Do vítězné sestavy se nesahá, říká Radek Vondráček před sněmem ANO. Chce být místopředsedou hnutí

Hnutí ANO bude mít v neděli svůj volební sněm. Očekává se, že jedinou novou tváří v nejvyšším vedení bude v roli místopředsedy hnutí šéf sněmovny Radek Vondráček. Je volební sněm v podání nejsilnějšího českého politického uskupení jen formalitou? Posouvá se hnutí doprava, a jak to bude s trestáním poslanců za absenci ve sněmovně? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl předseda Poslanecké sněmovny a kandidát Radek Vondráček. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:39 15. února 2019

Máte už předjednanou podporu? Budete v neděli zvolen místopředsedou hnutí ANO?

Informace, že jsem možná úplně jediné nové jméno, mě tedy překvapila.

Pokud budeme brát předsedu a místopředsedy, tak to tak vypadá. Nebo nevypadá? Vy máte jiné informace?

Úplně nevím, jestli to je z nějaké pověrčivosti nebo z jakého důvodu, ale já jsem to skutečně možná schválně nějak nestudoval, nezkoumal. Jsem moc rád, že jsem získal důvěru ve svém Zlínském kraji. Považuji to částečně za to, že reprezentuji svůj kraj a naše členy ve vedení hnutí. Jelikož jsem členem předsednictva, takže tak činím.

Pozice místopředsedy je pro mě nějakým dalším logickým krokem, i co se týče mých aktivit v rámci hnutí. Že se podařila získat podpora i v jiných krajích, to mě velmi těší, přijde mi to až mírně zavazující. V případě, že uspěju, tak se podle toho budu chovat. Nominovalo mě více krajů.

Počkejte, vy o tom mluvíte tak, jako byste tomu nechával úplně volný průběh. Opravdu k tomu tímhle způsobem přistupujete? Nedomlouváte se s kolegy? Opravdu teď netušíte, nemáte zmapováno, jakou podporu v neděli budete mít?

Diskutoval jsem to s kolegy na předsednictvu, diskutoval jsem to se svými kolegy ve svém kraji a víc opravdu nešlo stihnout. Nevedl jsem nějakou kampaň, že bych objížděl kraje. Zúčastnil jsem se jenom našeho krajského sněmu. Prostě to z časových důvodů nešlo.

Pozice předsedy sněmovny je taková, že je hodně povinností i třeba v zahraničí a prostor na to nebyl. Každý z těch delegátů, troufám si říct, ví, kdo jsem, ví, co představuju, jaký mám styl a doufám, že je přesvědčím, že můžu hnutí něco nabídnout.

Když říkáte, že jste neměl čas teď objíždět své kolegy, budete mít čas na to, abyste byl místopředsedou strany nebo hnutí?

Ano. To je druhá věc, to je samozřejmě…

Takže na to čas zbyde, ale na to, abyste teď své kolegy objížděl, čas není?

Tak, jak bych si představoval, jak by se měla vést vnitrostranická kampaň – to znamená skutečně projevit určitý respekt ke kolegům a navštívit je v regionu – na to v tuto chvíli prostor nebyl.

Promiňte, ale to by v roli místopředsedy nebylo dobré objíždět své straníky v jednotlivých krajích?

No, to je vždycky dobré. Já vždycky říkám...

A to už potom na to čas budete mít? Až vás v neděli zvolí?

Už to nebude takové koncentrované, že by člověk měl objet všechny. V případě, že budu zvolen, budu zvolen na dva roky a...

A během dvou let alespoň jednou navštívíte každý kraj?

Mám takovou ambici. Dokonce bych se chtěl i z pozice předsedy sněmovny podívat do každého kraje. Uvidíme, jak se ten plán zdaří. Pamatuji si, že můj předchůdce Honza Hamáček (ČSSD) organizoval výjezdy vedení sněmovny do krajů a že o to byl zájem mezi starosty a že je dobré se potkat s místní zákonodárnou mocí.

A tohle tedy chcete spustit?

Vážně o tom uvažuji ve druhé polovině svého mandátu. Teď mám za sebou rok a dva měsíce.

Takže s tím začnete za deset měsíců?

Je to velmi pravděpodobné. Už jsem o tom mluvil.

Lépe se v rámci hnutí poznat

Vrátím se k tomu, že se ucházíte o post místopředsedy hnutí ANO. Před chvílí jste říkal, že doufáte, že přesvědčíte své stranické kolegy. Přesvědčovat tedy budete až v neděli svým projevem?

My jsme měli nedávno ideovou konferenci, na které jsem mluvil úplně poslední, a už na mě nezbylo moc času. Určitě budu mít prostor oslovit delegáty projevem a tam bych chtěl představit svůj přístup, co si myslím, že je dobré, aby vedení hnutí dělalo.

Můžeme teď trošku začít, aby o tom měli koneckonců i delegáti sněmu příležitost od teď až do neděle uvažovat. Co jsou vaše priority? Co byste chtěl v roli místopředsedy hnutí ANO?

Jsem příznivcem parlamentní diskuze a diskuze obecně, a moc se mi líbila naše ideová konference, kde jsme si povídali v konstruktivním duchu, měli jsme tam hosty. Chtěl bych v maximální míře podporovat právě vnitřní diskusi uvnitř hnutí.

Jakým způsobem?

Pořád říkám, že bychom se měli znát, protože jsem vnímal v minulosti u jiných stran – těch tradičních –, že přece jenom mají delší kontinuitu, že se znají, že se zná člověk z Hradce Králové s člověkem z Brna a myslím si, že to hnutí trošku chybí.

Jak toho ale chcete docílit?

Prostě komunikovat, potkávat se, setkávat se, přemýšlet nad tím, zda třeba vyvolat nějaká diskusní fóra na určitou tematiku. Druhá věc, která mě zajímá dlouhodobě, protože jsem předseda Poslanecké sněmovny a reprezentuji Českou republiku a mám příležitost se potkávat s lidmi ze zahraničí, s představiteli různých stran. Je to hrozně zajímavá zkušenost, jet třeba do Francie, potkat se se zástupcem opozice, potkat se s předsedou, místopředsedou, ty pohledy jsou úplně jiné, v lecčem je to ale podobné.

Myslím, že to, co mají jiná hnutí a jiné strany, je, že mají nějaké partnerské strany v jiných zemích. My samozřejmě spolupracujeme v ALDE v rámci Evropy, ale ono to není úplně stejné. Ten formát není úplně stejný. Jestli by byl zájem i mezi mými kolegy ve vedení a vůbec mezi členy, myslím si, že by bylo dobré se trošičku začít věnovat zahraniční politice. Ne té státní, ale té stranické. To znamená, najít si nějaké partnery k tématům v jednotlivých státech Evropy.

Máte třeba konkrétní jména, kdo by to měl být, ve kterých státech?

No… nechám si taky něco na sněm.

A tam ta konkrétní jména řeknete?

Třeba teď nedávno jsem se potkal se zástupci jednoho hnutí z Nizozemí. Mají velice zajímavé názory. Je potřeba k tomu přistupovat opatrně, ale proč ne. A také hodně záleží a bude hrozně důležité ty evropské volby. Také zastávám názor, že dojde k velkým změnám ve složení Evropského parlamentu a síly se tam přeskupí. Je dobré to sledovat a je dobré mít vztahy se všemi.

Máte už jasno, kde bude klub europoslanců hnutí ANO po těchto volbách? Zůstanete v ALDE, nebo budete hledat nějakou jinou frakci?

Vzhledem k tomu, jak dopadla ideová konference – široké liberální zaměření, abychom byli především, jak říkal pan předseda, pro lidi a nestarat se o to, co je vpravo, co je vlevo – myslím, že nám ALDE svým liberálním přístupem vyhovuje. Samozřejmě tam ale jsou také různé strany. Není liberál jako liberál i v rámci Evropy.

Obrat doprava?

Když budete v neděli promlouvat ke svým kolegům, budete mluvit také o směřování hnutí ANO? Mělo by se někam posunout? Mělo by směřovat někam jinam, než směřovalo třeba v minulých měsících a letech?

Myslím, že tam bude mít příspěvek kolega (Petr) Vokřál, případně kolega (Tomáš) Macura, kteří...

Oni říkají, jestli to dobře chápu, že byste se měli posunout více doprava. To je stejný názor, který sdílíte?

Tohle se objevilo možná až ve sdělovacích prostředcích po skončení konference, protože média si z toho vzaly hlavně to, že teď chceme dělat něco pro živnostníky, ale ta ideová konference byla víc abstraktní. Víc jsme se skutečně bavili o směřování.

Dobře. Jaké směřování by to tedy mělo být?

Výstup byl takový, že jsme skutečně hnutí s širokým zaměřením a středové. Hlas zněl samozřejmě jednoznačně – nenechat se politickými protivníky a možná, komentátory, ani svými koaličními partnery tlačit nalevo.

Když říkáte protivníky, tak tím myslíte koaliční partnery nebo ty, kteří vás podporují?

Ne. Vždyť to ve středu opět zaznělo v nějakém příspěvku. Už nevím, kdo to říkal. Některý zástupce, snad ODS, říkal: ‚Podívejte se, toto je stanovisko nás pravicových stran a ti všichni vlevo...‘ A citoval i hnutí ANO. Oni si nás tam přejí, protože chtějí ovládat prostor napravo.

A vy tedy teď budete chtít dokázat voličům, že vlevo nejste. Je to tak?

Já tvrdím, že jsme nikdy neodešli. To, že to někdo tvrdí, to ještě nemusí být pravda.

To, že jste například prosadili výrazné slevy pro mladé lidi a pro seniory v dopravě, že výrazně zvyšujete důchody a tak dále... To nejsou levicové záležitosti?

Konkrétně si nemyslím, že by se sleva pro seniory dala označit ryze jako levicové téma. Já myslím, že to už neplatí...

Dobře. Ale celý tento komplex...

Nemyslím si, že když jsme zvyšovali důchody – a já znovu říkám, že jsme akorát napravili to, co se v minulosti nedařilo –, že jsme teďka narýsovali novou startovací čáru, že tu jsme museli udělat, protože to bylo zanedbané a že si to ti lidé zasloužili. Je to levicové? Já sám se vnímám jako pravicový člověk, ale vzhledem k mému věku a rodině to sociální cítění nemůžete odbourat. Pravicové myšlení ještě neznamená, že nebudete mít sociální cítění. To v žádném případě.

Obědy zdarma smetené ze stolu

Řeknu vám jeden konkrétní případ. Mám tu vaše stranické noviny Lepší Česko z prosince. Je tedy velký titulek, kde Andrej Babiš říká, že má pro Česko skvělý dárek. A potom říká, jak chce prosadit to, aby obědy ve školách byly zadarmo. Vysvětluje, proč a jak už na to dlouho myslí. Od toho, kdy ty noviny vyšly, uplynuly dva měsíce a právě zásluhou vašich představitelů, včetně vašeho pana předsedy, ten nápad spadl pod stůl. To znamená, že obědy se platit nebudou. Není to změna názoru?

Hrozně si vážím pana předsedy, že se k tomu dokázal postavit. Byl tam velký nesoulad ze strany samotných škol a těch, kterých se to týkalo. Že je premiér vyslyšel a nešel za každou cenu za tím, aby prosadil tento nápad, který měl určitě opodstatnění, to oceňuji.

Myslíte si, že to volič pochopí? Když vy sami palcovými titulky slibujete, že budou obědy pro všechny děti zadarmo... A o dva měsíce později říkáte, že nebudou?

Myslím, že by měli ocenit, když někdo vyslyší názor druhých. Tak by měl postupovat zodpovědný politik. Právě politici, kteří neposlouchají a snaží se za každou cenu profilovat a prosadit si to své, tak ti moc užitku nepřinesou.

Neměl tomu pan premiér naslouchat dřív, než to do těch vašich novin napsal?

Ale otevřel tím diskuzi. Stejně tak naše paní ministryně (financí Alena Schillerová) otevřela diskuzi, co se týče snížení počtu úředníků, a to nebylo dogma. Otevřela diskuzi a teď očekává návrhy od ostatních.

To znamená, že je možné, že ti úředníci se nevyhodí, že ten nápad paní ministryně Schillerové skončí tak, jak skončil nápad pana Andreje Babiše? Chápu vás dobře?

Já vím. Na jednu stranu čelíme poměrně intenzivní kritice, jak jsme strana jednoho muže a jak je všecko direktivně řízené a na druhou stranu je nám i vyčítáno, když tady existuje dialog a když jsme schopni se domluvit a najít nějaké řešení. V podstatě cokoliv uděláme, tak je špatně. Chápu, že protivníci a oponenti nemají zase tolik argumentů, protože je vláda úspěšná, daří se jí a sliby se plní, tak si musí najít něco jiného.

Tento slib se nesplnil. Ve vašich novinách to bylo prezentováno jako slib. Když to trošku zobecním, je možné, že podobným způsobem...

Ale ono svým způsobem ten výsledek bude dosažený, protože skutečně se...

Ale bude to jenom pro někoho. Posílí se programy, které tady jsou, a bude to jenom pro někoho. Chci se zeptat, jestli podobný osud nemůže stihnout i některé věci, které už jste prosadili, jako třeba slevy na jízdné, pokud se ukáže, že stojí příliš peněz. Je i tam možné, že byste to revokovali?

Určitě to není otázka finanční. Ze svého okolí mám pozitivní reakce jak přímo v rodině, tak ze strany seniorů. Vnímám to i podle svojí dcery, mám pocit, že teď víc jezdí třeba do divadla do Prahy a na nějaké koncerty, protože je ta cesta skutečně za pár korun. V tomhle to vnímám velmi pozitivně.

Užitečný, ale nudný sněm

Vrátím se ještě k vašemu nedělnímu sněmu. Na předsedu opět kandiduje jenom Andrej Babiš. Je to zdravé?

Teď už to snad ani nemůžu říkat, ale když jsem ještě hrával volejbal, tak jsme si vždycky říkali – když jsme vyhráli set a měnili stranu – že do vítězné sestavy se nesahá. A tahle vláda momentálně šlape, všechno funguje, jak má, naprosto tedy nemá logiku, aby docházelo k nějaké změně. Pozice předsedy je velmi silná.

Ani v situaci, ve které pan premiér je? Čelí policejnímu vyšetřování, na Krajském úřadu Středočeského kraje i v Bruselu se řeší, jestli není ve střetu zájmů, ani v této situaci nestojí za to uvažovat, jestli předsedou hnutí by neměl být někdo jiný?

Jak vidíte, tak necháváme, aby orgány činné v trestním řízení činily, co mají. Přejme jim klid na práci, všechno je jaksi transparentní.

Ale je z pohledu vašeho politického hnutí šťastné, aby zůstal i v téhle situaci jediným kandidátem na předsedu?

Pro nás není šťastné, že to trvá tak dlouho. My bychom potřebovali, aby už byl pan premiér konečně očištěn. Co nejdřív.

Kdy podle vás nastane situace, kdy bude v pořádku a bude správné, aby měl pan premiér buď protikandidáta, nebo kandidoval na předsedu někdo jiný?

Kdo ví, jaká situace nastane v budoucnosti. Může to být třeba i pan předseda sám, který se rozhodne, že už chce taky čas věnovat rodině a ne jenom veřejným záležitostem.

Vy jste říkal, že vítězná sestava se nemění. Chápu tedy dobře, že podporujete i stávající místopředsedy, kteří obhajují pozice – pana (Jaroslava) Faltýnka, paní (Jaroslavu) Pokornou Jermanovou, pana (Petra) Vokřála, pana (Richarda) Brabce?

Myslím si, že se jedná ve všech případech o výrazné osobnosti. Myslím si, že obrovskou výhodou hnutí ANO je právě ta stabilita a že nejsme vnitřně rozhádaní. To nás činí dostatečně silnými a v tuto chvíli potřebujeme být stabilní.

Takže by bylo chybou, kdyby někdo z nich neobhájil?

Mají moji podporu a myslím si, že to bude možná velice nudný sněm, nicméně pro hnutí ANO užitečný.

Poslanecké omluvenky

Pojďme ještě k tématu tohoto týdne z agendy Poslanecké sněmovny. Vy jste po mnoha letech ustanovili orgán, který má zkoumat omluvenky poslanců. Byl jste po jeho schválení trošku skeptický, říkal jste, že to moc nepřinese a že připravíte svůj vlastní návrh. Kdy ten váš návrh bude?

Já jsem ten návrh podporoval, protože ten krok se musí udělat tak jako tak, akorát tedy způsob, jakým byl pak prezentován, že to tady někdo osvobodil a všecko se změní, tak s tím zásadně nesouhlasím.

Novelu jednacího řádu máme v Poslanecké sněmovně. Tisk bude zařazen na pořad schůze, přijde na řadu. A protože se to týká jednacího řádu, tak už mám připravený pozměňovací návrh § 38 zákona o platech, kde bude definováno, co to je řádná omluva.

Co to bude ta řádná omluva?

Řádnou omluvou bude pouze například pracovní důvod, bude to v souvislosti s výkonem mandátu poslance, že byl někam vyslán Poslaneckou sněmovnou, případně že někde vystupuje v roli funkcionáře Poslanecké sněmovny. Opravdu tam musí být ta parlamentní souvislost.

To znamená, že musí být opravdu vyslán? Pokud bude mít schůzku z titulu poslance, ale ne tak, že by měl pověření nějakého poslaneckého orgánu, tak to neplatí?

Především se jedná vždy o celý den neúčasti. Když poslanec odejde do Českého rozhlasu dát interview a neúčastní se odpoledního jednání, tak na tento případ se to nevztahuje.

To jsme rádi.

Vykonává mandát, je to součást jeho práce. Ovšem kdyby měl na celý den odejít, ještě se ani neodprezentoval, protože má pocit, že má vykonávat mandát ve svém regionu, že tam má jednat s lidmi, je to jeho osobní rozhodnutí, ale nemá to souvislost s činností parlamentu.

Mojí motivací není sankcionovat poslance, ale aby byli motivováni, aby to bylo tak nastaveno, že skutečně budou sedět ve sněmovně. Jednání sněmovny je jenom v některé týdny. Převažuje zájem, aby seděl ve sněmovně a nebyl s voliči. Na to má jinačí týdny.

Když se podíváme na poslední schůzi sněmovny – na úterý tohoto týdne – tak vy jste na začátku omluvil sedm poslanců ze zdravotních důvodů, osm z pracovních důvodů, pět z rodinných důvodů, tři kvůli zahraniční cestě a dva bez udání důvodu. Kolik těch omluvenek by prošlo podle vašeho návrhu? Jenom ty pracovní cesty?

Minimum. Některé pracovní cesty se týkaly ministrů. Pochopím, že ministr zahraničí je v zahraničí. Pochopím, když je premiér někde na ekonomickém fóru.

Když mluvíte o panu premiérovi, ten byl lyžovat ve Francii, není to tak? A to by prošlo?

Ne. Zaprvé on má premiérský plat, on vůbec nemá ten poslanecký, takže se ho to nebude týkat. Zadruhé i tu svou výplatu posílá samoživitelkám. A zatřetí to je přesně tento případ. Vždyť je to přece logické, stane se – znám to podle sebe – někdy se dovolená plánuje rok dopředu, ale plán práce sněmovny je pololetní. Když vám to koliduje, tak jste tam zkrátka nebyl, pak je logické, že nedostanete výplatu. A s tím pan premiér naprosto souhlasí.

Myslíte si, že to projde?

V tomhle rozpoložení sněmovny snad získám pro svůj návrh dostatečnou podporu.

V tuto chvíli ji máte, nebo máte pocit, že ji máte?

Nemám ještě vydiskutovaný dostatečný počet hlasů. Doufám, že mi pomůže poslanecký klub, mí kolegové, pan předseda Faltýnek.