Jednací řád je neefektivní. Pokud se budeme bavit o změně, tak až pro příští volební období, říká Vondráček

V úterý krátce pod druhé hodině přišel k řečnickému pultu Poslanecké sněmovny předseda SPD Tomio Okamura a mluvil šest hodin. Předsedající schůze jeho projev přerušil a nechal odhlasovat, že jednání bude pokračovat i po 21. hodině – podle opozice v rozporu s jednacím řádem. Je na místě zákon o jednacím řádu upravit? A měla by na kroky iniciativy Chcípl PES reagovat policie? Poslance Radka Vondráčka (ANO) se ve středu odpoledne ptal Tomáš Pancíř. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:58 16. února 2022

Máte pocit, že v posledních několika hodinách jako opoziční poslanci opravdu makáte ve prospěch občanů této země?

Z mého pohledu bráníme jednací řád. Ani tak jsme se nezasekli na pandemickém zákonu jako na tom, že je obcházen zákon o jednacím řádu.

Na sněmovnu je smutný pohled a za blbce budeme nakonec úplně všichni bez rozdílu, konstatuje Vondráček

Máme nějaký právní rámec, měli bychom se k sobě chovat s respektem a v rámci řádu, což se v této Poslanecké sněmovně zatím moc neděje. Proto to tak skřípe. A stávající pětikoalice zatím nemá jinou taktiku, než to válcovat.

Včerejšek byl ukázkou toho, že jeden poslanec – pokud je předsedou strany nebo hnutí – může zablokovat celý jednací den. Kdyby nedošlo k tomu přerušení a pan Okamura vydržel mluvit do 21. hodiny, tak by jednání automaticky skončilo. Je to dobře?

Ten zákon je extrémně neefektivní. Vím, jak by se dala strukturovat ta debata nebo jak by se dal strukturovat proces schvalování programu schůze. Bohužel ti samí poslanci, kteří to teď „válcují“, mi v minulém volebním období hodili na hlavu novelu jednacího řádu. A teď nesou plody své práce.

Máte nějaký návrh na systémovější řešení, které by zajistilo fungování sněmovny na delší dobu?

Musíme spolu mluvit. To je nejjednodušší systém.

Je tato situace ideální, abyste se vrátili k iniciování změny jednacího řádu?

V tuto chvíli je to nejhorší možná situace. Jednací řád se musí probrat v klidu, musí to být spolupráce všech a musí na tom být konsenzus. Jestli se o něm budeme bavit, tak až pro další volební období. Mám spoustu věcných návrhů v šuplíku.

Iniciativa Chcípl PES vystupuje proti novele pandemického zákona, pořádá demonstrace a vyzvala k protestu u bydlišť a následně u kanceláří poslanců. Měla by reagovat policie a státní zastupitelství?

Samozřejmě. Vyjadřuji se ve veřejném prostoru a musím se držet, ale to nejde… jsou to hovada. Tohle se nedělá a musíme se všichni ohradit. Do dětí a do rodiny se nejde.

A nepřispíváte k tomu tím, jak vypadá jednání Poslanecké sněmovny v posledních hodinách?

Jsem přesvědčen, že celou svou silou se snažím o nějakou konstruktivní debatu. Na sněmovnu je smutný pohled a za blbce budeme nakonec úplně všichni. Občan to nepochopí. Ten jeden zákon jsme poprvé řešili 36 hodin a teď 27 hodin, to už opravdu pozbývá nějakou racionalitu.

Spojí hnutí ANO síly s SPD? A čím se podle Vondráčka koalice zahnala do pasti? Poslechněte si celý audiozáznam rozhovoru.