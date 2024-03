Radní Bendl: Napojení zastupitele ODS na silničáře není problém. O vašem soukromí taky mnoho nevím

Rada Středočeského kraje ve čtvrtek vypověděla dlouholeté smlouvy na údržbu silnic pro čtvrtinu území. Celý proces ale provázely průtahy. Server iROZHLAS.cz navíc upozornil, že šéf zastupitelů ODS podniká s majitelem dodavatelské firmy. Radní Karel Bendl (ODS), který má vypovězení na starost, o tomto propojení údajně nevěděl. „Proč bych po tom taky pátral. O vašem soukromém životě toho taky mnoho nevím,“ odmítá v rozhovoru střet zájmů. Rozhovor Praha 10:11 15. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Bendl, radní Středočeského kraje pro silniční infrastrukturu | Foto: Deml Ondřej | Zdroj: ČTK

Jak probíhalo jednání Rady Středočeského kraje, na kterém jste schválili ukončení skoro dvacet let starých smluv se stávajícími firmami zajišťujícími letní a zimní údržbu silnic?

Jednání bylo konstruktivní, přišel jsem s návrhem, který jsem měl podložený 21 přílohami a několikastránkovou důvodovou zprávou, kde jsem zhodnotil veškeré kroky, které odbor silniční dopravy učinil v této záležitosti.

‚Klub vyvolených‘ K lukrativním zakázkám na údržbu středočeských silnic má už téměř dvě dekády exkluzivní přístup jen pár vyvolených firem. Ty za tu dobu inkasovaly díky historickým kontraktům přes 14 miliard korun z eráru. Krajská koalice v čele s hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) chtěla tento dodavatelský systém rozbít.

V listopadu 2022 proto pověřila radního ODS pro dopravu Karla Bendla k „neprodlenému učinění všech kroků nutných k přesoutěžení rámcových smluv o letní a zimní údržbě“. Hejtmanství ale dosud stávající kontrakty nevypovědělo. Čas na to má do konce března, další šance bude za rok. Blíží se navíc volby.

Aktuálně se hraje o oblast Mnichovo Hradiště. Tedy jednu ze čtyř oblastí, pro kterou se budou tendry na silniční údržbu soutěžit. První fáze výběrového řízení tak dopadne pouze na společnost ZKP Kladno, dále na firmy USK a PKB, které údržbu v dané oblasti obstarávají.

Ty závěry jsme nějakým způsobem shrnuli a zasedání rady potvrdilo můj návrh na usnesení, který je ve smyslu, že vypovídáme smlouvy stávajícím dodavatelům na oblasti Mnichovo Hradiště s roční výpovědní lhůtou s tím, že zároveň budou pokračovat kroky k vypsání nové soutěže.

V uplynulých dnech jsme zveřejnili, že předseda krajského zastupitelského klubu ODS Tomáš Havlíček podniká se Zdeňkem Škarvadou, majitelem jedné z dodavatelských firem. Do jaké míry jste věděl o tomto zapojení vašeho spolustraníka do struktur dodavatelských firem?

Pan Havlíček podle mého do těch struktur zapojený není, ale já nemám informace jiné než vy všichni ostatní, jen z veřejných zdrojů. Pan Havlíček je zastupitelem Středočeského kraje za ODS, není členem žádného výkonného orgánu, ani členem rady. A může mít svůj život, své názory.

Takže nepovažujete za problematické, že pan Havlíček podniká s majitelem firmy, která...

...On nám to dostatečně vysvětlil...

...Která má smlouvu s krajem a zároveň na zastupitelstvech rozhoduje o tom, zda se třeba schválí návrh dozorčí rady, nebo o tom, že se vyjadřuje...

…To vás musím opravit, pan Havlíček nic nerozhoduje. (Zastupitelstvo na lednovém hlasování rozhodovalo například o zprávě předsedy dozorčí rady krajské správy, která se zabývala i vypovězením smluv. Předseda klubu Havlíček na úvod svého vystoupení omluvil Karla Bendla ze zdravotních důvodů a následně sám začal detailně popisovat, jak by měl Středočeský kraj postupovat. Hlasování se poté zdržel. - pozn. red.) Ani nerozhoduje o žádném schválení.

Krajská správa a údržba silnic je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Je zřízena krajem, má vlastní právní subjektivitu, ale podléhá Radě Středočeského kraje, nikoli zastupitelstvu. Takže případní zastupitelé jsou jen členem nějakého poradního, po případě iniciačního orgánu, ale nemají vůbec žádnou kompetenci. To znamená, má právo jako každý zastupitel říkat své názory, ale tu kompetenci nějakému rozhodnutí má jenom člen rady.

Vám to tedy jako problém nepřipadá, že podniká s majitelem jedné ze společností?

Určitě mi to nepřipadá.

Vaše soukromí taky neznám

V momentě, kdy byl Andrej Babiš (ANO) ve vládě a rozhodovalo se o zakázkách, na které mohl mít vliv, nebo je mohl ovlivňovat či teoreticky vynášet informace, tak to byla právě ODS, která Babiše vyzývala, aby při takových jednáních odcházel za dveře.

Lidí, kteří můžou něco ovlivňovat, jsou desítky, možná stovky, každý z nich je v nějaké struktuře. Někdo je členem politické strany, někdo není a tak dále. Takže to, že je někdo zároveň zastupitelem, neznamená, že ovlivňuje nebo neovlivňuje. Já v tom problém nevidím, že pan Havlíček jako zastupitel za ODS něco pronesl na zastupitelstvu, je to jeho právo, ale jak znova opakuju, rozhodovací kompetence má rada a členové rady.

A pro středočeskou ODS to není problematické, nebude žádným způsobem postupovat vůči panu Havlíčkovi?

Není co. Nevím, proč by měla postupovat vůči panu Havlíčkovi, pan Havlíček všechno vysvětlil, jeho angažovanost v různých společnostech.

Ale zatajil to, nebo jste o tom věděl?

No já jsem o tom nevěděl. Samozřejmě, že jsem se to dozvěděl, až když se o tom začalo mluvit. Proč bych taky potom pátral. O vašem soukromém životě toho taky mnoho nevím. Pan Havlíček také nic nerozhoduje, stejně jako vy.

Je to předseda krajských zastupitelů ODS.

Vy jste zase novinář. To je úplně formální funkce, akorát svolává jednání zastupitelů a píše zápisy z jednání klubu. On nemá žádnou předsednickou funkci, že by mohl něco rozhodovat v rámci klubu, to ani náhodou. No a žije si svým životem, má nějakou svou historii, pravděpodobně má i nějakou budoucnost, a to jestli něco řeší nebo neřeší, to je jeho problém a měl byste se spíš zeptat jeho.