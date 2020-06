Radil restituentovi, jak získat pozemky od státu. A pak pražský soudce koupil parcely za zlomek ceny

Eriku Ambrusovi, soudci Městského soudu v Praze, se před pěti lety povedl životní obchod. Radiožurnál vypátral, že si koupil tři parcely o celkové rozloze 1,5 hektaru na okraji Prahy a zaplatil za ně 260 tisíc korun. V té době ale stály okolní pozemky až stokrát víc. Prodej Ambrus vyjednal v době, kdy byl asistentem soudce, a to s restituentem Bohumilem Dvořáčkem, kterému sám radil. A dokonce nahlížel do jeho restitučního spisu. Praha 6:00 23. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V roce 2015 se Eriku Ambrusovi, soudci městského soudu v Praze, povedl životní obchod. Radiožurnál zjistil, že si koupil tři parcely o celkové rozloze 1,5 hektaru v Přemyšlení na okraji Prahy | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Erik Ambrus uznává, že pozemek koupil levně. Problém v tom ale nevidí. „Vnímal jsem to tak, že to je ze známosti. Že jsme se znali a že jsem měl tuto možnost,“ připouští soudce, který se má přímo podle etických pravidel Soudcovské unie vyvarovat toho, aby „nepřijímal dary, výhody či jiná plnění, která by mohla vzbudit dojem, že jsou poskytována v souvislosti s výkonem jeho funkce“.

V kauze ale nejde jen o to, že soudce koupil pozemky pod cenou. Případ má i druhou rovinu. Parcely totiž Ambrusovi neprodal přímo restituent Dvořáček, získal je přes dvojici kontroverzních právníků. Jeden z nich je dnes stíhán za údajné ovlivňování soudců. Druhý zase v minulosti podle všeho plnil pokyny spolupracovníků lobbisty Ivo Rittiga, což vyplývalo z policejních odposlechů, o kterých v minulosti informovala média včetně Českého rozhlasu.

„To jsou skutečnosti, které vyvolávají pochybnosti o tom, za jakých okolností, z jakých důvodů, a hlavně za jakou cenu byl majetek nabytý,“ říká k transakci šéfka Soudcovské unie Daniela Zemanová s tím, že soudce svým vysvětlením tyto pochybnosti nevyvrátil.

Pozemky za dobré rady?

A jak se soudce, který má u pražského soudu na starosti insolvence, tedy jednu z nejožehavějších agend, k pozemku tak levně dostal?

Ambrus tvrdí, že se s 74letým Bohumilem Dvořáčkem setkal kolem roku 2005. Tehdy hledal vhodný pozemek, na kterém by se svou manželkou postavili dům. A v návaznosti na to se prý také od Dvořáčka o jeho restitučním případě dozvěděl a poradil mu, aby se soudil se státem.

Jeho rady Dvořáčkovi obnášely například i to, že v roce 2008, již jako soudní asistent, nahlížel do jeho restitučního spisu na pozemkovém úřadě.

„Plnou moc pro Erika Ambruse k nahlédnutí do spisu evidujeme. Plná moc je datována 24. září 2008,“ potvrdila Radiožurnálu mluvčí pozemkového úřadu Lenka Růžková.

Jeden z pozemků v obci Přemyšlení kousek od Prahy | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas

Dvořáček zřejmě rady tehdejšího asistenta poslechl a začal se soudit. A postupně u soudů vyhrával. Získal několik lukrativních pozemků třeba v Záběhlicích, Štěrboholech nebo právě i pozemky u vsi Přemyšlení (součást obce Zdiby) za severním okrajem hlavního města.

Většinu z nich pak od restituenta odkoupily firmy psané na advokáta Jana Šafru, který se v minulosti zapletl do jedné z kauz lobbisty Ivo Rittiga. Tři pozemky spolu se Šafrou koupil také právník Milan Kučeřík, který je dnes stíhán za ovlivňování soudců v kauze takzvané insolvenční mafie zosobněné podnikatelem Petrem Sisákem. Kučeřík je také známým soudce Ambruse. Tykají si a například v roce 2012 poskytoval Kučeřík soudci Ambrusovi právní služby.

Pozemek u vsi Přemyšlení získali advokáti od restituenta Dvořáčka krátce poté, co ho vysoudil. Pod cenou – za tři parcely mu zaplatili 250 tisíc korun. Po roce od nich tyto pozemky odkoupil Erik Ambrus, který byl tehdy soudcem na Obvodním soudu pro Prahu 6.

Ambrus pozemky koupil po roce podle údajů z katastru nemovitostí jen o 10 tisíc dráž. A aby pochybností nebylo málo, Kučeřík se Šafrou se ještě v kupní smlouvě zavázali, že za soudce zaplatí daň z nabytí nemovitosti.

„Já jsem to posuzoval samozřejmě. Dospěl jsem k závěru, že kdybych měl špinavý svědomí, tak to nekoupím. Nekoupím to tak, abych byl vidět v katastru nemovitostí,“ přiznal bezelstně soudce Ambrus.

Majitelé okolních pozemků tehdy přitom své parcely kupovali za cenu až stokrát vyšší. V letech 2015 až 2017 Ambrusovi sousedé získávali okolní parcely za cenu mezi 2,5 tisíci a 3 tisíci korun za metr čtvereční. Ambrus zaplatil méně než 30 korun za metr čtvereční. To znamená, že téměř stokrát méně, než tehdy platili ostatní majitelé tamních pozemků.

Ředitel české pobočky protikorupční organizace Transparency International David Ondračka celý případ hodnotí jednoznačně: Ambrus svým nákupem ztratil veškerou důvěryhodnost. „Pokud tento soudce kšeftuje s pozemky s velmi podezřelými vykuky, získává mimořádné slevy, jeho důvěryhodnost je v troskách. Justice potřebuje důvěru a je otázkou, jestli by měl vůbec soudit dál,“ míní Ondračka.

Erik Ambrus, soudce Městského soudu v Praze | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas

Ambrus: „Jejdamane, to nevím“

Neobvyklý je i samotný fakt, že advokáti pozemky soudci prodali za skoro téměř stejnou cenu, za kterou je koupili od restituenta. Radiožurnál zmapoval, co firmy vedené Šafrou s pozemky, které nakoupily od Dvořáčka, dále dělaly. Z přehledu vyplývá, že je neprodávaly za stejnou cenu, za jakou je od restituenta získaly. Naopak, prodávají je až 300krát dráž. Proč se to poštěstilo právě soudci Ambrusovi? Na to ani on sám nenabízí žádné konkrétní vysvětlení.

„Jejdamane. Nevím, jak to bylo. Já jsem věděl, že chci ten pozemek jednou nabýt. Bylo mi jedno, jestli to bylo od pana Dvořáčka, nebo ne,“ odpovídá soudce Ambrus na otázku, proč pozemek koupil od obou právníků.

Aktuálně se přitom cena parcel, které získal soudce, pohybuje okolo 20 milionů. „Hodnota stabilizovaných pozemků v Přemyšlení je cca 4 až 5 mil Kč za 1000 metrů čtverečních. Bez sítí a komunikací je cena nižší o potřebné investice, zisk a DPH,“ komentuje hodnotu tamních stavebních pozemků realitní makléř Petr Puchmertl.

Kde se vzala cena pozemků? Cena, za kterou pozemek koupil, se podle Ambruse odvíjela od toho, kolik pozemek stál v takzvaných restitučních náhradách. To jsou imaginární peníze, které stát vyměřuje lidem, jimž za minulého režimu zabral pozemky, a později na nich něco postavil, takže je nemohl vrátit. Tyto náhrady pak mohou restituenti využít k „nákupu“ náhradních pozemků od státu. Ceny pozemků v náhradách se ale určují podle roku 1991 a jsou tedy zlomkem jejich skutečné výše.

Jak to tedy s pozemky bylo, nechtějí vysvětlit ani advokáti. Šafra na dotazy Radiožurnálu neodpověděl, Kučeřík napsal, že jakýkoliv kontakt na toto téma považuje za bezpředmětný. A vyjadřovat se k tomu nechtěl ani restituent Dvořáček, který na otázku, jestli ví, že soudce odkoupil pozemek v Přemyšlení, odpověděl poněkud neurčitě. Ambrus pro něj prý „zařizoval některé věci“. Jaké přesně? To neví. „Něco s pozemky,“ řekl vágně Dvořáček, který tvrdí, že se o detaily prodejů svých pozemků nezajímá – má je prý na starosti jeho právnička.

Známost, která se vyplatila

Ambrus odmítá, že by s oběma právníky byl od začátku na tomto postupu domluvený. Zároveň ale přiznává, že Kučeříka s restituentem Dvořáčkem seznámil právě on. A jak se postupem času ukázalo, šlo o výhodnou známost.

Jak Radiožurnál ověřil v katastru nemovitostí, restituent Bohumil Dvořáček totiž postupně od státu získal desítky pozemků po celém Česku. Nejdříve v roce 2013 zrestituoval pozemek v pražských Štěrboholech. Následně ho od Dvořáčka koupila společnost s neznámými majiteli, kterou vedl advokát Šafra, který mimo jiné nabízí svým klientům, že jim na míru založí firmu a pak je bude zastupovat v jejím vedení – aby tak mohli zastřít svou identitu. Firmy, které zakládal a vedl, velmi často vykupovaly pozemky od restituentů. A většinou velmi hluboko pod cenou.

Podobně jako v případě nákupu od restituenta Dvořáčka.

Jak se pozemek dostal až k soudci Ambrusovi Únor 2013 – Soudce Ambrus dostal na starosti jeden z restitučních sporů Bohumila Dvořáčka a po týdnu se ho vzdal Listopad 2013 – Právník Milan Kučeřík kupuje od Dvořáčka zrestituovaný pozemek v Záběhlicích Březen 2014 – Dvořáček prodává zrestituovaný pozemek v Přemyšlení Kučeříkovi a firmě založené a vedené Šafrou Prosinec 2014 – Kučeřík a firma vedená Šafrou kupují od Dvořáčka zrestituovaný pozemek v Ruzyni 27. 4. 2015 – Kučeřík a firma vedená Šafrou prodávají Ambrusovi pozemek v Přemyšlení 27. 4. 2015 - Firma vedená Šafrou od Kučeříká získává 100% podíl na pozemku v Ruzyni 27. 4. 2015 - Kučeřík si nechává poloviční podíl na pozemku v Záběhlicích a druhý připadá firmě vedené Šafrou 2015 až 2019 - Firmy vedené Šafrou nakupují od Dvořáčka další desítky zrestituovaných pozemků.

Dvořáček prodal například pozemek ve Štěrboholech advokátově firmě za 120 tisíc korun a firma vedená Šafrou za něj po pár letech dostala více než 45 milionů korun.

A nebyl to jediný obchod. Po pozemku ve Štěrboholech získala firma psaná na Šafru také pozemek v pražských Záběhlicích, který zrestituoval Dvořáček. Opět za zlomek ceny. Podíl na tomto pozemku spolu se Šafrou získal také právník Milan Kučeřík.

Mimochodem, část Dvořáčkova restitučního případu se dostala soudci Ambrusovi dokonce i na stůl. Bylo to těsně poté, co se v prosinci 2012 ze soudního asistenta stal soudce na Obvodním soudu pro Prahu 6. Dvořáček tehdy žádal soud, aby mu stát vydal více než dvouhektarový pozemek v Ruzyni, jehož tržní hodnota se pohybuje ve vyšších desítkách milionů korun.

Soudce Ambrus se Dvořáčkova případu po týdnu vzdal. „Z projednávání věci se vyloučil s odůvodněním, že osobně zná žalobce v dané věci,“ popsala důvody vyšší soudní úřednice Magdalena Chmelíková.

Na soudu případ zůstal a na konci roku 2014 Dvořáček pozemek v Ruzyni získal. A komu ho přeprodal? Nepřekvapí, že ho za zlomek ceny získal právník Kučeřík a firma vedená Šafrou.

Jeden z pozemků ve vsi Přemyšlení kousek od Prahy | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas