Personální průvan: nový šéf bezpečnostní inspekce Dragoun stihl za rok vyměnit pětinu příslušníků

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obměnila od loňského září okolo dvaceti procent vyšetřovatelů a detektivů. Radiožurnálu to řekl ředitel inspekce Radim Dragoun, který právě před rokem nastoupil do funkce. Jak uvedl, části původních zaměstnanců nedůvěřoval nebo nebyl spokojený s jejich prací, další odešli sami do jiných bezpečnostních sborů nebo do civilu. Praha 6:00 20. září 2019

Dragoun před rokem nastupoval do čela GIBS ve složité situaci. Inspekce byla totiž po odchodu bývalého ředitele Michala Murína a po několika měsících sporů o výběr nového šéfa v centru politického zájmu. Bezpečnostní sbor byl navíc výrazně personálně oslabený, během krátkého období totiž odešly na tři desítky pracovníků. Celkem jich tak chybělo padesát.

A od Dragounova nástupu GIBS opustilo dalších 45 příslušníků, v drtivé většině vyšetřovatelů a detektivů. „Někteří byli demotivováni, nesouhlasili s tehdejšími kroky, někteří nesouhlasí ani s mojí filosofií. U některých lidí jsem dokonce rád, že odešli. Byli tací, kterým jsem řekl, že takhle já si práci nepředstavuji,“ řekl Dragoun.

Po loňské vlně odchodů ale Dragoun uvolněná místa postupně zaplňuje. Za rok nabral 45 nových lidí a další mají nastoupit v příštích měsících. „Myslím si, že se nám daří v drtivé většině najít lepší lidi, než ty, kteří odešli,“ říká Dragoun a dodává, že se podle něho zlepšila zejména práce na úrovni vedení krajských pracovišť. Po svém nástupu totiž vyměnil pět ze třinácti krajských vedoucích (psali jsme zde).

Nový ředitel se snaží do inspekce lákat lidi z jiných policejních útvarů, ale i z civilu: „Z civilu bylo přijato devět nových příslušníků, další přišli z jiných policejních útvarů. Dokonce se mi podařilo získat i některé bývalé příslušníky GIBS, kteří už byli v civilu.“ Do konce roku by pak měla být naplněnost úřadu na maximu.

„Na všechny volné tabulky jsou už dnes vybraní příslušníci a je jen otázkou času, kdy budou uvolněni z pozic, kde jsou dnes. Do konce roku by měla být obsazenost historicky největší, to znamená 99 procent. Budou chybět jedna, dvě tabulky,“ vysvětluje Dragoun.

Komise nové vedení GIBS chválí

Podle šéfa sněmovní komise pro kontrolu GIBS Jiřího Maška z hnutí ANO se výměna značné části zaměstnanců na fungování inspekce neprojevila negativně.

„Neznám ty konkrétní policisty, vyšetřovatele, kteří odešli. Ale nepozorujeme, že by se úbytek vyšetřovatelů nějakým způsobem projevil v činnosti GIBS navenek, že třeba GIBS nekoná. Naše podněty jsou řešeny standardně. Možná tam zůstali opravdu kvalitní policisté, kteří tam pracují za velmi dobré peníze,“ říká Mašek. Platy v generální inspekci se v roce 2017 skokově navyšovaly – průměrný plat poté byl přes šedesát tisíc korun.

Také další člen sněmovní komise, předseda KDU-ČSL Marek Výborný, v personální obměně nevidí problém: „Já nemám signály, že personální změny nějakým způsobem projevily na práci generální inspekce bezpečnostních sborů. Musím férově i z pozice opozice říct, že po roce fungování GIBS pod novým vedením pana Dragouna tam žádný problém nevidím.“

S dotazem na hodnocení nového vedení redakce oslovila i nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Ten přes svého mluvčího Petra Malého vzkázal, že spolupráce s inspekcí funguje dobře. „Probíhá velice dobrá komunikace mezi vedením GIBS a státním zastupitelstvím. Oceňuje, že nový ředitel se snaží zkvalitnit práci inspekce. Probíhají vzájemná intenzivní školení. Státní zastupitelství se snaží poskytovat školení pracovníkům GIBS,“ řekl Malý.

Úkolem generální inspekce je vyhledávat a vyšetřovat trestné činy páchané policisty, celníky nebo příslušníky vězeňské služby. Inspekce má také speciální oddělení vnitřní kontroly, jehož úkolem je vyšetřovat trestné činy páchané samotnými příslušníky GIBS.