Krejčíř podal dovolání v případu tunelování podniku Čepro, na soud se obrátili i další aktéři kauzy

Kontroverzní podnikatel Radovan Krejčíř podal dovolání v kauze pokusu o tunelování státního podniku Čepro. Justice mu vyměřila souhrnný trest 15 let vězení. Na Nejvyšší soud se prostřednictvím dovolání obrátilo také pět dalších aktérů kauzy včetně bývalého obchodního ředitele Čepra Martina Pechana, jenž si má odpykat pět let. Vyplývá to z justičních databází a z vyjádření mluvčí Městského soudu v Praze Markéty Puci.

