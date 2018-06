Očistila se a já s ní problém nemám, komentoval Babiš kandidaturu Kleslové za ANO na Praze 10

Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš nevidí problém v případné kandidatuře Radmily Kleslové (ANO) do zastupitelstva Prahy 10. Politička se očistila ode všech obvinění, řekl Babiš. Server iROZHLAS.cz informaci o kandidatuře Kleslové přinesl v sobotu. Kandidátky sestavují jednotlivá místní sdružení a poté je musí posvětit celostátní vedení strany. To by se mělo stát do čtrnácti dnů.

