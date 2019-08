Pravděpodobnost prodeje je mizivá, tvrdí exekutoři. Nový posudek Krejčířovy vily bude na podzim

Nový znalecký posudek větší černošické vily uprchlého odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře po úterním požáru by měl být vypracován v horizontu podzimu, není to otázka několika dní. Sdělila to mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová. Vilu, která je v exekuci, se opakovaně nepodařilo vydražit. Poslední pokus s vyvolávací cenou 48,6 milionu korun se uskutečnil loni v říjnu. Podle analytiků není pravděpodobné, že i přes to někdo vilu koupí.

