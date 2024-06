‚Radost s příměsí smutku.‘ Končící slovenská prezidentka Čaputová se přijela rozloučit do Česka.

Dvoudenní cestou Čaputová krátce před skončením pětiletého mandátu završí rozlučkové zahraniční cesty. „Dnes je to kromě radosti s jistým přídechem smutku, protože je to naposledy, kdy se s ní setkávám v roli prezidentky nám nejbližšího souseda,“ řekl Pavel. Poděkoval jí za přínos k prohlubování vztahů mezi zeměmi skrze její osobní přístup, vstřícnost, otevřenost a korektnost.

S Čaputovou má Pavel podle svých slov vzácný názorový soulad. S novým prezidentem Peterem Pellegrinim, který se funkce ujme v sobotu, situace bude možná odlišná. Pavel má ale vůli navázat na to nejlepší ve vztazích na prezidentské úrovni, řekl. „Tam, kde budeme spolu souhlasit, můžeme postupovat společně. Kde se budeme lišit, tak si dáme čas na to, abychom si postoje ujasnili,“ uvedl Pavel. Neobává se toho, že by se rozklížila historická, ekonomická či lidská provázanost zemí.

Slovenská prezidentka předtím navštívila Prahu v polovině března, krátce poté, co se česká vláda rozhodla odložit společné zasedání kabinetů. Premiér Petr Fiala (ODS) to tehdy zdůvodnil výraznými rozdíly v názorech na klíčová zahraničněpolitická témata s ohledem na válku na Ukrajině.

Zachování vztahů

Pavel řekl, že vztahy mezi zeměmi nejsou jen na úrovni oficiálních představitelů, ale také na úrovni expertů, úředníků a především občanů. „Ty by neměly být v žádném případě narušeny neshodou ohledně dílčích problémů, které řešíme,“ podotkl. „Dnes máme rozdílný pohled například na vývoj situace na Ukrajině, možnosti jejího řešení, budoucí vztahy k Rusku. Ale to neznamená, že všechny ostatní vztahy by tím měly být poznamenány,“ dodal.

Čaputová si chce po konci prezidentského mandátu několik měsíců oddychnout, nesměřuje do žádné politické funkce. „V dalším období bych se velmi ráda věnovala něčemu, co jsem nazvala podporou růstu. Nejblíže tomu je oblast vzdělávání, možná akademická sféra,“ přiblížila.

Během svého mandátu se snažila podporovat styl mnohých politiků založený na věcnosti a slušnosti, nikoli na osobních útocích. Povedlo se zároveň prosadit i některé systémové změny, zejména na podporu lidí, jejichž hlas do té doby nebyl dostatečně slyšet, míní.

Pavel ve čtvrtek Čaputové na Pražském hradě předá Řád bílého lva občanské skupiny I. třídy za přínos k rozvoji česko-slovenských vztahů. Náleží jí podle něj mimo jiné za to, že si stála za svými hodnotami i v době, kdy to nebylo zrovna populární a musela čelit často nevybíravým útokům. „Pokud jde o hodnoty, vždy byla naprosto konzistentní a srozumitelná,“ dodal Pavel.