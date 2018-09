Problematické případy z minulosti nechám prověřit, říká nový šéf GIBS Dragoun

Větší důraz na vyhledávání vlastních případů nebo návrat kompetencí z pražské centrály na krajská pracoviště. Nový ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Radim Dragoun plánuje řadu změn ve fungování úřadu. Návrhy během podzimu předloží Úřadu vlády, reformu GIBS chce spustit do konce roku. Dragoun chce také dát prověřit některé problematické případy, které inspekce řešila v minulosti. Řekl to v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 7:48 19. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Radim Dragoun | Foto: David Neff / Mafra | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů jste se stal před dvěma týdny. Překvapilo vás něco při nástupu do funkce?

Trochu mě nepříjemně překvapilo, že hned při příchodu do nového zaměstnání jsem cítil, že jsou tam proti sobě určité dvě skupiny.

Jak se to projevuje?

Třeba tím, že se nebyly schopny dohodnout, jak mě přivítají. To mě trochu nepříjemně zaskočilo. Ale to je interní problém. Pracujeme na tom, aby komunikace a vztahy byly takové, abychom byli jeden tým.

V koncepci, kterou jste představil při výběrovém řízení na pozici ředitele GIBS, kritizujete, že inspekce není schopna vyhledávat vlastní případy a že spoléhá pouze na oznamovatele. Jak to chcete změnit?

Je důležité, abychom dostávali interní informace od policejních orgánů, pokud si je nejsme schopni sami vyhledat a nejsou v našich poznatkových zdrojích. Například v rámci rozpracování jiné kriminální věci se třeba můžeme dozvědět, že se této trestné činnosti účastní nějaký jiný policista. A na základě těchto informací bychom měli provádět vlastní šetření.

Tato komunikace by ale přece měla probíhat z podstaty fungování inspekce.

V podstatě probíhá. Ale mám informace od některých kolegů (z policie - pozn. red.), že důvěra ke GIBS dosud nebyla taková, aby veškeré poznatky byly sdíleny v reálném čase a aby spolupráce mohla probíhat skutečně „online“ v době, kdy je případná trestná činnost příslušníka bezpečnostních sborů páchána.

Přesun do krajů

Uvažujete o možném rozšíření institutu zkoušek spolehlivosti?

Zkoušky spolehlivosti nám byly svěřeny zákonem, takže je provádět musíme. Navíc zhruba před rokem padlo rozhodnutí kolegia Nejvyššího soudu, které umožňuje výsledky této zkoušky využít i v rámci trestního řízení. To je pro nás relativně nová věc. Je tedy možnost na tom stavět. Ale určitě bych tento institut výrazně nepřeceňoval.

Jak podle vašeho názoru zkoušky spolehlivosti v praxi fungují? Jsou efektivní?

Myslím si, že minimálně z hlediska prevence působí na bezpečnostní sbory skutečně kladně. Na druhé straně, pokud jde o zmiňované trestní řízení, myslím si, že pokud je na nějakou osobu výraznější podezření, je třeba v první řadě využívat instituty, které jsou v trestním řádu.

Chcete také přesunout některé pravomoci z Prahy na krajská pracoviště inspekce. Už máte konkrétní plány?

Především bych chtěl, aby vedoucí pracovník, který sedí na teritoriu, kompletně odpovídal za činnost svých podřízených. Toto bude součást komplexní reformy, kterou plánuju. Už teď mohu říct, že to určitě proběhne: skončí dvojkolejnost řízení.

Dekonspirace hrozí vždy

Podle některých kritiků by pak ale hrozilo, že by se zákon vykládal v různých regionech různě.

Od toho, aby se ujednocovala praxe policejního orgánu generální inspekce, je tu jednak náměstek pro trestní řízení, případně další pověřená osoba, která bude analyzovat a kontrolovat výstupy jednotlivých oddělení. Nicméně je potřeba vzít v potaz i to, že v rámci každého kraje působí jiný státní zástupce, jiný soud. I zde může docházet k různým výkladům, různým praxím a to budeme muset akceptovat. Pokud nám něco řekne státní zástupce jako pán přípravného řízení, tak se o tom sice můžeme nějakým způsobem bavit, ale pokud je to skutečně pokyn, tak jakýkoli policejní orgán je povinen ho uposlechnout.

Kdy tuto reformu plánujete spustit?

Do konce roku.

Ve své koncepci také zmiňujete, že uvažujete o zrušení některých specializovaných pracovišť GIBS a využívání pracovišť policejních. Kterých konkrétních oddělení se to bude týkat?

Těch oddělení je několik. Jde o to, nakolik můžeme služby speciálních oddělení využívat od jiných bezpečnostních sborů, jestli se nám vyplatí mít všechna tato oddělení vlastní. Toto je ale problém na delší debatu. Některá oddělení na sto procent zůstanou. Minimálně zkoušky spolehlivosti za nás žádný jiný bezpečnostní sbor dělat neumí a nebude.

Pokud by GIBS při vyšetřování využívala některých pracovišť policie, nehrozily by úniky informací?

Jsou různé bezpečnostní sbory. To znamená, že se dá pokaždé využívat pracoviště jiného bezpečnostního sboru než toho, kterého se týká aktuální prověřování. Riziko dekonspirace je samozřejmě vždy. Jde ale o to, co si můžeme dovolit, na co máme peníze a co je pro nás výhodnější obstarat jinde.

Chci v GIBS vychovávat vlastní kádry

Platy zaměstnanců GIBS byly loni průměrně 62 tisíc, což je víc než u elitních útvarů policie. Je to podle vás adekvátní, nebo plánujete změny?

I kdybych plánoval nějakou změnu, musím vycházet z rozpočtu, který máme. Pokud ovšem budeme porovnávat platy s jinými bezpečnostními sbory, je nutno vždy srovnávat je ne například s celou policií, ale vždy s elitními policejními součástmi. Pokud se budeme srovnávat s útvary jako je Národní centrála proti organizovanému zločinu, tak si myslím, že platy budou naprosto srovnatelné.

Podle zjištění serveru iROZHLAS.cz (více čtěte ZDE) jsou platy v GIBS vyšší.

Pokud jsem se díval na tu tabulku, tak to bylo srovnatelné. Navíc v letošním roce naše platy rostou pomaleji než u jiných součástí policie, takže si myslím, že se s nimi srovnáváme. Na druhé straně je třeba říci, že pokud má generální inspekce působit jako elitní sbor, tak by to měl být sbor, který je placen lépe než ty ostatní. Jinak k nám pracovníky z řad policie nebo jiných bezpečnostních sborů nedostaneme. Byl bych velmi rád, kdybychom si vychovávali i své vlastní kádry odjinud. Ale vždy tomu bude tak, že gró našich lidí bude přicházet právě z řad bezpečnostních sborů. A jejich motivace samozřejmě může být profesní i finanční.

Vidíte mezi stávajícími zaměstnanci inspekce nějaké výraznější platové nerovnosti?

Jsou různé pozice a je logické, člověk na manažerské pozici má odměny vyšší než ostatní. Nechci zkoumat, jestli měl za minulého ředitele někdo víc peněz, než mohl mít. Nevidím do hlavy svého předchůdce, na základě čeho to odměňování prováděl. A hlavně, já bych velmi rád udělal tlustou čáru před datem 1. 9. (Dragoun nastoupil do čela GIBS - pozn. red.), pokud možno se příliš nevracel k tomu, co bylo dřív a spíš koukal do budoucna.

Myslím, že k žádnému skokovému propadu ani zvýšení platů určitě nedojde. Pokud se ukáže, že je někdo výrazně přeplacen nebo nedoplacen, tak je samozřejmě možno s tím něco dělat. Ale to budou skutečně individuální případy na základě výsledků. A v dohledné době budu chtít co nejvíce obsadit volná tabulková místa, aby inspekce získala nové lidi a začala využívat maximálně svoje síly.

Jak vnímáte názor premiéra Andreje Babiše (ANO), který výši platů v inspekci dlouhodobě kritizuje? Mluvil jste s ním o tom?

Já jsem pana premiéra upozorňoval na to, že to není úplně jednoznačné. Nelze srovnávat plat policie en bloc s generální inspekcí.

Prověření případů

Plánujete obměnit sbor inspekce a zbavit se nedůvěryhodných lidí?

Pokud by mělo být proti některému příslušníkovi generální inspekce zahájeno řízení, je potřeba, aby to bylo na základě faktů. Pokud by ta fakta byla natolik závažná, tak je možné s konkrétními příslušníky vést kázeňské řízení. To teď ale nemohu říct.

Práci v inspekci už jistě sledujete delší dobu a máte nějakou představu…

Jsou případy, na které je poukazováno, zejména ze strany justice. U těchto případů plánuji, že budou prověřeny. Dosud k tomu nedošlo, protože se teprve seznamuji s personáliemi a provozními věcmi. Ale nepochybně toto bude provedeno.

Jsou tedy lidé v GIBS, které chcete prověřit.

Jsou určité případy, které budu prověřovat a pokud ve vztahu k těmto případům budou problematičtí ti lidé, tak budou také prověřeni. V první řadě je to o těch případech.

Které to jsou?

To nemůžu komentovat. Obecně se jedná o to, že mělo dojít ke špatné komunikaci uvnitř generální inspekce, případně o případy, kde bylo podezření na účelové zahajování úkonů. Teď k tomu ale skutečně nemohu říct nic jiného.

V dubnu GIBS odložila prověřování úniku informací z vyšetřování v takzvané kauze Tesco SW. I podle samotné inspekce přitom šlo o velmi závažné úniky. Nebyla chyba případ odložit?

Nejsem s tímto případem seznámen. A i tak by bylo velmi problematické komentovat konkrétní kauzy. V této chvíli mohu pouze obecně říct, že pokud ta kauza byla odložena, byla nepochybně přezkoumána dozorovým státním zástupcem, a pokud ten shledal, že je rozhodnutí policejního orgánu generální inspekce namístě, tak s tím ředitel nic neudělá. Ovšem za předpokladu, že by se neobjevily nové skutečnosti, které by odůvodňovaly další šetření.

Neseznamoval jsem se s žádným konkrétním případem. Role ředitele GIBS je velmi silně manažerská. Tím neříkám, že zejména o ty zájmové případy se do budoucna zajímat nebudu. Ale primárně je tam od toho náměstek pro trestní řízení, případně příslušný vedoucí oddělení. Oni jsou ty výkonné složky, které toto mají v náplni práce.

Jdu s čistým svědomím

Oba vaši předchůdci odešli za napjatých okolností. Ivan Bílek v souvislosti s kauzou Vidkun, Michal Murín po kritice státních zástupců a premiéra Babiše. Neobáváte se sám politických tlaků?

Zaznamenal jsem v médiích, že jsem spojován s premiérem. Já k tomu mohu říct pouze to, že jsem se účastnil výběrového řízení, které považuji za naprosto korektní. Nikomu jsem nic nesliboval, nikdo mě neoslovoval. Já tam jdu skutečně s čistým svědomím a budu dělat všechno pro to, abychom já ani náš úřad nebyli spojováni s ničím politickým.

Při vašem vystoupení před poslanci bezpečnostního výboru jste se podivoval, že v posledních letech nebyl žádný příslušník inspekce trestně stíhán. Plánujete nějaké změny v oddělení vnitřní kontroly inspekce?

Budu se ptát, jak je to možné. Nechci říkat, že to oddělení nepracuje správně. Ale když se podívám na posledních čtyři pět let, tak byl stíhán jen asi jeden člověk a to z nějaké nedbalosti nebo dopravní nehody. Jde tedy o to, jestli je systém kontroly nastavený správně. Nechci teď komentovat konkrétní změny. Mohu ale říci, že je volná tabulka vedoucího oddělení vnitřní kontroly a byl bych velmi rád, kdyby na toto místo v co nejbližší době nastoupil kompetentní pracovník. Mám okruh lidí, které bych velmi rád oslovil.

Do úřadu si tedy plánujete přivést vlastní lidi, třeba i ze státního zastupitelství?

Bylo by opravdu hezké, kdyby se mi podařilo získat nějakého státního zástupce. Ale pochybuji, že by někdo jiný byl ochoten udělat krok, který jsem udělal já - že by přišel z řad justice, tedy z relativně klidného zaměstnání. O nikom takovém, kdo by se do podobného dobrodružství pustil, nevím.

Proč jste se pro tento krok rozhodl vy?

Beru to jako profesní výzvu. Čtrnáct let jsem působil jako policista, dvanáct jako státní zástupce. Řekl jsem si, že bych zkušenosti z obou těchto profesí rád využil v inspekci.

Mluví se o tom, že ve výběrovém řízení jste byl jasným favoritem státních zástupců Lenky Bradáčové a Pavla Zemana. Volali vám osobně poté, co jste vyhrál?

Vůbec nevím, kde se ta informace vzala, protože nikdo z nich nebyl součástí výběrové komise. Takže i kdybych byl jejich favorit, tak nevím, co by to znamenalo. Samozřejmě jsem poté s oběma hovořil. Považoval jsem za slušné se s nimi rozloučit a mluvit o další spolupráci. Mám extrémní zájem na tom, aby spolupráce mezi soustavou státních zastupitelství a generální inspekcí byla co nejlepší. A to by měl být zájem obou stran.