Radnice na Liberecku rok po povodních finišují s opravami. Pomáhají jim státní dotace
Zničené domy, silnice a mosty. Tak vypadaly některé oblasti v Česku před rokem, kdy naši zemi zasáhly ničivé povodně. Od katastrofy uplynul rok a Český rozhlas Liberec zjišťoval, co se za tu dobu podařilo opravit v Libereckém kraji. Mezi nejzasaženějšími oblastmi byl Frýdlantský výběžek.
Velkou část škod nechalo vedení Višňové opravit bezprostředně po povodních. Největší škody velká voda napáchala na pozemcích a majetku obyvatel. Zničený ale byl také obecní majetek, například multifunkční hřiště a tělocvična, jejichž opravu vedení obce zrovna dokončuje.
00:00 / 00:00
Uplynul rok od ničivých povodní v Česku. Mezi zasaženými oblastmi byl také Liberecký kraj, například obec Višňová, kde byla reporérka Českého rozhlasu Liberec Johana Tománková.
Celkové škody byly vyčísleny na 40 milionů korun včetně soukromého majetku. Voda také významně poškodila jedinou spojnici mezi Višňovou a Minkovicemi. Ve čtvrtek zastupitelé rozhodli o vyhlášení veřejného výběrového řízení na firmu, která by ji opravila. Náklady by měly vyjít na zhruba 10 milionů korun a obec má přislíbenou státní dotaci.
Například v Hejnicích zase voda zničila most a také opěrnou zeď u koryta řeky. Obě stavby radnice zrovna opravuje, během roku se ale hladiny řek několikrát zvedly a voda rekonstrukci pořád velmi komplikuje. Hotová by mohla být do konce tohoto roku. Náklady vyjdou na zhruba 14 milionů korun a většinu pokryje státní dotace.
‚Následky jsou stále vidět na každém kroku.’ Široká Niva a Zátor musí řešit škody i rok po povodních
Číst článek
Záchrany se dočkalo i Jizerskohorské technické muzeum v Bílém Potoce. Akce vyšla na zhruba 5 milionů korun. Podle provozovatele muzea Pavla Šercla pomohl jedním milionem korun Liberecký kraj a také dary ze sbírek a třeba od okolních obcí, bez kterých by nebylo možné muzeum zachránit.
Řeka vloni podemlela základy 170 let staré budovy a její oprava byla velmi náročná. Provoz se ale obnovit podařilo, a to letos na konci června.