Maxová zvažuje odchod z ANO. ‚Přemýšlím, jestli je to pro mě ještě únosné,‘ uvedla

„Bylo to těžké rozhodnutí,“ komentovala pro Hospodářské noviny europoslankyně ANO Radka Maxová skutečnost, že se v pátek zdržela hlasování o usnesení Evropského parlamentu, které kritizuje možný střet zájmů premiéra a předsedy hnutí Andreje Babiše. Zbylá pětice zákonodárců zvolených za ANO hlasovala proti. Maxová deníku přiznala, že podobně váhá i ohledně svého dalšího působení ve straně. Brusel / Praha 11:24 22. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radka Maxová (archivní foto) | Foto: David Peltán/MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Všichni u nás na klubu asi očekávali, že budu jednoznačně proti, ale snažila jsem se vysvětlit, že v rezoluci jsou dobré myšlenky. Aby se nastavila jasnější pravidla a už se nedalo diskutovat o tom, co je střet zájmů a co není. Proto jsem byla rozhodnutá, že rozhodně nebudu hlasovat proti,“ sdělila europoslankyně.

Spoluzakladatelka a bývalá vedoucí jihočeské buňky ANO podle svých slov začala uvažovat nad svým působením v hnutí poprvé po volbách v roce 2017, kdy se strana opřela o hlasy komunistů. Dalším impulzem pak byl nedávný odchod brněnského exprimátora Petra Vokřála.

O nás bez nás, reaguje Agrofert na rezoluci o střetu zájmů. Opozice mluví o rezignaci premiéra Babiše Číst článek

„Teď opravdu hluboce přemýšlím, jestli je to pro mě – i vzhledem k tomu, co se děje v Brně – ještě únosné. Je pro mě velmi citlivé, jací lidé odcházejí z hnutí. Nejsem už asi úplně spokojenou členkou ANO, na druhou stranu jsem si v politice odžila svoje, jihočeské ANO považuji trochu za svoje dítě,“ dodala Maxová s tím, že nyní počká, jak se budou věci vyvíjet a co pro ni bude dobré i „z morálního hlediska“.

Evropská rezoluce

Usnesení kritické k možnému střetu zájmů premiéra Babiše schválili poslanci Evropského parlamentu v pátek jasnou většinou hlasů. Šéf české vlády podle europoslanců zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu Evropské unie a zároveň kontroluje holding Agrofert.

Rezoluce vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání. Právně nezávazné usnesení podpořilo 510 poslanců, 53 jich bylo proti a 101 se zdrželo hlasování.

Usnesení podpořila i většina z 21 českých poslanců od členů lidovecké frakce přes Piráty po konzervativce z ODS. Proti se vyslovila pětice zákonodárců zvolených za ANO kromě Maxové.

Rezoluci také odmítli dva politici SPD Ivan David a Hynek Blaško, kteří byli proti jako jediní zástupci nacionalistické frakce. Komunistická poslankyně Kateřina Konečná, jejíž strana v Česku podporuje Babišovu vládu, se zdržela hlasování.