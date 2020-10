Babiš rozděluje společnost, nezastává dobře funkci premiéra, říká zakládající členka hnutí ANO

Byla jednou ze zakládajících členek hnutí ANO, před pár dny se ale rozhodla odejít. „Vím, že spousta kolegů má podobné názory jako já, ale možná ještě nedospěli do stejné fáze jako já,“ tvrdí europoslankyně Radka Maxová. Praha 20:39 16. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Uvěřila jsem tomu, co říkal – že chce změnit republiku, spojit lidi a udělat dobro pro naše občany,“ vzpomíná Radka Maxová | Foto: David Peltán/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Když Radka Maxová oznámila svůj odchod z hnutí ANO, poslal jí Andrej Babiš vzkaz přes média. V něm prohlásil, že je dobře, že odchází, neboť se hnutí musí zbavit egoistických kariéristů. „Kdybych byla opravdu egoistická kariéristka, tak bych v hnutí zůstala a mlčela,“ kontruje Maxová v rozhovoru s Tomášem Pancířem.

Hnutí ANO se podle ní odklonilo od toho, s čím před lety do politiky vstupovalo. „Změnilo se hodně, především směrem politiky a změnou voličů. Vstupovali jsme do hnutí s tím, že budeme bojovat za malé a střední podniky, za spravedlivou sociální politiku a že budeme protikorupční. Sami na žebříčcích vidíme, že ČR v boji proti korupci moc neposkočila. Je to samozřejmě vina vládnoucích stran, hnutí ANO je ve vládě šest sedm let,“ neskrývá.

Jiný Babiš

Přestože před svým vstupem do politiky Radka Maxová působila jako ředitelka jakosti Kosteleckých uzenin, Andreje Babiše poprvé poznala až v lednu 2012. „Uvěřila jsem tomu, co říkal – že chce změnit republiku, spojit lidi a udělat dobro pro naše občany,“ vzpomíná.

„To, že se hovoří o možných kauzách pana premiéra, nepřispívá dobrému jménu ČR.“ europoslankyně Radka Maxová

Od té doby se prý její pohled na Andreja Babiše změnil. „Měl společnost spojovat, teď mi naopak přijde, že ji hodně rozděluje. U občanů mu chování prochází, je otázka, kam až to necháme zajít. Nemyslím si, že zastává funkci premiéra dobře.“

