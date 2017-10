Radní Hodek se otočil zády k vlastním úředníkům. Varování k auditu hřbitovů podle něj nemá váhu

Tvrzení magistrátních úředníků, že externí audit za 800 tisíc korun je "chybný", nemá pro radního Daniela Hodka (ČSSD) váhu. Ačkoli posudek na zmíněný audit pražských hřbitovů koluje mezi zastupiteli i novináři, Hodek o jeho získání neusiluje. "Mě zajímá, jak hřbitovy fungují v tuto chvíli," říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Nepřipouští si, že by byl bývalý šéf hřbitovů Martin Červený, odvolaný kvůli auditu, odstaven neoprávněně. Rozhovor Praha 17:10 17. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radní Daniel Hodek z ČSSD a pověřený šéf pražských hřbitovů Karel Kobliha. | Foto: Hana Mazancová | Zdroj: Český rozhlas

Zpráva magistrátních úředníků podle vás nemá žádnou relevanci. Vaši interní kontroloři přitom tvrdí, že audit firmy Ernst & Young mohl být „tendenční, spekulativní a chybný“ (více čtěte ZDE). Budete trvat na tom, aby vám jejich posudek byl předložen?

To jsem si opravdu přečetl pouze v médiích - to, co říkáte. Nedovedu si plně představit, co je tendenčního na tom, když se v auditní zprávě objevují jasná pochybení v otázkách výběrových řízení, chybějící evidence, špatného nakládání s dokumentací, která měla být nedostatečná nebo chyběla.

To jsou suchá fakta a nevím, co by na tom mohlo být tendenční. To buď je, nebo není. Je to buď černé, nebo bílé. Ta dokumentace tam byla, nebo tam nebyla.

Pokud nějaký takový oficiální dokument vznikne, tak se nad ním můžu zamyslet. Nepřísluší mi, abych komentoval nebo posuzoval audit tak renomované společnosti, kterou je Ernst & Young.

To se ale vracíme k původní otázce. Budete trvat na tom, aby vám zpráva magistrátu byla předložena a vy jste si mohl udělat názor na to, proč úředníci o auditu Ernst & Young v některých částech hovoří jako o tendenčním?

Pokud bude existovat oficiální dokument, tak mi bude předložen, neboť by měl být zároveň podkladem pro plán kontrolních činností, který schvaluje rada. A pakliže bude obsahovat některé tyto věci, v tu chvíli se tím můžu zabývat.

Čili zatím to vše, co se kolem toho děje, pro vás není dostatečná indicie, abyste konal dříve?

To pro mě není dostatečná indicie. Pro mě je dostatečná indicie, že tady byl audit, byl vyměněn manažer, (nový) manažer opravdu našel prázdné šanony, opravdu našel poloprázdné šanony a ostatní věci, které v auditu byly obsaženy. A nastavil nové procesy. To je prostě fakt, který nějakou indicií - při vší úctě - jakéhokoli úředníka těžko můžu zpochybnit. Mě zajímá, jak hřbitovy fungují v tuto chvíli, že se tady neplýtvá prostředky a že jsou tady nastaveny mechanismy, které tomu nasvědčují. V auditu bylo něco popsáno, a to se ve firmě objektivně dělo. Tak to je.

Posouzení auditu bylo vypracováno magistrátními úředníky na žádost kontrolního výboru, tedy na žádost vašich kolegů zastupitelů. Vznikl posudek, který není oficiální. Podle ředitelky magistrátu Martiny Děvěrové z toho důvodu, že kontroloři magistrátu neměli přístup ke všem materiálům jako externí auditoři. Nebylo by na místě jim do konce roku umožnit přístup k těmto dokumentům v rámci mimořádné kontroly?

Znovu opakuji a dám příklad: že byl manažer odvolán neoprávněně, je velmi komplikované nebo téměř nemožné zjistit ve chvíli, kdy suchá fakta, která Ernst & Young uvádí ve zprávě, byla opravdu nalezena.

Co se týče následné kontroly, samozřejmě že s ní počítáme. Samozřejmě že mě zajímá pohled kontrolního odboru hlavního města Prahy. Ano, mám plán tam následnou kontrolu poslat. Ale neumím si představit, co by se na původním rozhodnutí mohlo změnit.

Hodek: Posudek jsem neviděl

Takže jestli to chápu správně, nyní se s tím nic dělat nebude, interní zpráva se řešit nebude a kontrola bude až v průběhu roku 2018.

Jak to myslíte? Co by se nyní mělo dít?

Že tu interní zprávu magistrátních úředníků po paní ředitelce Děvěrové chtít nebudete a necháte to být.

Já od paní ředitelky budu požadovat dokument, bude-li ho pro mě mít. Už jsem tak učinil.

Ještě podotázku. Tvrdíte, že audit zjistil taková pochybení, že musel být odvolán ředitel Červený. Nicméně na Správě pražských hřbitovů probíhá průběžně, každý rok kontrola vašich lidí, tedy magistrátních úředníků. Ti v průběhu let nepřišli na žádná pochybení nebo minimálně ne na taková pochybení, aby musel být odvolán ředitel. Seznámil jste se i s jejich zprávami?

Žádná taková zpráva mi nebyla předložena. V době, kdy jsem nastoupil, audit byl jedinou zprávou, kterou jsem získal.

Audit hřbitovů Praha auditorům za zprávu, pod kterou je mimo jiné podepsaná exposlankyně a bývalá místopředsedkyně Věcí veřejných Lenka Andrýsková, zaplatila 822 tisíc korun. Vznikla loni na návrh náměstka primátorky a pražského lídra ČSSD pro volby do sněmovny Petra Dolínka, který měl tehdy hřbitovní agendu na starosti. Radní pak na základě výsledků zprávy (na návrh radního Hodka z ČSSDú tehdejšího šéfa hřbitovů Martina Červeného odvovali z funkce. Audit však nyní zpochybnil interní posudek pražských úředníků. Ve středu navíc kontrolní výbor magistrátu požádal o mimořádnou kontrolu pražských hřbitovů, která by měla oba dokumenty uvést na pravou míru.

A zajímal jste se tenkrát od vašeho předchůdce pana Petra Dolínka (ČSSD), proč audit zadával?

Já si nejsem jist, jestli jeho vypracování navrhl kolega Dolínek. Takže na to jsem se ho neptal. Audit vysoutěžil úřad, nikoli pan Dolínek.

Ale audit, respektive soutěž byla zadána na návrh pana Dolínka.

Na to vám nemohu tak hluboko do historie odpovědět.

Zároveň vám tady předáváme zmíněnou interní zprávu magistrátu, abyste s ní byl obeznámen a mohl si ji nastudovat. Když jsme se k dokumentu dostali my, je zvláštní, že jste ho nedostal i vy.

Já jsem se na něj ptal a paní ředitelka magistrátu mi řekla, že to je dokument, který ona zná, a že je to podpůrný dokument, který bude zpracován. Je to otázka na úřad, to není věc pro politické rozhodování.

Můžeme se dohodnout tak, že až si ji nastudujete, tak se nám k ní vyjádříte?

Opět k tomu dám vyjádření ve chvíli, kdy s tím budu konfrontovat paní ředitelku. Potřebuji vědět, co čtu, rozumíte? Já nevím, co je to za dokument.