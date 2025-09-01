Radnice Brna nechá zhotovit pomník Elišky Rejčky na Mendlově náměstí. Před bazilikou vykvetou mandloně

Před bazilikou na Mendlově náměstí v Brně vznikne mandloňový sad se sochou jako pocta královně Elišce Rejčce. Radní o tom rozhodli na svém posledním zasedání. Projekt by měl být hotový do poloviny příštího roku, říká mluvčí magistrátu města Brna Radka Loukotová.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí v Brně

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí v Brně | Foto: Radim Strachoň | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

„Se stavebními úpravami bychom chtěli začít už příští rok, nicméně součástí té projektové přípravy jsou i různé typy průzkumů. A protože se pohybujeme na Starém Brně, což je historicky velmi zajímavá lokalita, nevíme, co všechno tady ty průzkumy odhalí a kolik času zaberou,“ vysvětluje Loukotová.

Eliška Rejčka byla dcerou polského krále, která se provdala za Přemyslovce Václava II. Později žila a zemřela v Brně, kde je i pochovaná.

