Předseda sněmovny Vondráček vykázal ze schůze poslance Volného a Bojka. Opět neměli roušky

Strážníci vykázali z Petřína lyžaře i děti na sáňkách kvůli porušování vyhlášky o ochraně veřejné zeleně

Na místě by strážníci za porušení této vyhlášky mohli pokutovat až 10 000 korunami. Mluvčí dále pro iROZHLAS.cz napsala, že děti do 15 let nemohou být pokutované.