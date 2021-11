Místopředseda SPD: Nejsme extremistická strana. Pokud se vnitro za zprávu neomluví, dáme to k soudu

Novou předsedkyní sněmovny se stala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Ve volbě místopředsedů naopak neuspěli Radek Vondráček (ANO) ani lídr SPD Tomio Okamura. Podle nové šéfky dolní komory je totiž SPD extremistická strana, což dokládá zpráva ministerstva vnitra. Místopředseda hnutí Radim Fiala ale označení odmítá. „Jsme asi stejně extremističtí, jako byl Tomáš Garrigue Masaryk před rokem 1918,“ řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:21 11. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim FIala | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) vás opakovaně v minulých dnech označila za extremistickou stranu. Místopředseda ODS Martin Kupka ve čtvrtek ve vysílání Českého rozhlasu připomínal, že jste opakovaně uvedeni ve zprávách ministerstva vnitra o extremismu. Jste extremistické uskupení?

Rozhodně ne. Když se podíváte do té zprávy, tak tam není explicitně napsáno, že bychom byli extremistická strana.

Ta zpráva se jmenuje Zpráva ministerstva vnitra o extremismu a předsudečné nenávisti. V poslední verzi za rok 2020 se uvádí, že „nejvýznamnějším uskupením s dominujícími xenofobními a vyhroceně nacionalistickými prvky zůstalo nadále hnutí Svoboda a přímá demokracie“. Co tomu říkáte?

Já vám to vysvětlím velmi jednoduše. Jsme asi stejně extremističtí, jako byl Tomáš Garrigue Masaryk před rokem 1918. Xenofobní jsme, protože nechceme migraci. Teď si na to můžeme odpovědět velmi jednoduše. Podívejte se na hranice Běloruska s Polskem. Migrace může být velmi nebezpečnou geopolitickou zbraní.

‚Chceme po resortu vnitra omluvu‘

Když budeme tou zprávou procházet dál, tak tam není napsáno nic o migraci. Jsou tam ale uvedeny konkrétní případy. Třeba to, že čelní představitelé SPD šířili nepravdivé informace – konkrétně se tam uvádí (šéf SPD) Tomio Okamura a jeho výrok o tom, že pandemie je v západních zemích zneužívána k zavedení eutanazie seniorů. Dále je tam uveden výrok šéfa pražské organizace SPD, že by mělo být defenestrováno vedení České televize. Vám tyto výroky přijdou v pořádku?

Já jsem to vůbec nezaznamenal. Zaznamenal jsem ale to, když policie žádala o vydání naší poslankyně Karly Maříkové za to, že na facebooku sdílela komentář o rostlinách, které nepatří do Evropy s tím, že to připodobňovala k lidem emigrujícím z jiných končin do středu Evropy. To si myslím, že už jsou přehnané věci.

Myslím, že to nejde brát tak úplně jednoduše. Teď, když se mě na to ptáte, tak já o těch komentářích vůbec nic nevím.

Znovu ale opakuji: xenofobní jsme, protože nechceme migraci. Paní Pekarová sama řekla, že jsme extremisté, protože chceme referendum o vystoupení z Evropské unie a že chceme zrušit Senát. Když se lidé zamyslí, tak mnoho z nich si bude říkat, že nechtějí migraci. A mnoho z nich si bude říkat, že je Senát zbytečný. Já jsem přesvědčen o tom, že je to relevantní politický názor.

Budete jako vedení strany vyzývat své členy a příznivce, aby byli opatrnější v tom, co sdílejí na sociálních sítích?

To jsme udělali už dávno. Ještě se vrátím k tomu ministerstvu vnitra. Úředníci, kteří to napsali, tak řekli, že čerpali z informací BIS.

Když jsme se na to na bezpečnostním výboru ptali ředitele Bezpečnostní informační služby, tak byl velmi překvapen, že se nikdy takto o SPD nevyjádřil. My na to konto budeme ministerstvo vnitra žalovat. Jsme s ním teď v písemném styku, kde žádáme omluvu. Pokud se ministerstvo neomluví, tak to dáme k soudu.

Celý rozhovor s poslancem a místopředsedou SPD Radimem Fialou si můžete poslouchnout v přiloženém audiu.