Radim Dragoun je novým vrchním státním zástupcem v Olomouci. Exšéfa GIBSu jmenoval ministr Blažek

Novým vrchním státním zástupcem v Olomouci bude Radim Dragoun, bývalý ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Do funkce ho ve čtvrtek jmenoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), a to s účinností od pondělí 25. září. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Dragouna na místo navrhl nejvyšší státní zástupce Igor Stříž poté, co ho doporučila pětičlenná výběrová komise. Olomouc 18:18 21. září 2023 Nový vrchní státní zástupce v Olomouci Radim Dragoun | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jmenování Radima Dragouna vrchním státním zástupcem v Olomouci diskutoval ministr spravedlnosti jak v soustavě státního zastupitelství, tak s odbornou veřejností,“ uvedlo ministerstvo. I na základě výsledků těchto rozhovorů se Blažek rozhodl nominaci vyhovět.

Dragoun už jako státní zástupce působil, a to v letech 2007 až 2018, z toho deset let vedl Okresní státní zastupitelství v Lounech. Předtím byl policistou, mimo jiné v protikorupčním útvaru. GIBS šéfoval od roku 2018 do letošního srpna, kdy mu skončilo funkční období.

Rozvoj olomoucké instituce

Výběrová komise u něj vyzdvihla kvalitně zpracovanou koncepci rozvoje olomoucké instituce. Dragoun jí v předloženém dokumentu sdělil, že post olomouckého vrchního státního zástupce by vnímal jako vrchol své profesní dráhy a zároveň jako příležitost zužitkovat své manažerské dovednosti i poznatky z praxe.

Ministr @blazek_p jmenoval Radima Dragouna novým vrchním státním zástupcem @VSZ_Olomouc, a to s účinností od pondělí 25. září 2023. pic.twitter.com/Jk7HSCp94q — Ministerstvo spravedlnosti ČR (@SpravedlnostCZ) September 21, 2023

Pozice olomouckého vrchního žalobce se uvolnila poté, co po roce ve funkci rezignoval Radim Daňhel. Svůj úmysl oznámil v červnu, skončil na konci července. Stříž vyhlásil na jeho místo výběrové řízení 18. července, tři uchazeči poté předstoupili před komisi 25. srpna.

Kromě Dragouna to byl dosavadní Daňhelův náměstek pověřený řízením úřadu Radek Bartoš a evropský pověřený žalobce Adam Bašný. Písemný návrh na jmenování Dragouna obdržel Blažek podle ministerstva 6. září, o týden později se s kandidátem setkal.

Ve výběrové komisi zasedli tři členové Nejvyššího státního zastupitelství - Střížův náměstek Přemysl Polák, šéf odboru trestního řízení Roman Hájek a šéf odboru závažné hospodářské kriminality Zdeněk Kasal, dále plzeňská krajská státní zástupkyně Anna Maříková a za ministerstvo spravedlnosti šéfka justiční sekce Klára Cetlová.

V předložené koncepci Dragoun uvedl, že je nutné objektivně posoudit efektivnost poboček olomouckého vrchního státního zastupitelství v Brně a Ostravě.

Na jedné straně je podle něj výhodné centrální řízení všech pracovníků na jednom pracovišti, na druhé straně poukázal na množství kauz projednávaných krajskými soudy v Ostravě či v Brně, kam by museli žalobci dojíždět, i na kapacitu budovy v Olomouci, v níž sídlí i okresní žalobci. Právě pobočky a jejich efektivní řízení zaznívaly jako důvod Daňhelova odchodu.