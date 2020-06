V 93 letech zemřel generál Radovan Procházka, legenda zpravodajských služeb

Zemřela legenda zpravodajských služeb generálporučík ve výslužbě Radovan Procházka. Bylo mu 93 let. Radiožurnálu to potvrdilo ministerstvo obrany. Po roce 1989 působil generál Procházka ve vedení Bezpečnostní informační služby, byl ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace a od roku 1993 šéfoval vojenské rozvědce. Praha 11:10 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generálporučík Radovan Procházka na snímku z roku 2019 | Zdroj: Paměť národa

Za svou činnost obdržel Řád prezidenta USA Legion of Merit a český prezident ho vyznamenal Řádem bílého lva.

„Ještě než se stal ředitelem vojenského zpravodajství, tak byl v Bezpečnostní informační službě a byli ředitelem a autorem názvu Úřadu pro zahraniční styky a informace. To znamená, je to legenda nejen vojenského zpravodajství, ale i zbylých dvou zpravodajských služeb,“ řekl Radiožurnálu mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Lubomír Metnar

Narodil se do rodiny vojáka Hradní stráže a ruského legionáře. Za druhé světové války se zapojil do odboje, po osvobození spolupracoval s vojenskou skupinou, která předávala informace na Západ. Následně byl zatčen, prošel jáchymovskými a příbramskými vězeňskými tábory a na svobodu se dostal teprve v roce 1964. Až do sametové revoluce dělal kulisáka v Národním divadle.

Generál Radovan Procházka představuje svá vyznamenání | Zdroj: Paměť národa