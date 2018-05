Speciál s Vondráčkem na palubě zdrželi v ruském Novosibirsku. Mohla za to chyba v letovém plánu

České letadlo s předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) a několika dalšími poslanci na palubě mělo v neděli večer na cestě do Japonska nečekané problémy. Ruské letecké úřady jim bránily odstartovat z Novosibirsku. Mohla za to nenahlášená výměna posádky. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Původní zpráva Novosibirsk 22:45 13. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda sněmovny z hnutí ANO Radek Vondráček | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Naše ambasáda v Moskvě byla kontaktována s tím, že letadlo, speciál, který na palubě veze předsedu Poslanecké sněmovny, který cestuje do Japonska, přistávalo v Novosibirsku, aby dotankovalo. Nicméně ředitel novosibirského letiště nám sdělil, že bohužel v letovém plánu to bylo špatně uvedeno. Bylo v něm uvedeno, že to má být pouze technické přistání,“ popsala Lagronová s tím, že při technickém přistání zůstávají všichni lidé stále na palubě.

„Nicméně tam neuvedli, že se rovněž bude muset měnit posádka kvůli nalétaným hodinám, a tím, že se měnila posádka, tak vznikl technický problém, kdy se let pozdržel,“ vysvětlila.

Podle Lagronové se ale vše rychle vyřešilo. „Mám informace od kolegy z ambasády, který ji ověřil přímo na letišti, že by letadlo mělo během pár minut vzlétnout a pokračovat na své trase do Japonska,“ řekla Lagronová krátce před půl desátou večer.

Podle sněmovních dokumentů z 29. března je zahraniční cesta do Japonska naplánovaná zahraničním výborem na 13. až 18. května. Podle informací serveru iROZHLAS.cz jsou na palubě kromě předsedy sněmovny Vondráčka také Jana Černochová z ODS, ale i několik zaměstnanců dolní komory.