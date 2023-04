Začala oprava dilatace na Radotínském mostě, která čtvrt roku omezovala dopravu na Pražském okruhu

Silničáři v úterý začali opravovat poškozenou dilatační spáru na Pražském okruhu, která řidiče trápí už od konce loňského roku. Mezi tunely na Radotínském mostě je kvůli tomu ve směru k dálnici D1 už víc než čtvrt roku omezená rychlost na 60 kilometrů v hodině. Silničáři budou postupovat v několika etapách během následujících tří týdnů, při kterých na frekventovaném úseku částečně omezí provoz. Praha 22:17 11. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poškozená dilatace zpomalovala dopravu na Radotínském mostu čtvrt roku (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Dělníci v úterý začali demontáží ocelového krytu, který působil v havarijním stavu na plynulost dopravy ve směru od plzeňské k brněnské dálnici. Postupovat budou po čtvrtinách celé šíře dálnice.

„V následujících necelých třech týdnech se zde bude po etapách měnit dopravní režim. Je proto třeba, aby tady řidiči neustále jezdili s maximální opatrností,“ upozorňuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, Jan Rýdl.

Podle něj není možné poškozenou dilataci opravovat třeba během nočních omezení, na to jsou práce příliš složité. Řidiči tak nyní jezdí ve dvou jízdních pruzích v obou směrech. Auta i kamiony místem projíždějí rychlostí 60 kilometrů v hodině, nicméně ve směru od Plzně se v tunelu tvoří dlouhé kolony – zejména v dopravních špičkách.

100 tisíc vozidel denně

Provoz ve dvou pruzích by ale měl zůstat po celou dobu oprav. Do konce dubna by práce měly podle silničářů být dokončeny. Oprava vyjde přibližně na 17 milionů korun.

Úsek s poškozenou dilatací mezi tunely na Radotínském mostu patří mezi jedno z nejfrekventovanějších míst české dálniční sítě. V některé dny po něm projede více než 100 tisíc vozidel denně, z toho 15 tisíc kamionů.

Právě vysoké zatížení je podle silničářů důvod, proč dilatace tak brzy popraskala. Její životnost by se normálně měla pohybovat kolem 20 let.