Vondráček dodatečně přiznal příjmy za advokátní činnost. Za dva roky si přivydělal téměř 850 tisíc

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) až nyní dodatečně doplnil do veřejných majetkových oznámení, že si za roky 2018 a 2019 přivydělal jako advokát 847 000 korun. Uvedl to ve čtvrtek server Deník N . Majetková oznámení za daný rok musí politici a další veřejní činitelé zaslat do centrálního registru do 30. června následujícího roku. Praha 22:12 8. července 2021

Vondráček serveru řekl, že příjmy za advokátní činnost neuvedl v oznámeních dříve kvůli chybě lidí, kteří pro něho tyto záležitosti obstarávají.

Podle údajů v registru je u Vondráčka zaznamenáno u majetkových oznámení za roky 2018, 2019 i 2020 stejné datum podání, a to 28. června letošního roku. Za nesplnění povinnosti podání oznámení hrozí pokuta až 50 000 korun.

Deník N uvedl, že za roky 2018 a 2019 údaje o výdělcích z advokátní činnost předtím ve Vondráčkových oznámeních chyběly. Šéf sněmovny serveru řekl, že kolegyně, které se mu o podobné věci starají, vše chybně zadaly.

„Nešlo o to, že bych chtěl tajit nějaké peníze. To je zřejmé i z mého daňového přiznání, kde je vše samozřejmě správně, a vše tedy bylo řádně přiznáno a zdaněno,“ doplnil Vondráček. Daňové přiznání je však neveřejný dokument, zatímco majetkové oznámení je na žádost přístupné široké veřejnosti.

Spolupráce s lichváři

Vondráček i další právníci jeho advokátní kanceláře podle Hospodářských novin v minulosti spolupracovali s kroměřížskými lichváři Miroslavem Kolmanem a Rudolfem Cieslou, odsouzenými později za podvody. „Několikrát jsem jim poskytl nějakou právní službu,“ řekl Vondráček Hospodářským novinám. Blíže to ale nechtěl s odkazem na advokátní mlčenlivost upřesnit.

Server Seznam Zprávy uvedl, že předseda sněmovny spolupracoval jako advokát s jinými poskytovateli rychlých půjček i letos. „Advokátní kancelář nese mé jméno, já to ale osobně samozřejmě nevykonávám, to ani nejde. Dělají to kolegové,“ řekl Vondráček serveru. Seznam Zprávy ale zveřejnily výzvu před podáním exekuce adresovanou jednomu z dlužníků, pod kterou je podepsán osobně Vondráček.

Advokátní kancelář šéfa Poslanecké sněmovny také například už v době, kdy byl Vondráček v politice za vládní hnutí ANO, zastupovala Kroměřížskou nemocnici v soudním sporu o placení daní se státní Finanční správou. „Fakticky žádný střet zájmů jako advokát necítím,“ řekl Vondráček v roce 2019 k zastupování nemocnice serveru iROZHLAS.cz.