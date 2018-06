ANO na Praze 10 opět sází na Kleslovou. ‚Je to člen jako každý jiný,‘ říká šéf tamní buňky Štěpánek

Byla první ženou ANO, po několika aférách se ale kdysi vlivná politička stáhla do ústraní. Nyní by se Radmila Kleslová mohla dostat opět na výsluní. Hnutí s ní totiž počítá v nadcházejících komunálních volbách. Na připravované kandidátce pro Prahu 10 zaujala hned druhé místo. Musí ji však ještě schválit celorepublikový výbor ANO. Praha 6:00 2. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlivná politička ANO Radmila Kleslová (archivní foto) | Foto: Dan Materna/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Oblastním sněmem a krajským předsednictvem byl schválen návrh kandidátky z Prahy 10, kde mohu potvrdit, že na prvních místech jsou pan (Jaroslav) Štěpánek, paní (Radmila) Kleslová a pan (Petr) David,” řekl pro server iROZHLAS.cz místopředseda pražského hnutí ANO Miroslav Nauč.

Soud o odměny pro Kleslovou. České dráhy musely říct, co pro ně za 40 tisíc měsíčně dělala Číst článek

Sám šéf oblastní organizace na Praze 10 a pražský zastupitel Štěpánek kandidátku pro nadcházející komunální volby příliš komentovat nechtěl.

„Nejsem kompetentní o tom mluvit, když to není schválené. Kandidátka byla navržena, ale schválí ji až celostátní výbor,“ poznamenal, s tím, že by k tomu mohlo dojít v polovině června.

Za Kleslovou si však stojí: „Je to náš právoplatný člen, člen naší oblastní organizace a tohle já komentovat nebudu, jestli jsme s ní počítali, nebo nepočítali. Je to člen jako každý jiný. Nevidím v tom žádný problém v rámci naší organizace.“

Divný dotaz

Redakce se zeptala také Kleslové, jak hodnotí své umístnění na kandidátce. „Mám tady klienty, kteří by nebyli rádi, abych při jejich jednání odpovídala novinářům na dotazy. A připadá mi ten váš dotaz takový divný. Nebudu na to odpovídat,“ uvedla pouze.

„Mám tady klienty, kteří by nebyli rádi, abych při jejich jednání odpovídala novinářům na dotazy. A připadá mi ten váš dotaz takový divný. Nebudu na to odpovídat“ Radmila Kleslová

Kleslová byla dlouholetá členka ČSSD, v roce 2014 ale přešla do ANO. Vedla pražskou organizaci a jako místopředsedkyně patřila do nejvyššího vedení hnutí. Po komunálních volbách v roce 2014 se postavila do čela radnice Prahy 10, na post starostky městské částky ale po dvou letech rezignovala.

Trojkou na chystané kandidátce má pak být dosavadní zastupitel Petr David, který byl během komunálních voleb v roce 2014 na druhém místě.

David i Štěpánek, který má být první na kandidátce, s Kleslovou již v minulosti spolupracovali. Když rezignovala na post starostky, byli oba radními a opustili spolu s ní radu městské části.

Návrh kandidátky pro Prahu 10 ale není definitivní. Schválit ji ještě musí celorepublikový výbor hnutí, které se koná v polovině června.

Babišova pravá ruka

Kleslová byla blízká spolupracovnice šéfa ANO Andreje Babiše. Na nahrávce zveřejněné loni anonymní skupinou Julius Šuman o ní například mluvil jako o ambiciózní ženě, kterou komunistická rozvědka cvičila na nejlepšího špiona na světě. Kleslová to ale tehdy odmítla.

Havel i Kleslová jsou StB, říká Babiš novináři v nově uniklé nahrávce Číst článek

Současně jako advokátka poskytovala poradenské služby některým státním či polostátním firmám, za které ročně inkasovala statisícové částky. Byly mezi nimi třeba České dráhy, ČEZ nebo Správa železniční dopravní cesty. Firmy s ní nakonec po kritice spolupráci ukončily.

Kleslová posléze opustila vysoké posty a stáhla se do ústraní, zůstala pouze řadovou zastupitelkou městské části. Díky druhému místu na kandidátce ANO pro Prahu 10 by se ale nyní kdysi vlivná politička hnutí mohla dostat zpět na výsluní.