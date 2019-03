Vondráček se omluvil-neomluvil. A to až po tom, co mu napsal Babiš, říká Němcová o párty ve sněmovně

Části opozice se nepodařilo prosadit na páteční jednání sněmovny debatu o hudebním vystoupení předsedy dolní komory Radka Vondráčka (ANO) v jednacím sále. Měl by kvůli tomu šéf sněmovny odstoupit anebo to byla klukovina, která budovu sněmovny zlidšťuje? Poslankyně a bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová (ODS) řekla Radiožurnálu, že si neumí představit, že by se v některém světovém parlamentu něco takového dělo. Praha 13:17 9. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda sněmovny Radek Vondráček z ANO a poslanec ANO Miloslav Janulík hrají na kytary přímo na jednacím stole dolní komory. | Zdroj: archiv iROZHLAS.cz

Vy jste ve čtvrtek po zveřejnění fotografie vyzvala předsedu sněmovny k rezignaci. Vidíte to teď stále stejně, měl by rezignovat?

Vidím to úplně stejně, možná o něco silněji, protože jsme se s tou zprávou seznámili a mohli jsme si také přečíst první reakce na ten mejdan, který si tady hnutí ANO v sále, který je památkově chráněn, vlastně pro sebe zřídilo. Proč to cítím silněji? Je to zejména z reakcí pana předsedy Vondráčka, kdy nejprve svůj exces obhajoval. Že tady poskakuje na památkově chráněném mobiliáři, to, že nectí vůbec místo, kde se odehrály přelomové události naší historie a že neví, jak se má chovat.

Tomáš Pancíř v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu mluvil s poslankyní Miroslavou Němcovou o incidentu ve sněmovně, ve kterém figuroval její současný předseda Radek Vondráček z hnutí ANO

Ale během dne se přece jenom ta vyjádření měnila a ve večerních rozhovorech nebo podvečerních už Vondráček říkal, že podruhé by to neudělal.

To byla omluva-neomluva. V podstatě řekl, že je mu líto, že ti, kteří nepochopili, že chtěl ten sál polidštit... že je mu to moc líto, že to takhle nepochopili. A navíc by s ní ani nepřišel, kdyby se ze zámoří neozval Andrej Babiš a nezavolal mu, že s tou omluvou musí přijít. On celý den trval na tom, že to bylo báječné, že by to rád zopakoval, že je na to pyšný a večer, když mu vyčinil stranický šéf, tak přišel s takovou omluvou-neomluvou. Já myslím, že nepochopil, na jakém je místě – myslím teď v tom sále. Nepochopil, jaká je jeho role jako předsedy Poslanecké sněmovny. Neví, jak se má kde chovat, a tudíž v té funkci nemá co dělat.

Mimochodem pan Vondráček včera říkal, že na rozdíl od některých jiných kritiků u vás to vaše rozhořčení chápe. Že ví, že vy jste taková a že to tak vnímáte a že je připraven se vám osobně omluvit. Udělal to? Omluvil se vám?

Neudělal a musím říct, že na tom nelpím. Nemyslím si, že by se mně měl chodit omlouvat pan předseda Vondráček. Já jsem skutečně přesvědčena o tom, že ta omluva, pokud to myslel vážně, měla zaznít ve chvíli, kdy ty fotky uviděl. Měl si uvědomit, že vlastně to bylo nepřístojné a člověk by uvěřil, že si řekne: Tak to jsem hodně přepálil. Bylo to za všemi hranami.

Takže i kdyby teď se omluvil, tak z vašeho pohledu už je to pozdě?

Z mého pohledu to bylo pozdě už i ve čtvrtek večer. Není to osobní,˜jenom jsem přesvědčena o tom, že v kterékoliv vysoké ústavní funkci člověk na sebe bere i břemeno s tím, jak vystupuje a zastupuje i nás všechny poslance a je tou tváří pro veřejnost: „Toto je Poslanecká sněmovna.“ A myslím, že on to nechápe a pořád to tak nějak zlehčuje a jsem z toho teda docela smutná, protože jsem si myslela, že alespoň nějaké elementární sebereflexe je schopen. Ale není.

Otevřené dveře?

Když vezmeme tu fotografii: co vám na tom vadí? To, že někdo hrál na kytaru v hlavním jednacím sále, nebo to, že hrál na kytaru, když stál na předsednickém stole? Že byl tou dobou místopředseda Poslanecké sněmovny?

Předně nevím, kdy se to stalo, protože z těch vyjádření a z těch fotografií mi vůbec není jasné, kdy se ta událost skutečně stala.

Nevěříte tomu, co říká pan Vondráček, že to bylo před volbami, že to bylo rozloučení s těmi poslanci ANO, kteří už nekandidovali?

Později jsem se dozvěděla, že to byla rozlučka, předtím tu byla nějaká verze, že to bylo po volbách v roce 2017, že byl sál v opravě. Dívala jsem se na ty snímky a tam jsem nic k opravě nenašla... že by byly odmontované lavice nebo něco. A i kdyby, tak to stejně není žádná omluva pro takové chování. Jestli mi vadí, že se tam hrálo a zpívalo? Mně vadí, že tam někdy v noci po nějakém mejdanu přijde tehdy asi místopředseda Poslanecké sněmovny. Nevíme kudy, protože dveře od jednacího sálu jsou v době, kdy nezasedá sněmovna, uzamčené a klíč je u ochranné služby. Pak jsou tam jenom jedny boční dveře, které vedou z prostorů předsedy Poslanecké sněmovny, tak těmi by mohli přijít. Nepředpokládám, že tam vlezli oknem.

Pan předseda tvrdí, že bylo otevřeno právě proto, že byla rekonstrukce.

Ne. Ne. Nemohla být v noci.

To tak nemohlo být?

Ne. Naprosto tomu nevěřím.

Miroslava Němcová z ODS | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Vyšetřování

Stálo by to za vyšetření?

Ano. Nechci použít toto slovo, nejsem ten, kdo by byl nějakým vyšetřovatelem.

A budete to iniciovat?

Už jsme se domlouvaly dopoledne (v pátek, pozn. red.) s paní poslankyní, se zástupkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou s tím, že už formulujeme dopis kancléři Poslanecké sněmovny a chceme vysvětlení, za jakých okolností se sem mohla neidentifikovatelná skupina osob dostat pod vedením místopředsedy Radka Vondráčka a vystrájet tady teda způsobem, který je absolutně neakceptovatelný. Podle mě sál musel být zavřený, v době rekonstrukce o to víc, o to víc musel být chráněný, aby se tam nedostal kdokoliv.

Chápu to dobře, že tím chcete říct, že pan předseda sněmovny lže?

Jsem přesvědčená, že nemohly být ty dveře otevřené, tak jak on tvrdí.

To znamená, že v tomto lže?

Ano. Chcete-li to silné slovo, tak řeknu, že v tomto případě musí lhát, protože nevěřím tomu, že by mohly být ty dveře otevřené.

Posvátné místo

Pan premiér z Washingtonu to nazval klukovinou. Sám pan předseda Vondráček v rozhovoru pro Frekvenci 1 citoval SMS, která mu údajně přišla, že potom, kdy v tom sále se celé dny odehrává divadlo, tak jednou ten sál zažil také koncert. Není na tom něco?

Ne. Na tom není vůbec nic. Já chápu, že někdo to může brát jako recesi, i rozumím tomu, že se to někomu může líbit. Pro mě je to místo svým způsobem posvátné a to právě proto, že je spjato s naší historií. Už jsem to říkala ve sněmovně. Ten sál je starý téměř 300 let. V roce 1861 se zde scházel Český zemský sněm, v roce 1918 zde byla prohlášena Československá republika, zvolen Tomáš Garrigue Masaryk jako první prezident, ve stejném roce 20. listopadu přijata první ústava naší země. Je to stejné, jako kdyby nynější pan předseda Vondráček, který je z Kroměříže a tam má také řadu významných památek, dokonce zapsaných do seznamu UNESCO, šel třeba do chrámu svatého Jana Křtitele takhle vyvádět.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček během pietního aktu k výročí okupace Československa. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Dobře. Ale na druhé straně v chrámu svatého Křtitele se určitě neodehrávají a neznějí takové výrazy, jaké třeba někdy znějí v sále Poslanecké sněmovny.

Poslanecká sněmovna a parlamenty obecně všech demokratických zemí jsou svým způsobem bitevní pole. Tam se scházejí ty názory, celé politické názorové spektrum odleva doprava a tam se ta názorová bitva odehrává. Že má někdy dimenze, které se nám nelíbí, že tam padají argumenty, s kterými nesouhlasíme, že ta formální podoba projevu je někdy tragická, bylo i v první republice.

Ale přece jde úplně o něco jiného. To aktuální dění ve sněmovně, které někoho může pobuřovat nebo ho někdo může schvalovat z hlediska toho, jak je přijímán některý zákon, je něco jiného než respekt k místu, které je zapsáno do historie naší země, je součástí naší státnosti, požívá památkové ochrany a tak se k němu musíme chovat. Já nevěřím, že někdo by toleroval, aby když tam přijdou návštěvníci, například děti, školní výpravy, že by je nechala ta ochranná služba vyvádět tak, jako vyvádí pan předseda sněmovny na těch lavicích. Ten respekt k tomu místu je něco, co nemusíte mít v zákoně, co hlavně musíte mít v sobě. A když to nemáte v sobě, tak nemůžete být v té funkci.

Vy už jste citovala slova pana předsedy Vondráčka o zlidštění toho prostoru. On v té první reakci říkal i to, že by chtěl, aby ve sněmovně bylo další hudební vystoupení, aby se tam odehrálo folklorní hudební vystoupení. Bude se snažit zabránit něčemu takovému?

Tak mohu jedním procentem doufat, že už ho tyhle nápady přešly.

Pokud by to bylo těch 99 procent?

Ale pokud ne, tak když mluvil například o tom, že v Lucerně se taky takhle koncertuje a proč ne tedy ve sněmovně, tak v každém případě budu bránit tomu, aby se něco takového dělo. Já jsem jako předsedkyně Poslanecké sněmovny organizovala například vystoupení dětských pěveckých souborů, ale od toho jsou tady jiné prostory. Neznamená to, že parlament je uzavřený umění. Konaly a konají se tam výstavy, konají se tam zajímavé akce, promítají se tam filmy, například o otci pana poslance Grebeníčka, který týral komunistické vězně v době komunistické totality.

Od toho jsou tady prostory a ty ať jsou využívány, ale poslanecký sál je něco úplně jiného. Británii teď sledujeme, neumíme si představit, že by se to tam dělo. Teď pan předseda Babiš byl na návštěvě v USA, tak že by předsedkyně Kongresu Nancy Pelociová vzala kytaru a poskakovala tam po vzácném mobiliáři, to je úplně mimo jakoukoli realitu.

Barbarství

Vrátím se na začátek. Vy jste říkala, že by měl pan předseda odstoupit, vypadá to, že se k tomu nechystá. Vám se nepodařilo ten bod dostat ani na schůzi sněmovny. Jaký bude další postup? Budete usilovat o to, aby byl pan Vondráček odvolán?

Ten další postup je dán většinou, kterou vidím v Poslanecké sněmovně, kde hnutí ANO má bezpečnou oporu u komunistických poslanců. Ti se s nimi sjednotili.

Takže by to nemělo šanci?

Nemělo by to šanci. Komunistická podpora tomu barbarství, které oni sami v době své vlády projevovali vůči všem památkám, vůči všem známkám naší demokratické historie, tak tam se sešli s hnutím ANO, rozumí si v tomto ohledu, nemělo by to smysl, proto se chci aspoň dopátrat toho, jak to skutečně bylo, proto ten dopis mířený na Kancelář Poslanecké sněmovny s objasněním, kdy to bylo, zda byl sál v rekonstrukci, jak byl zavřen, nebo nebyl zavřen, jak byla zajištěna jeho bezpečnost, kdo kontroloval osoby, které do toho sálu vstoupily.

Potom by tedy přišly další kroky.

A pak uvidím, co bude dál.

Ztohoven

V pátek předseda komunistického poslaneckého klubu pan Kováčik řekl mimo jiné to, že by kritikům pana Vondráčka věřil, kdyby se stejně rozhořčovali na vyvěšením červených trenýrek nad Hradem místo prezidentské standarty, že to bylo také znesvěcení. Máte pocit, že tahle paralela odpovídá?

Ne, neodpovídá.

Proč?

Neodpovídá tomu, protože jsme na půdě Poslanecké sněmovny. Já bráním to, co bylo nepsaným zákonem.

A Pražský hrad není stejně cenný jako Poslanecká sněmovna?

Je, určitě je. Tohle v žádném případě nechci říct, že není Pražský hrad, ale v Pražském hradu ta reakce z podoby červených trenýrek přeci vyvolala to, jak se prezident choval.

Myslíte si i zpětně, že čin skupiny Ztohoven byl v pořádku, že to nebylo znesvěcení Pražského hradu, zatímco toto bylo znesvěcení sněmovny?

Ne. Nechci připustit v žádném případě smíchání těch dvou věcí. Já se starám o to, co se dělo v Poslanecké sněmovně. Nemyslím si, že je správné znevažovat jakoukoli budovu, jakoukoli instituci v České republice. Nezastávám se toho, ale zastávám se toho, co je mým úkolem v Poslanecké sněmovně. Pan předseda Kováčik mluvil také o Rusku v té souvislosti, že tam nám něco vadí-nevadí, já si myslím, že to je přesně vytváření té bramboračky, do které do toho hrnce naházíte úplně všechno a už se nikdo nevyzná, co tam vlastně je a co dobrého si z toho má vybrat, a ztratí se v tom. Tu věc nevyšetříme bez toho, že se na ni nebudeme soustředit a nebudeme se ji snažit dotáhnout do konce.