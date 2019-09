Archivní pořady i amatérské nahrávky. Rádio Retro od 1. října vysílá ‚kroniku‘ divadla Semafor

Do digitálního éteru vstoupí 1. října nový programový blok Rádia Retro, jehož tématem bude divadlo Semafor. Archivní nahrávky z let 1961 až 2006 připomenou hlavně střihové pořady nebo pásma s písničkami Suchého a Šlitra, dále řadu Suchého vystoupení v rozhlase i v divadle a unikátní součástí programu je také několik amatérských nahrávek z archivu Jonáš klubu. Praha 14:05 30. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Suchý a Jiří Šlitr | Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu | Zdroj: Český rozhlas

„Semafor je zásadní součástí naší novodobé kulturní historie a navíc se v podstatě od samého počátku objevoval v rozhlasovém vysílání,“ konstatuje ředitel programu Ondřej Nováček s poukazem na populární písničky, které zejména v šedesátých letech přinášely do éteru trochu jiný proud než tehdy rozšířenou taneční hudbu velkých orchestrů.

Rádio Svobodná Evropa zvažuje návrat do Maďarska. Podle New York Times tak reaguje na Orbánovu vládu Číst článek

„Nepůjde o dokonale výstižnou kroniku Semaforu, ale o přehlídku pořadů, kterými disponuje náš archiv. To samozřejmě zdaleka nejsou všechny počiny této scény,“ upozorňuje. Podle něj ale posluchači uslyší ve vysílání i písničky, které mohou být i pro velké fanoušky Jiřího Suchého překvapením.

Rádio Retro představí několik veřejných nahrávek s průřezem tehdejších her Semaforu, bude se věnovat i Miroslavu Horníčkovi nebo předčasně zemřelému Jiřímu Šlitrovi, jehož melodie doprovodí mluvené slovo napříč programem tohoto streamu. Objeví se Jitka Molavcová, Miloslav Šimek a Jiří Grossmann.

Velkou přehlídku semaforských titulů nabízí zcela zapomenutý seriál z roku 1970, ve kterém autoři uvádějí úryvky z interních nahrávek představení pořízených ve zvukařské kabině divadla.

Setkání v klubu Jonáš

Jiří Suchý se se Semaforem objevoval mezi lety 1970 až 1989 v rozhlase podle dramaturga Rádia Retro Tomáše Černého jen sporadicky. Proto pro ilustraci tohoto období použili nahrávky ze setkání v Jonáš klubu, který kontinuálně působí dodnes. Po celou dobu své existence pořádal večery s besedami, na které zval různé osobnosti, ne nutně přímo související se Semaforem.

„Nicméně třeba spisovatelka Jindřiška Smetanová nebo scenárista a herec Zdeněk Svěrák také patří k té zlaté éře šedesátých let,“ vysvětluje Tomáš Černý.

„Navíc když třeba Jiří Suchý vypráví publiku o svých začátcích, o své roli filmového režiséra a dalších momentech své kariéry, stojí to za poslech. Stejně tak jako když v roce 1987 vyprávěla Jindřiška Smetanová o tom, co vlastně za normalizace dělala, jaké vystřídala profese a co všechno musela vydržet,“ popisuje Černý.

„Naprostým pokladem je pak záznam besedy Jiřího Černého, který si v Jonáš klubu povídal se Zdeňkem Svěrákem večer 17. listopadu 1989. Samozřejmě tu ještě nemohla být žádná známka nastupující historické změny, ale pár narážek na tehdejší situaci se najde a docela z nich po těch třiceti letech mrazí,“ dodává Černý.

Rádio retro s pořady věnovanými šedesátinám Semaforu začne vysílat o půlnoci z pondělí na úterý 1. října a vydrží v éteru až do 16. listopadu.