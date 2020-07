Europoslankyně Maxová o možném odchodu z ANO: Nejsem Babišův kůň, hlasuji jinak

Odejde europoslankyně Radka Maxová z hnutí ANO? Jako jediná se zdržela hlasování Evropského parlamentu o rezoluci, která tvrdí, že premiér a šéf hnutí Andrej Babiš je ve střetu zájmů. Zbylá pětice evropských zákonodárců zvolených za ANO byla proti. O tom, co k tomu Maxovou vedlo, mluvila v pořadu Interview Plus na Českém rozhlasu Plus. Interview Plus Praha 19:03 4. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radka Maxová (archivní foto) | Foto: David Peltán/MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Dopředu jsem avizovala svým kolegům z ANO, delegaci v Evropském parlamentu, že určitě nebudu proti. Protože zhruba polovina z asi 50 článků rezoluce se bohužel týká Česka, premiéra a systému, který u nás je, kontrolního nastavení střetu zájmů,“ popisuje europoslankyně ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Veroniky Sedláčkové

Další část rezoluce je ale směřována k orgánům Evropské unie a Evropské komise. „A protože nebyly odstraněny články, které předjímaly třeba vyšetřování Čapího hnízda a výsledky auditu, proto jsem se zdržela. Jinak jsem byla rozhodnuta hlasovat pro,“ vysvětluje.

Rezoluce, kterou europoslanci přijali, totiž obsahuje výzvu ke kontrolám střetu zájmů i v dalších členských zemích a mimo jiné volá po nastavení pravidel.

„Je velmi důležité, abychom vnímali, že Česká republika je bohužel tou první zemí, o které se jedná, na druhou stranu to není problém pouze náš,“ shrnuje Maxová.

Připouští přitom, že česká legislativa nemá dostatečné kontrolní mechanismy: „Na mě to působí tak, že opravdu nejsou dobře nastaveny. Velmi mne překvapuje, že je (v rezoluci) článek, podle kterého u nás stačí jen prohlášení ,nemám střet zájmů‘ a pak už to nikdo nekontroluje.“

Lepší kontroly jsou ale podle ní potřeba proto, aby nedocházelo ke zneužívání evropských peněz. „Český systém nedokáže efektivně odhalit kohokoliv, kdo má střet zájmů. Pro unii i Česko by z mého pohledu bylo nejlepší, aby se jasně definoval střet zájmů a kontrolní mechanismy. A možná se bude muset přistoupit až na rozhodnutí soudu, aby to bylo jasné,“ myslí si.

Na přímou otázku, jestli je Andrej Babiš ve střetu zájmů, nebo není, pak odpovídá: „Nepředjímám. Počkám si na (konečné) výsledky auditu. Velmi citlivě ale vnímám, že tyto audity tvrdí, že premiér ve střetu zájmů je.“

Problémy Babiše, nebo Česka?

Poté, co europarlament rezoluci schválil, se Babiš ozval s tím, že se europoslanci jen vměšují do vnitřních záležitostí Česka. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) takové vměšování nemá v historii obdoby.

„U mne tato vyjádření vládních představitelů navozují to, že to možná vnímají osobně, hodně emotivně,“ přiznává Maxová.

Radka Maxová (ANO) od roku 2019 poslankyně Evropského parlamentu

2013 – 2019 poslankyně Parlamentu ČR

2016 – 2019 zastupitelka Jihočeského kraje

2014 – 2019 zastupitelka města Tábor

2012 – 2013 místopředsedkyně hnutí ANO 2011

A přemýšlí o tom, jaké motivace mohla pro takové výroky ministryně Dostálová mít. „Protože je ministryní za vládní hnutí, ministryní pro místní rozvoj premiéra Babiše, tak možná cítí povinnost se takto vyjádřit. Jednak to může být loajalita vůči premiérovi, jednak vnímá mechanismy, které tady nejsou dobře nastaveny. Možná ji mrzí, že se upozorňuje na nedostatky v Česku. Ale nechci mluvit za ni,“ spekuluje Maxová.

Jde tedy o zájmy premiéra, nebo o zájmy Česka? „Celá kauza je o premiérovi s tím, že to bohužel vrhá negativní světlo na Českou republiku. Musíme to ale vnímat komplexně, protože ten systém nastavený dobře není, takže s tím vláda a parlament musí něco udělat.“

O vměšování Evropského parlamentu, o kterém hovoří ministryně Dostálová i premiér Babiš, ale podle europoslankyně Maxové nemůže být řeč, protože EP, stejně jako český parlament, musí plnit svou kontrolní funkci. „Rezoluci vnímám jako výzvu, a to jak pro unii, tak pro Českou republiku,“ dodává Maxová.

Odchod z ANO?

Europoslankyně před nedávnem sama naznačila, že hodně přemýšlí i o své budoucnosti v hnutí ANO. „Asi nepatřím mezi koně Andreje Babiše, protože jsem už občas v parlamentu nehlasovala tak, jak by se představovalo,“ říká o svém působení v tuzemské sněmovně.

Na otázku, jestli jsou „Babišovi koně“ jen ti, co hlasují tak, jak chce, pak odpovídá: „V rámci kultury, co jsem poznala, tak tam ten směr je.“

‚Žádné oligarchické struktury, dotace se spravedlivě dělí.‘ Přečtěte si, jak vláda odmítá střet zájmů Číst článek

Důvod, proč uvažuje o odchodu, je ale jiný. „Je to odklon od liberálního vidění. Já jsem podepsala koaliční smlouvu, ale nevítala jsem podporu KSČM nebo SPD. Vadí mi silná vyjádření proti unii, možná i radikalizace směrem, podle kterého nám EU škodí, prostě celkově ten směr.“

A pokračuje: „Sice deklarujeme, že máme mít manželství pro všechny, ale nejsme s tím schopni nic udělat, přestože jsme nesilnější hnutí ve sněmovně. Výroky proti EU, podle kterých nám nemají do toho co mluvit, přitom to jsou ale evropské peníze. Pak strašení migrací, i když chápu, že Česko bránit musíme. Spojování se při hlasování s SPD, to všechno jsou věci, které mi vnitřně vadí.“

„Zvažuji, jestli to všechno je pro mne ještě únosné. Mám číslo 09 (legitimace ANO, pozn. red.), možná proto i ta historická spjatost nebo to, že jsou Jižní Čechy mé dítě. To všechno se ve mne tříští. Ale vyhrát volby za každou cenu bez nastavení jasných priorit? Vždyť se za celou tu dobu neudělala kromě EET žádná systémová změna. To jsou věci, které mi vadí,“ dodává.