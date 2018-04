Radotínská lávka je opět otevřená. Nové výstražné zařízení upozorní na silný vítr

Radotínská lávka přes Berounku je od pátečních 13:00 otevřená.Informovala o tom Jana Hejrová z radnice Prahy 16. Lávka byla uzavřena 9. dubna kvůli zpevňování konstrukce, které doporučil statik po mimořádné kontrole loni v prosinci. Díky opatření bude možné zachovat omezený provoz na lávce až do doby, kdy bude postavena nová, nejpozději však do roku 2020. Praha 17:15 27. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radotínská lávka je opět otevřena | Zdroj: Městská část Praha 16

Při zpevňování lávky byly spojeny prefabrikované díly ocelovými plechy, které v případě přetržení předepnutých lan lávku podrží. Toto opatření stálo 800 tisíc korun. Od prosincového posudku byl na lávku zakázán vjezd motocyklů a zúžen prostor pro vstup. Na lávku by neměly vstupovat větší skupiny, aby nadměrně nezatěžovaly její konstrukci.

Na lávku nechala radnice nainstalovat výstražné zařízení, které při vyšší rychlosti větru než deset metrů za sekundu rozsvítí červené světlo, které signalizuje zákaz vstupu na lávku.

Na stavu lávky v Radotíně, která je z roku 1994, se zásadně podepsaly ničivé povodně v roce 2002 a červnová povodeň před pěti lety. V roce 2014 musela být kvůli kritickému stavu ve dvou místech podepřena.

Hlavní město připravuje v Radotíně stavbu nové lávky. Její stavba má podle místostarosty Prahy 16 Miroslava Knotka (ODS) stát do 50 milionů korun. Ve druhé polovině roku by měla být vybrána firma na zhotovení lávky a do konce roku by měla začít stavba, na kterou pro tento rok hlavní město vyčlenilo 17 milionů korun.

Praha má se stavem mostů a lávek dlouhodobě problémy. Loni v prosinci se zřítila lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou a na několik týdnů byl uzavřen Libeňský most, který bylo nutné podepřít. Opravu potřebují rovněž Hlávkův a Palackého most a chystá se rekonstrukce Barrandovského mostu.