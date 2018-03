Příprava vraždy a pokus o vytunelování. Soud rozhodně v kauze Čepro, Krejčířovi hrozí až 15 let

Uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř nemůže dostat vyšší než patnáctiletý souhrnný trest. Žalobce se totiž neodvolal v jeho neprospěch.

Krejčíř je stále ve vězení v Jihoafrické republice, kde si odpykává 35 let vězení za obchodování s drogami a pokus o vraždu. Tamní soud v březnu rozhodl, že může být vydaný do Česka. Konečné slovo bude mít tamní ministr spravedlnosti.

Pokud by se Radovan Krejčíř do Česka dostal, mohl by žádat, aby české soudy jeho případy znovu projednaly v jeho přítomnosti.