Dohra rozvodu Radovana Vítka: 5 let vězení pro muže, který chtěl po miliardářově exmanželce 900 milionů

Rozsudek 5 let za podvod si již podruhé vyslechl podnikatel Rostislav Pokluda. Je hlavním aktérem už 11 let se táhnoucího případu směnky na 906 milionů korun. Druhou postavou kauzy je Eva Vítková, exmanželka miliardáře Radovana Vítka, od níž Pokluda chtěl směnku proplatit. V roce 2011 soud dokonce vydal platební příkaz a už to vypadalo, že Vítková bude muset astronomickou sumu skutečně uhradit. Pokludu ale nakonec začala stíhat policie. Praha 6:00 22. července 2018

„Vrchní soud v Praze sám rozhodl rozsudkem tak, že obžalovaný byl shledán vinným zvlášť závažným zločinem podvodu ve stadiu pokusu, za což byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 5 let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí Vrchního soudu v Praze Simona Heranová. Pokluda také nesmí šest let působit ve vedení žádné společnosti ani v jejím kontrolním orgánu.

Uspěl s dovoláním

Stejným trestem ho přitom vrchní soud pravomocně potrestal již před rokem, Pokluda ale proti verdiktu podal dovolání a Nejvyšší soud letos v únoru pravomocný rozsudek zrušil. Podnikatel měl přitom za sebou již půl roku ve vězení, odkud byl propuštěn.

Příběh směnky bezmála za miliardu se táhne již od roku 2007. Tehdy se Vítkovi za velkého zájmu médií rozváděli, ve hře totiž byla žaloba o rekordní sumu 3,6 miliardy korun, kterou na Vítka podala jeho manželka. Na pomoc se sporem si vzala společnost Merone, které v případě úspěchu měla připadnout čtvrtina z vysouzené sumy, tedy 906 milionů korun. Jako pojistku Vítková podepsala nevyplněnou směnku ve prospěch společnosti Merone.

Dohodli se na 50 milionech

Manželé se nakonec dohodli na vyrovnání „jen“ 50 milionů korun. Jenže firma Merone pod vedením Pokludy poslala Vítkové fakturu na původních 906 milionů korun. Když ji neuhradila, vyplnil Pokluda prázdnou směnku na stejnou sumu a ještě před splatností ji oficiálně za milion korun prodal seychelské společnosti Summertime.

Vítkovou tím dostal do prekérní situace, firma totiž obratem podala u Městského soudu v Praze návrh na vydání platebního rozkazu na 906 milionů, což se také v lednu 2011 stalo. Exmanželce realitního magnáta soud nařídil navíc zaplatit i úrok 6 procent. Média tehdy v souvislosti s tím psala, že povinnost by se mohla přenést až na samotného miliardáře.

Eva Vítková, bývalá manželka miliardáře Radovana Vítka | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na pomoc bývalé manželce tehdy přispěchal i Vítek, který jednání Pokludy a firmy Merone komentoval jako obří podvod.

„Původně to asi bylo tak, že si nějací lidé řekli, že se přiživí na našem vyrovnání. Pokud by to tak bylo, inkasovali by z našeho padesátimilionového vyrovnání 12,5 milionu korun. Pak ale nějaká chytrá hlava vymyslela, že z malého podvodu udělají megapodvod. Že vyplní prázdnou směnku na nesmyslných 900 milionů a postoupí ji na bambusovou firmu v zahraničí,“ řekl v říjnu 2011 Mladé frontě Dnes.

Směnka kolovala

Směnka podle něj kolovala mezi podnikateli s nabídkou na odkoupení. „V posledním půlroce za mnou každý den chodí dva tři lidé, kteří mi ji nabízejí ke koupi,“ popsal Vítek.

Směnka Směnka je cenný papír, řazený mezi tzv. abstraktní cenné papíry. Ke svému vzniku nepotřebuje právní důvod, obstojí sama o sobě. Směnka bývá také označována jako dokonalý cenný papír, proto, že veškerá práva plynoucí ze směnky jsou zachycena v tomto cenném papíru.

Dlužník se podpisem směnky zaváže, že majiteli směnky (věřiteli) v určitý den na určitém místě zaplatí částku uvedenou na směnce. Pravidla hry jsou tvrdá – jednou z podmínek platnosti směnky je, že jde o bezpodmínečný závazek; slib zaplatit nesmí být vázán na splnění žádné podmínky.

Věřitel může směnku prodat – třeba ještě před datem splatnosti. Případně může směnku použít k placení jiných závazků či obchodování. Dlužník je pak povinen peníze zaplatit novému majiteli směnky. Zdroj: Wikipedia/Peníze.cz

Jeho bývalá manželka a společnost Merone na sebe vzájemně podaly žaloby, po nichž se rozjelo vyšetřování. Městský soud po námitkách Vítkové navíc v roce 2015 otočil a platební příkaz na směnku zrušil. Policie nakonec Pokludu obvinila z podvodu.

Podezření kriminalistů nejdříve potvrdil Městský soud v Praze. Pokludu potrestal za to, že místo 906 měl žádat jen 12,5 milionu korun: čtvrtinu z vyrovnání 50 milionů, na němž se nakonec Vítkovi dohodli.

Odvolací Vrchní soud v Praze ale nesouhlasil. Pokluda se sice podle něj podvodu dopustil, ale ne vůči Vítkové. Podle soudu podvedl lidi, jimž směnku prodal. Podnikatel za to dostal pět let a musel do vězení. Verdikt ale letos v lednu zrušil Nejvyšší soud, kam případ doputoval po Pokludově dovolání.

První rozsudek neplatí

„Z odsuzujícího rozsudku není vůbec patrné, jakou konkrétní osobu (osoby) a čím měl obviněný uvádět v omyl a kdo konkrétně měl v důsledku jím úmyslně vyvolaného omylu provést majetkovou dispozic a v čem měla spočívat. Tyto základní atributy podvodného jednání z vágní formulace, s níž se spokojil odvolací soud, v žádném případě dostatečně zřetelně nevyplývají,“ vytkl Nejvyšší soud podřízené instanci.

Pokluda se díky tomu dostal na svobodu, ale ne na dlouho. Po čerstvém odsuzujícím rozhodnutí se za mříže bude muset brzy vrátit. Jeho obhájce Vítězslav Květenský komentář odmítl. „Dokud nedostanu písemné vyhotovení rozhodnutí, tak se k tomu těžko mohu vyjadřovat,“ uvedl pouze.