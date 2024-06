Rádio alespoň na konečných. Brněnský dopravní podnik po veřejné kritice zmírnil zákaz pro řidiče

Zákaz poslouchání rádia v pracovní době pobouřil řidiče Dopravního podniku města Brna (DPMB). Hromadně si začali stěžovat ve firmě, ale i veřejně na facebooku dopravního podniku. Společnost na to zareagovala a zákaz zmírnila. Nově si šoféři můžou pouštět hudbu nebo mluvené slovo při přestávkách na konečných, ovšem za jízdy stále musí být rádio či přenosné reproduktory vypnuté. Brno 18:23 4. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidiči autobusů v Brně nesmí za jízdy poslouchat rádio (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Vedení podniku zakázalo řidičům poslouchat rádio na konci května poté, co prý přibylo stížností cestujících na to, že si pouští hudbu příliš nahlas.

„V poslední době vzrostl počet stížností na práci řidičů, a to včetně stížností na hlasitý poslech rádia, který některé cestující ruší. Tuto situaci se nám dlouhodobě nedaří vyřešit. Současně registrujeme větší podíl nehod zaviněných našimi řidiči a tím i nárůst škod,“ popsala koncem května mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

„Na obě tyto skutečnosti, které spolu i můžou souviset, jsme nuceni reagovat. Je nám líto, že se toto opatření dotkne i řidičů, kteří pravidla respektují a kterých je většina,“ doplnila

Šoférům se to nelíbilo, veřejně to zkritizovali na sociálních sítích. Ve fotomontážích například parodovali náborovou kampaň dopravního podniku. Místo hesel jako „Chceš řídit káru za 60 mega? Staň se řidičem šaliny!“ vytvořili slogan „Miluješ poslech rádia? Tak tady to není pro tebe“.

Ke kritice se přidali i odboráři nebo opoziční politici. „Řidiči budou víc stresovaní a k bezpečnosti dopravy to nepřispěje. Vedení dopravního podniku by nemělo práci řidičů dál ztěžovat, ale naopak se zaměřit na zlepšení podmínek práce svých zaměstnanců,“ komentoval třeba zastupitel Adam Zemek z Pirátské strany.

Mluvčí dopravního podniku minulý týden prohlásila, že opatření není trvalé a může se změnit. Což se nakonec po několika dnech skutečně stalo. Brněnský dopravní podnik tak už po krátkodobém naprostém zákazu nemá jeden z nejpřísnějších režimů ze všech dopravních podniků v Česku.

Přiblížil se teď ostravskému modelu, kde šoférům také dovolují poslouchat rádio jen na konečných stanicích. Například v Praze to pak mají za jízdy zakázané řidiči tramvají a metra.

„Tato problematika spadá do interních předpisů, které má každý dopravní podnik nastavené individuálně. V některých městech je poslech hudby zcela zakázán, jinde je povolen s určitým omezením, například že její hlasitost nesmí obtěžovat cestující nebo může poslouchat jen na konečných zastávkách,“ podotkla mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hailichová.

10 000 za vzornou jízdu

Brněnský dopravní podnik také reagoval na statistiky nehodovosti, které firma v souvislosti se změkčením pravidel na poslech rádií dala k dispozici řidičům. Loni kolizí s účastí vozů DPMB oproti předchozímu roku přibylo.

Konkrétně jich bylo 823, což je sice menší, ale přesto zhruba srovnatelné číslo s roky 2018 a 2019, kdy se počty více blížily 900. Při covidové pandemii pak nehod ubylo i kvůli omezení provozu.

Z celkového počtu nehod také vyplývá, že dlouhodobě zhruba třetinu kolizí způsobí řidiči. Loni toto číslo meziročně vzrostlo o 33 nehod.

Proto teď šoféři můžou dostat až deset tisíc korun ročně, pokud budou řídit bez nehod, především tedy pokud žádnou nehodu nezpůsobí. A zároveň budou mít na peníze nárok, pokud na jejich práci nepřijde žádná prokazatelně oprávněná stížnost.