Policie obvinila muže z vraždy manželky v Radotíně. Kvůli chybě ho ale musela propustit

64letý muž, který podle pražských kriminalistů v neděli v Radotíně ubodal svou ženu, nemohl být kvůli chybě na státním zastupitelství umístěn do vazby. Policie musela muže propustit, protože kvůli pochybení úřednice z Městského státního zastupitelství v Praze nedorazilo rozhodnutí o vazebním podnětu v zákonné lhůtě, informoval server Novinky.cz. Praha 17:16 2. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie obvinila muže z vraždy v Radotíně, kvůli chybě na státním zastupitelství ho musela propustit (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Muž podle kriminalistů v neděli zaútočil nožem na svou ženu. Ta po incidentu skončila na ulici, kde následně svým zraněním podlehla. Policisté krátce po činu muže zadržela, obvinila jej z vraždy a navrhovala, aby ho soud poslal do vazby, řekl Novinkám mluvčí pražské policie Jan Daněk.

O návrhu na vzetí do vazby mělo rozhodnout státní zastupitelství, jež je následně adresuje soudu, na kterém je konečné rozhodnutí. Jelikož ale policisté od státního zastupitelství rozhodnutí o vazbě do 48 hodin neobdrželi, museli muže propustit na svobodu.

U trestných činů, kde je hrozba vysoké sazby vězení, žalobci a policisté obvykle navrhují vzetí obviněných do vazby. A to i za předpokladu, že hrozí, že by se trestnímu stíhání na svobodě vyhýbal, nebo že by ovlivňoval svědky a jinak mařil vyšetřování.

Podle mluvčího pražského státního zastupitelství Aleše Cimbaly policejní podnět k vazbě přišel včas, žalobce následně návrh na vzetí do vazby vypracoval.

„Pochybením pracovnice kanceláře při doručení návrhu místně a věčně příslušnému soudu došlo k uplynutí zákonem předpokládané lhůty pro zadržení obviněného. S ohledem na tuto skutečnost musel být obviněný propuštěn na svobodu. Pochybení, které se ve věci vyskytlo, je řešeno a bude disciplinárně potrestáno,” řekl Cimbala.

Ozbrojená skupina

Podle agentury Aktu.cz vyvolalo v Radotíně propuštění muže nevoli, situaci musela v noci sledovat policie. Ve Strážovské ulici, kde byla žena v neděli zavražděna, byly policejní hlídky.

Na místě se totiž shromáždila skupina čtyř ozbrojených mužů, kteří plánovali celou noc hlídkovat před domem, kde byla žena v neděli zavražděna. Svědci policistům sdělili, že u mužů zahlédli policii, teleskopický obušek či pouta. Jeden z mužů měl na sobě neprůstřelnou vestu.

Policie nakonec skupinku rozpustila. Mluvčí Daněk potvrdil, že na místě byla zbraň a incident řeší jako přestupek.