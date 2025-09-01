Radnice Brna nechá zhotovit pomník Elišky Rejčky na Mendlově náměstí. Před bazilikou vykvetou mandloně
Před bazilikou na Mendlově náměstí v Brně vznikne mandloňový sad se sochou jako pocta královně Elišce Rejčce. Radní o tom rozhodli na svém posledním zasedání. Projekt by měl být hotový do poloviny příštího roku, říká mluvčí magistrátu města Brna Radka Loukotová.
„Se stavebními úpravami bychom chtěli začít už příští rok, nicméně součástí té projektové přípravy jsou i různé typy průzkumů. A protože se pohybujeme na Starém Brně, což je historicky velmi zajímavá lokalita, nevíme, co všechno tady ty průzkumy odhalí a kolik času zaberou,“ vysvětluje Loukotová.
Eliška Rejčka byla dcerou polského krále, která se provdala za Přemyslovce Václava II. Později žila a zemřela v Brně, kde je i pochovaná.