinných důvodů, protože jeho žena Monika je zapojena do činnosti skupiny Agrofert.