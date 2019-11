Přehled tisku: platby mobilním telefonem, nízká minimální mzda Čechů a návrat černého kašle

Mobilním telefonem platí v Česku čím dál více Čechů, píše Mladá fronta Dnes. Ještě loni přitom platby telefonem využívalo jen osm procent lidí. Zájem o službu zvýšilo únorové spuštění aplikace Apple Pay. Někteří vlastníci bytů vkládají do do nájemních smluv pasáž o přímé vykonatelnosti exekucí, informuje úterní Právo. Podle Lidových novin klesá zájem o organizovaný sport. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:06 12. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Služba Apple Pay je dostupná i v Česku. Zaplatíte místo kartou rovnou telefonem. | Foto: Mike Blake | Zdroj: Reuters

Mladá fronta Dnes

Mobilním telefonem platí v obchodech čím dál víc Čechů. Všímá si toho Mladá fronta Dnes. Podle průzkumu České bankovní asociace přikládá mobil k platebnímu terminálu skoro pětina lidí. Ještě loni přitom telefonem platilo jen osm procent Čechů. Placení mobilem dnes umožňují všechny velké banky v Česku. Zájem o službu se podle nich bude dál zvyšovat. Impulsem pro zvýšení zájmu o platby mobilem bylo podle bankéřů spuštění služby Apple Pay letos v únoru. Od té doby se rozšiřují řady lidí, které si službu aktivují. Přibývají taky banky, které takové placení umožňují. Podle mluvčího České spořitelny Lukáše Kropíka se mobil typicky používá při placení v trafikách, supermarketech, restauracích a kavárnách nebo třeba na čerpacích stanicích.

Hospodářské noviny

Minimální mzda Čechů je ve střední Evropě nejnižší. Tématu se věnují Hospodářské noviny. Odboráři chtějí minimální mzdu navýšit ze současných 13 350 korun na 15 tisíc. Podle zaměstnavatelů je takový návrh nezodpovědný. Minimální mzdu v Česku pobírá 150 tisíc lidí. Od její hodnoty se ale také odvíjí příjmy desítek dalších profesí. Například popelářům nebo školníkům zákon zajišťuje výdělek alespoň o deset procent vyšší, než je minimální mzda. Ve srovnání toho, co si za ni koupí, jsou na tom čeští zaměstnanci ještě hůř. Za částku pořídí čtvrtý nejmenší nákup v unii. Hospodářské noviny připomínají, že zaměstnavatelé navrhují minimální mzdu zvýšit maximálně o 700 korun.

Lidové noviny

Zájem o český organizovaný sport klesá, zjistily Lidové noviny. Podle dat České unie sportu se počet sportovních oddílů za posledních deset let snížil zhruba o pětinu. Klesá i počet registrovaných členů. Za menší zájem o organizovaný sport může podle unie třeba podfinancování celého odvětví, propad zájmu dětí o sport nebo klesající počet dobrovolníků. Třeba počet registrovaných fotbalistů klesá od roku 2010 a loni jich Fotbalová asociace evidovala zhruba 333 tisíc. Lidové noviny píšou, že naopak nejúspěšnějším porevolučním sportem v Česku je rozhodně florbal. V současnosti ho podle unie sportu hraje 40 tisíc lidí. Roste taky obliba atletiky, baseballu a amerického fotbalu.

Regionální Deník

Do Česka se vrací černý kašel, upozorňuje regionální Deník. Jen v kraji Vysočina epidemiologové od začátku letošního roku evidují celkem 93 případů tohoto onemocnění. Zatímco dřív se nákaza týkala hlavně malých dětí, které ještě nestihly očkování, teď mezi nemocnými přibývají i lidé v produktivním věku. Lékaři proto doporučují přeočkování. Některé nemocné se závažným průběhem choroby museli letos lékaři hospitalizovat. Očkování proti černému kašli nezajistí ochranu vůči nákaze na celý život. Ani prodělání nemoci navíc neznamená doživotní imunitu. Třeba epidemioložka Renée Mašová proto radí, aby se lidé nechali přeočkovat minimálně jednou v dospělém věku. Cena vakcíny se pohybuje přibližně kolem osmi až devíti set korun. Některé pojišťovny na nadstandardní očkování přispívají.

Právo

Někteří vlastníci bytů vkládají do nájemních smluv pasáž o přímé vykonatelnosti exekucí. Informuje o tom úterní Právo. Nájemníci tak u notáře předem stvrzují, že pokud budou dlužit na nájmu, může na jejich majetek bez rozhodnutí soudu sáhnout exekutor. Majitelé taky v takovém případě můžou neplatiče rychle vystěhovat. Podle brněnského notáře Pavla Bernarda se doložek o přímé exekuci meziročně sepisuje zhruba o pětinu víc. Právo píše, že exekuční doložku využívají hlavně vlastníci bytů, kteří si na jejich pořízení vzali hypotéku. Pokud by totiž jejich nájemníci přestali platit, dostali by se sami majitelé do finančních potíží. Bez exekuční doložky můžou podle Neubauera majitelé bytů vymáhat své právo i několik měsíců nebo let. Neplatič se totiž může u soudu účelově odvolávat.