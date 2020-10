Je to asi věc pro psychologa, jak se všichni spojí proti tomu, kdo by mohl být hegemonem, říká Vondráček

Přestože hnutí ANO premiéra Andreje Babiše nasbíralo ve většině krajů nejvíc hlasů, mnohde bude sledovat dění v následujících letech z pozice opoziční strany. V opozici zasedne třeba na Vysočině nebo v Jihočeském kraji. „Mrzí mě, že vznikají koaliční kočkopsi, jen aby se obešlo ANO,“ shrnuje předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Speciál Praha 21:05 8. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Vždycky když je tady nebezpečí, že by byl někdo hegemonní, tak se ti ostatní spojí proti němu,“ konstatuje ve Speciálu na Plusu Radek Vondráček (ANO) | Zdroj: Profimedia

„Je to věc, která se v politice děje a vždycky se děla,“ hodnotí Vondráček vznik koalic bez ANO. „Někde už opravdu těžko hledám společné téma těch koalic, nějakou agendu… Tam už jde opravdu čistě jen o to, aby to nebylo ANO. Mrzí mě, že vznikají koaliční kočkopsi – třeba na Vysočině.“

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se bezprostředně po vyhlášení výsledků voleb vyjádřil v tom smyslu, že se přímo proti jeho osobě spikly všechny ostatní politické subjekty. A přestože je vítězem voleb, poražení se ho snaží obcházet.

„Je to problém možná pro nějakého psychologa. Vždycky když je tady nebezpečí, že by byl někdo hegemonní, tak se ti ostatní spojí proti němu,“ konstatuje ve Speciálu na Plusu Vondráček.

„Vyjednavači nemají nařízeno obcházet ANO. Nechtěli jsme jen Jaroslavu Pokornou Jermanovou.“ Petr Gazdík

A dodává, že výsledek přitom nemusí být ku prospěchu kraji, ani samotným koalicím. „Kolikrát totiž vyšachují zastupitele nebo i hejtmany, kteří udělali pro kraj ledacos dobrého,“ upozorňuje.

Spiklenecké obcházení vítězného hnutí ANO odmítá Petr Gazdík (STAN). Uznává, že Starostové a nezávislí zatím v žádné koalici s vládním hnutím nefigurují. „Vyjednavači ale nemají nařízeno obejít ANO za každou cenu,“ upozorňuje.

„Jedině ve Středočeském kraji jsme skutečně chtěli, aby ANO dál nepokračovalo, protože to, co páchala na kraji paní hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), nebylo nic moc dobrého,“ vysvětluje Gazdík, jehož straně se právě ve Středních Čechách podařilo vyhrát.

Zlínský podraz

Gazdík se ve Speciálu Jana Bumby rozhovořil o hořké pilulce, kterou STAN musel spolknout ve Zlínském kraji. Tamní Piráti se totiž přes původní příslib vzájemné loajality v koalici spojili s hnutím ANO proti Starostům.

„Hodně mě to zklamalo. Dostali jsme od ANO nabídku nahradit v koalici Piráty. Nedovedl jsem si to ale představit, protože plánujeme společný postup ve volbách do Poslanecké sněmovny. Zahájit to tím, že vyšoupneme budoucího partnera z krajské koalice nepovažuji za slušné, morální, ani férové. Místo toho Piráti vyšoupli nás.“

„Nevadí nám, že nejsme v koalici, je věcí každé strany s kým do koalice jde nebo nejde. Vadí nám ten způsob, jak se to stalo,“ říká Gazdík.

Na společné schůzce s vedením Pirátů je teď důležité vyjasnit si komunikační procesy u Pirátů, myslí si Gazdík, který nechce, aby se podobná věc opakovala. „Pak je totiž vždycky jeden z partnerů za blbce.“

„Možná je ale dobře, že se to stalo na – řekněme – malichernosti ve Zlínském kraji. Než pak u nějaké větší věci, jako například sestavování kandidátek do koaliční volby,“ připouští Gazdík.

Jak si lídři sednou

Problematičnost skládání různorodých koalic v zastupitelstvech krajů, objasňuje Vít Hloušek, šéf Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity: „Krajská politika je samozřejmě nějak ovlivněna tou celostátní, ale zároveň platí, že má své specifické zásady a témata. Z toho také plynou různé vzorce koaliční spolupráce.“

Dodává, že strany na krajské úrovni jsou si logicky daleko bližší, protože řeší specifické regionální problémy. „To komplikuje život vítězi, protože variant, jak sestavit koalici, je víc a skoro každý může s každým. Jde spíš o to, jaká je atmosféra a jak si sednou lídři jednotlivých stran.“

Celá řada náznaků, že hnutí ANO skončí v opozici, i když volby vyhraje, byla podle Hlouška patrná už před volbami. Politolog navíc upozorňuje, že v některých krajích nebylo vítězství Babišova hnutí tak výrazné.

ANO stále na čele

I přesto je poměrně překvapivé, jak stabilní podporu ANO má, myslí si Vít Hloušek. „Jako nejsilnější vládní strana od posledních voleb už by logicky mělo sklízet ne úplně příjemné plody toho, co se tady děje.“

Země se sice zmítá v koronavirové krizi a čeká ji prohloubení krize ekonomické, voliči ale stále vidí vládní hnutí jako možné východisko a řešení problémů, ne jako subjekt, který je způsobil nebo se s nimi nedovede poprat.

„Ti, kteří nechtějí, aby hnutí ANO dál vládlo, budou zřejmě muset počkat, až se situace ještě zhorší. Až i voličské skupiny, které dnes hnutí ANO podporují, začnou pociťovat nepříjemné dopady těch opatření a celkové situace,“ uzavírá.

