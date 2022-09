Vondráček: Fialův projev nepřinesl nic nového, byl za hranou. Babiš ho pronášel kvůli sílícímu covidu

Místopředseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) je jedním z kritiků nedělního projevu premiéra Petra Fialy (ODS). Vondráčkovi se nelíbí načasování řeči ani její obsah, který podle místopředsedy dolní komory nebyl mimořádný.

Srovnání s předvolebním projevem předsedy svého hnutí Andreje Babiše v roce 2020 ale odmítá. Tehdy byl totiž podle Vondráčka projev na místě.

„Bylo to v okamžiku, kdy začala růst covidová čísla. Projev pana Babiše proto považuji za mezní. A projev pana Fialy považuji za hranou. Vzhledem k tomu, že jsme se nic nového nedozvěděli," říká Vondráček v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 17:56 19. září 2022

Pro Radiožurnál jste v reakci na premiérův projev řekl, cituji: „Nejde v tomto čase sebeprezentace pana premiéra oddělit od voleb.“ Srovnával jste současný Fialův projev s kritikou projevu expremiéra Andreje Babiše tehdejší opozicí před krajskými volbami 2020. Je to srovnání na místě?

To srovnání používají jiní a snaží se tím obhajovat pana premiéra Fialu. Každý z těch projevů je třeba zasadit do kontextu té doby.

Ale s tímto srovnáním jste přeci přišel sám. Citoval jste Mariana Jurečku (KDU-ČSL).

Ano, ale nebyl jsem první s tímto srovnáním. Mně chodilo hodně reakcí.

Říkal jste, že „to srovnání používají jiní“.

No, raději bych se věnoval tomu projevu pana Fialy. Řekl bych, že projev pana Babiše byl mezní. Nicméně, bylo to čtrnáct dnů před volbami, ne pět. Pro někoho to nemusí být rozdíl, ale zeptejte se každého odborníka v oboru, že ta volební kampaň kulminuje. A čím více se blíží k těm volbám, tím větší má sílu a údernost. A už třeba nemůže oponent reagovat.

A vy se tedy obáváte, že to může reálně někoho přesvědčit? Poškodit vaši kampaň?

Tady jde o princip. Já uznávám, že ten projev neobsahoval přímo volební heslo SPOLU. Ale pan Fiala jako politolog, politik s praxí, velmi dobře ví, že jakýkoliv takový projev musí být nutně předvolební, protože je před volbami. A předseda vlády osobně podporuje kandidáty svou přítomností v kampani, fotí se s nimi na billboardy.

Já jsem třeba jel včera v Praze z vysílání a narazil jsem na billboard SPOLU s fotografií pana premiéra s Bohuslavem Svobodou, kandidátem na (pražského, pozn. red.) primátora s heslem ‚Zastropovali jsme ceny energií pro vás‘. Celé to doplňuje mediální kampaň za 24 milionů korun, která propaguje vládní opatření. Pan premiér Fiala zkrátka neodolal a využil té krize. A získal prostor v hlavním vysílacím čase. Tam prezentoval svou činnost, nebo nečinnost, a to v režii a nákladech úřadu vlády.

Není třeba brát v úvahu i argument, že to zastropování cen bylo skutečně schváleno až v minulém týdnu?

Pan premiér Fiala dal v minulém týdnu několik rozhovorů, kde daleko lépe vysvětlil ta opatření a kudy se ubírá česká vláda. Navíc měli jeho ministři a senátoři prostor v parlamentu. Mimořádný projev, od toho člověk čeká skutečně něco mimořádného. Něco, co je opravdu ojedinělé. Tento už byl třetí v tomto roce. A skutečně při veškeré dobré vůli nepřinesl vůbec nic nového.

Připomínám, nechci srovnávat, ale principiálně – pokaždé, když někde Andrej Babiš jezdí obytňákem, tak všichni kritici mluví o tom, jak se ty náklady musí počítat senátorům do kampaně. Ale Petr Fiala aktivně podporuje své kandidáty! Tuto otázku ale řeší všechny země světa. Teď už to nechejme být, ale každý z premiérů, který přijde, by to už neměl udělat. A média by měla zvažovat, jestli by měl být takový prostor premiérovi dán. Za nás by měl být dán prostor také opozici.

Ten prostor byl ale opozici dán v následném hodnocení projevu.

Je potom možnost nějak komentovat, ale to není stejné.

Stejně tomu bylo ale i v předchozím volebním období, kdy byl premiérem Andrej Babiš (ANO) a těmi „komentátory“ současná vládní koalice.

Znovu říkám, že je potřeba to zasadit do kontextu. Bylo to s větším odstupem od voleb.

Bylo to jen o týden více.

No ano. Takhle... Není to málo, ale na tom bych se netočil.

A nestojí i toto za zmínku?

Bylo to v okamžiku, kdy začala růst covidová čísla. Stále jsme nevystřízlivěli z oslav, že jsme porazili covid. A bylo třeba nastavit novou atmosféru ve společnosti, protože se blížil velký průšvih. Projev pana Babiše proto považuji za mezní a na té správné straně meze. A projev pana Fialy považuji za hranou. Vzhledem k tomu, že jsme se nic nového nedozvěděli. Kromě sebeprezentace a narážek na politickou konkurenci.

Takže, chápu-li to správně, vy tam spojitost mezi chováním vaší a současné vlády v této věci nevidíte?

To srovnání je dobré pro vás pro novináře.

Ale sám jste s ním v našem vysílání přišel.

Myslím si, že ne. Teda myslím, že nejsem první. Ale je to spíše úsměvné, když si vezmete citáty paní (Markéty) Pekarové (TOP 09), pana Jurečky. Tenkrát to byl velký problém, teď je to v pořádku. Ale pořád se točíme dokola. To střídání koalice, opozice... To nás jednou semele. Ale zkusme se na to podívat s nadhledem. Tento projev překročil hranu a je dobré, ať se to ví. Budu doufat, že až přijde v budoucnu nový premiér, tak si to rovnou rozmyslí.

A kde je tedy ta hrana? Před dvěma lety tehdejší opozice, současná vláda, stejně jako vy teď, kritizovala vaše ministry a Andreje Babiše, že jezdili podporovat do regionu vaše kandidáty. Fotili se u otevírání školek, stříhali pásky na dálnicích – není to to stejné, co teď kritizujete vy?

Jak říkám, je to problém všech demokratických zemí. A je třeba, aby existoval nějaký limit. Myslím, že na tomto projevu jde vidět, že ten limit byl překročen. Jsem o tom přesvědčen, je to můj názor.

A já se tedy opět ptám, kde je ta hranice?

Musíme si ji najít sami. Je to věc zvyklostí a kultury. Znakem je mimořádnost a sdělení nějakých důležitých informací. Projev premiéra Fialy nesplňuje ani jeden z těchto znaků.