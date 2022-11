Šéf GIBS Dragoun k zákroku na autistu: Policista měl tíhu na druhém koleni. Zakleknutí bylo velmi mírné

Nedostali se mimo mantinely stanovené zákonem. Takový závěr udělala Generální inspekce, když prověřila zakleknutí policistů v civilu na autistického školáka na mítinku Andreje Babiše (ANO). Proč šli na chlapce tři muži a jaké měli inspektoři důkazy? „Zakleknutí bylo velmi mírné, trvalo několik málo sekund a nedošlo vůbec k žádné újmě na zdraví té osoby,“ zdůvodňuje závěry ředitel inspekce Radim Dragoun v rozhovoru pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz. Praha 5:00 11. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Dragoun | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co konkrétně jste prověřovali v souvislosti s incidentem v jihočeských Borovanech?

My jsme se zabývali pouze zákrokem policistů v Borovanech vůči tomu mladistvému chlapci.

Nejsem ničí člověk, říká šéf GIBSu o spojení s Babišem. Obměnu vlády nevidí jako důvod pro svůj konec Číst článek

Prověřovali jste také, proč měl policista na hlavě kšiltovku hnutí ANO a proč chlapci policisté tykali?

Pokud jde o kšiltovku politického hnutí, tak to jsme vůbec neřešili. K tomuto jednání totiž došlo na jiné demonstraci. Bylo nám ovšem známo, že kvůli té kšiltovce i kvůli tykání probíhalo v rámci policie kázeňské řízení (to bylo skončeno s výsledkem, že šlo o kázeňský přestupek. Policista ale nebyl potrestán, pozn. red.). V tomto kontextu jsme pouze šetřili, zda někteří z těch policistů nebyli příznivci hnutí ANO a jestli to neovlivnilo způsob provedení zákroku v Borovanech. Šetření bylo celkem podrobné, ale žádnou takovou indicii jsme nezískali.

Váš útvar vyhodnotil, že samotný zákrok nebyl trestným činem. Proč?

Jen podotýkám, že v této věci jsme vůbec nezahájili úkony v trestním řízení. Šetření této kauzy bylo provedeno v režimu zákona o GIBS a po skončení byl případ administrativně uložen ad acta. Toto rozhodnutí jsme učinili na základě podrobného vyhodnocení důkazů. Kromě videozáznamu šlo ještě samozřejmě o podání vysvětlení všech, kteří se té akce účastnili. To znamená jak policistů, tak dalších osob, včetně matky chlapce. Mimochodem, ta osoba, vůči které byl zákrok veden, nevyužila svého práva vyjádřit se.

A matka chlapce navíc nebrojila žádným opravným prostředkem proti našemu konečnému rozhodnutí. A kdo jiný by toto měl učinit, když ne ona, po poradě s právním zástupcem, pokud by nebyla spokojená s výsledkem našeho šetření?

‚Klíčový důkaz‘

O čem ten videozáznam vypovídá?

Jednak vypovídá o tom, že policisté opakovaně tu osobu vyzývali, aby prokázala svoji totožnost, a následně dochází k určité nepřehledné strkanici a nakonec skončil chlapec na zemi. Asi úplně nejpodstatnější je to, že zákrok na zemi netrval nijak dlouho a ten chlapec nemá žádná zranění. To znamená, že to zakleknutí bylo velmi mírné, trvalo několik málo sekund a nedošlo vůbec k žádné újmě na zdraví té osoby.

Zakleknutí školáka na Babišově mítinku je kázeňský přestupek, potvrdil mluvčí jihočeských policistů Číst článek

Z fotografií je patrné, že policista tomu chlapci klečel na krku. K tomu pan policejní ředitel Martin Vondrášek pro týdeník Respekt řekl, že „v případě poutání na zemi to zakleknutí určitě nemá být v oblasti krku“. Dá se toto nějak vysvětlit?

To trvalo pouze chvíli a nebylo to přímo v tom místě, které je pro zdraví nebezpečné. A hlavně, ten daný policista měl hlavní tíhu svého těla v podstatě na tom druhém koleni. To znamená, že ten tlak nebyl intenzivní. Což je patrné z toho, že dotyčný se nedusil, neměl žádný otlak ani žádné oděrky. Ač to tak ze snímků uvedených mediích nevypadá, tak to byl v podstatě mírný zákrok z pohledu nulového následku na tělo chlapce i doby zákroku.

Byl by výsledek vašeho šetření jiný, pokud byste neměli k dispozici videozáznam?

I kdyby tam nebylo video, tak máme výpovědi osob a policistů, kteří byli na místě, a ani zde nejsou žádné zásadní rozpory. Víme také, že tomu chlapci nebylo způsobeno vůbec žádné zranění. Když byl vyslýchán, tak se ho ptali, jestli se cítí zraněn. Řekl, že necítí. Byla vyhotovena i fotodokumentace jeho těla, která to potvrzuje. Takže tak jako tak by tam nebyl žádný následek, protože chlapci se nic nestalo. A nutno rovněž zmínit, že byl zákonný i důvod k provedení zákroku. Ovšem videozáznam byl klíčovým důkazem, neboť ten je průkazný a objektivní.

Zákrok policistů v civilu na autistického chlapce během mítinku Andreje Babiš v Borovanech | Foto: Milan Jaroš, Respekt | Zdroj: Respekt

Mírný zákrok

Proč ale chlapce drželi na zemi tři policisté?

Nejdříve se ho snažili zajistit dva policisté a až poté, když se to nedařilo, tak přišel pomoci třetí. A byli na něm proto, protože to byla osoba, která nespolupracovala, která odmítla prokázat svoji totožnost, která se snažila odcházet z místa, která v podstatě i naznačovala určitý fyzický útok vůči tomu policistovi. Ještě zmíním, že ta osoba podle hrubých odhadů svědků měří nějakých 180 centimetrů, váží mezi 90 a 100 kily. Takovou osobu není jednoduché zajistit a předvést. A čím více je zasahujících příslušníků, tím může být zákrok mírnější. Protože každý policista může například chytit za jednu část těla, odnést ho. A nemusí provádět žádné lámání rukou, žádné nasazování páky.

„Policejní orgán GIBS je přesvědčen, že služební zákrok je nutné hodnotit ve všech jeho souvislostech, a nikoliv pouze izolovaně na základě jedné zveřejněné fotografie.“ Návrh na uložení spisu (Generální inspekce bezpečnostních sborů)

Věděli policisté, když zasahovali, že šlo o autistického chlapce? Matka jim to podle médií říkala.

Ze záznamu to nevyplývá. Ani z jiných opatřených důkazů. Z toho videa vlastně je slyšet, že jeho matka křičí, aby ten zákrok neprováděli, protože se jedná o dítě. Ale to, že se jedná o autistu, to zaznělo až poté, co ten zákrok byl proveden.

To znamená tedy ve chvíli, kdy chlapec ležel na zemi?

Až poté, co byl služební zákrok ukončen a policisté ho odváděli. Ale ještě musím říct jednu věc. I v případě, že by věděli, že je to autista, tak v podstatě tento tento typ zákroku je možné provést i vůči osobě mladší 15 let a i vůči osobě duševně nemocné. Protože to jsou skutečně ty nejméně invazivní zákroky z palety všech zajišťovacích prostředků. Potom máme ve škále donucovacích prostředků mimo jiné kopy, údery a toto je skutečně v podstatě uchopení a zakleknutí. To je to nejmírnější, co se vám může stát.

Majetkový přestupek?

Můžete říci, proč chtěli policisté chlapce legitimovat? Pouze proto, že vzal reproduktor, který pak vrátil?

Některým z těch policistů už byla tato osoba známá z předchozí demonstrace, kde kopal do projíždějícího osobního vozidla, ve kterém seděli postarší lidé a které nemělo nic společného s Andrejem Babišem. Oni to tedy vyhodnotili tak, že se jedná o spáchání druhého majetkového přestupku v jednom dni.

Rakušan: Policie nemůže zaklekávat čtrnáctiletého chlapce. To je neomluvitelné selhání Číst článek

Policejní prezident krátce po zákroku napsal na twitteru, že je tím zákrokem policie naprosto znechucen…

Já nechci komentovat, co k tomu kdo řekl.

Mě zajímá, jestli jste třeba s ním o tom poté hovořil? Protože on se určitě chtěl seznámit s výsledky toho vyšetřování.

Mohu v této souvislosti říct akorát to, že jsem registroval prohlášení policie poté, co jsme věc administrativně uložili. Policie tam seznala, že tento náš krok vítá, že ho respektuje.

Je nějaký důvod, proč by měl být pan policejní prezident znechucen z toho policejního zákroku?

Pokud hodnotím pouze tu naši trestněprávní část, kterou jsme prověřovali, tak si myslím, že ne. Ale já skutečně nechci spekulovat o tom, v jakém kontextu to řekl, protože během těchto mítinků byla řada zákroků, které tam byly provedeny. Takže jestli on to hodnotil souhrnně… Skutečně nechci spekulovat, protože mi to nepřísluší.

Kšiltovka hnutí ANO

Je v pořádku, aby na těchto demonstracích byli policisté v civilu? Nebylo by lepší, aby tam přece jenom byli uniformovaní policisté a bylo od začátku jasné, kdo jsou?

Toto už souvisí s taktikou zákroků a to je věcí policie. My případně řešíme pouze to, pokud se policisté v rámci zákroku dopustí trestného činu. Pokud vím, tak pan policejní prezident po těchto událostech udělal opatření ke sjednocení postupů policie při demonstracích, což je velmi pozitivní.

Ptám se na to z toho důvodu, že váš útvar to prověřoval, tak asi na to nějaký názor máte?

Ale my jsme neprověřovali celkovou činnost policie na těchto demonstracích. Pouze jsme z toho vyčlenili to jednání, kde mohlo dojít ke spáchání trestného činu. Což v tomto případě bylo pouze jednání těch jednotlivých příslušníků policie, kteří zasahovali vůči tomu mladistvému.

Ještě se zeptám, vím, že jste to neprověřovali, ale je z vašeho pohledu šéfa generální inspekce vhodné, aby policista v civilu měl na sobě kšiltovku hnutí ANO?

Na to těžko takto odpovídat, když člověk neví, jaká byla jeho motivace. Mohly tam být důvody taktické, třeba snaha takto splynout v davu. A proti tomu ovšem stojí nebezpečí, že bude dehonestován policejní sbor, že bude spojován s nějakým konkrétním politickým hnutím. Tuto věc jsme nešetřili, proto nevím tolik, abych si dovolil učinit nějaký příkrý soud.

Narážím na to, protože policejní prezident přesně tuhle věc kritizoval. Klidně vám to tady přečtu.

To přečtěte jemu. Nechci řešit výroky, co se komu nelíbilo. Je to skutečně záležitost odboru vnitřní kontroly nebo nějakého inspekčního orgánu policie a případně nadřízeného, aby v této věci rozhodl, jestli to bylo správně, nebo nebylo.

Kolik případů ročně na neoprávněný zásah policie řešíte v souvislosti s demonstracemi?

Řešíme zákroky, kde dochází k nějakému hrubému porušení buď práv osob, nebo pokud dochází ke zranění či k úmrtí osob. A pokud vím, tak jsou to jednotky případů s takto závažnými následky.