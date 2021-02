Naše chuť očkovat je velká. Jsme schopni naočkovat asi 50 tisíc lidí denně, tvrdí praktický lékař

Praktičtí lékaři jsou připraveni očkovat veřejnost. Zatím ale nemají vakcíny. Proč kraje před jejich ordinacemi upřednostňují vakcinační centra? A čí vinou celá akce vázne? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl lékař a předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:45 1. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nedostatek vakcín je podle Petra Šonky horší, než se očekávalo. ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jsou praktičtí lékaři připraveni aktivně se zapojit do očkování proti covidu-19?

Ano, jsme připraveni. Chuť praktických lékařů do očkování je velká. Asi i proto, že všichni vnímáme nějakou zodpovědnost a vidíme v očkování světlo na konci tunelu. Jsme připraveni splnit to, co jsme slíbili – naočkovat asi 50 tisíc pacientů denně, což znamená jeden milion lidí za měsíc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s předsedou Sdružení praktických lékařů Petrem Šonkou

Co tomu brání? Pouze nedostatek vakcín?

V tuto chvíli je to zejména nedostatek vakcín, který je kritický a je asi horší, než se původně očekávalo. I to malé množství, které jsme měli do rozjezdu slíbeno, je v tuto chvíli kráceno.

Kdo je na vině? Proč není čím očkovat?

Hledat viníka je velmi těžké. Nic jiného, než se spolehnout na ten hromadný nákup Evropské unie, jsme udělat nemohli. Očekávalo se, že první vakcína, která bude k dispozici, bude ta od firmy AstraZeneca. Nakonec se ukázalo, že vakcíny od ostatních firem tady byly dřív a to trochu zamíchalo designem očkovacího plánu.

Vy jste napsal dopis kolegům, ve kterém mimo jiné píšete: „Nabídli jsme krajům síť více než pěti tisíc ordinací s kapacitou profesionálů, kteří umí očkovat. Nabídka nebyla přijata.“ Proč?

Ten argument je takový, že to není možné z hlediska distribuce. To znamená, že není v pořádku distribuovat lékařům vakcínu v rozmrzlém stavu. Já tomu argumentu upřímně nerozumím, protože stejným způsobem je ta vakcína dodávána do očkovacích center, takže si myslím, že tam ten problém není. Možná je to i otázka politiky. Máme tady očkovací centra, která mají volná místa, ale nemají dostatek vakcíny, takže asi není žádoucí dát ji praktickým lékařům.