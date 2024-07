Úplně fér to není, řídím se radami právníků, říká senátor ODS, který už 12 let porušuje zákon

Senátor ODS Raduan Nwelati opět neodevzdal majetkové přiznání. Letos už po dvanácté. Dlouhodobě argumentuje tím, že se kvůli válce v Sýrii k informacím o svém majetku nedostane. A pokud by bylo oznámení neúplné, dopadl by na něho tvrdší trest. Zákon o střetu zájmů, který tuto povinnost politikům ukládá, se však o takovém výkladu nezmiňuje. „Řídím se radami právníků, stejně jako při schvalování zákonů,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 13:10 17. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Raduan Nwelati za ODS | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Pane senátore, zase jste nepodal majetkové přiznání, což vám ukládá zákon. Letos už po dvanácté. Jste připraven opět zaplatit pokutu, která může být až 50 tisíc?

Samozřejmě. Nic jiného mi nezbývá, já s tím bohužel nic neudělám. Majetek, který vlastním v cizině, tak vím, že existuje, ale neumím ho identifikovat. A pokud bych podal majetkové přiznání, které by bylo neúplné, tak by to bylo trestným činem, zatímco nepodání je přestupek. To je ten důvod, proč mi právníci doporučili, abych to nepodával.

To znamená, že raději na radu právníků využíváte nějakou právní kličku, která v tom zákoně je, spíš než to, abyste přiznal aspoň majetek, který vlastníte v Česku, a splnil tak závazek transparentnosti?

To není právní klička. Pokud bych nepřiznal veškerý majetek, tak to může být kvalifikováno jako trestný čin. Zatímco, když to nepodám vůbec, tak je to přestupek.

V zákonu o střetu zájmů se ale o tom nic nepíše. Naopak tam stojí, že jde v obou případech o přestupek, a to se stejnou pokutou od 10 do 50 tisíc korun.

Ne, to není za pokutu. Pokud to udělám vědomě, tak to za pokutu není. Takhle mi to radí právníci. Já se přiznám, že nejsem znalcem zákonů natolik, já i při schvalování zákonů spoléhám na rady právníků, když mi něco doporučují, tak bych měl asi postupovat podle nich.

Přijde vám to ale fér vůči ostatním politikům, kteří ze zákona své majetky veřejně obnažují?

Úplně fér to není, ale já s tím nic neudělám. Jakmile údaje o majetku zjistím, tak to určitě udělám (majetkové přiznání - pozn. red.). Jinak majetkové přiznání do doby, než bylo potřeba přidat majetky nabyté v zahraničí, jsem podával.



Problém s vaším majetkem ale přetrvává už od devadesátých let, tudíž v tomto ohledu není pozitivní výhled, že by se to vyřešilo v dohledné době.

Ano. Majetky, které otec získal, než zemřel, tak je to de facto dědictví, mám tam teda i majetek, který jsem získal já, ale to bylo někdy v roce 1991, co jsem ještě vůbec v politice nebyl.

Já jsem spíš mířila na to, jestli by nestálo za to podstoupit ten risk, protože vaše situace s majetkem v zahraničí se podle toho, co říkáte, zřejmě v brzké době nezmění.

Proberu to s právníky, a pokud mi doporučí, že mám zariskovat, tak zariskuju, ale zatím mi to nedoporučili.

Vy neustále argumentujete tím, co vám doporučují právníci. Vy jste se ale zvolením do veřejné funkce zavázal dodržovat zákonný princip transparentnosti. A to se v téhle chvíli neděje. Neměl byste tedy odhlédnout od toho, co je nejlepší pro vás, k tomu, co je nejlepší pro voliče, které zastupujete?

Ne, já se musím dívat na obě dvě strany. Musím dělat to, co je správně pro mě, i to, co je pro voliče. Mám tam objektivní překážku a právníci mi i doporučili, že bych se mohl obrátit na změkčení tvrdosti zákona, takový institut zákona funguje, a to zvažujeme.

Co to znamená?

Že právníci zvažují, jestli nepodáme návrh na to, že by se v tomto případě udělila výjimka, protože prakticky doložitelně nejsem schopen dát do oznámení majetky, o kterých nemám plné informace. Abychom pak nemuseli platit opakovaně pokuty. To já jsem ale nechtěl. Nechtěl jsem, aby to někdo bral tak, že se chci vyhýbat pokutám. Bohužel ty pokuty jsou oprávněné, proto je chci platit, a proto jsem to taky neudělal.

Kolik byla ta pokuta v loňském roce?

30 tisíc. Nebo 50 tisíc. Už nevím přesně.

Takže jste dostal pokutu u horní hranice sazby.

Určitě. Bohužel to tak je. Já jsem připraven platit i těch 50 tisíc, protože je to přestupek a nechci mít žádné výjimky.

Pane senátore, přes to všechno, co jste řekl, to ale stále může působit tak, že něco tajíte.

Takhle to vnímá hodně lidí. Já s tím ale nic neudělám. Já vás přesvědčovat nechci.



Mě nemusíte přesvědčovat, ale vaše voliče.

Samozřejmě. Voliči to vědí. A když mě budou chtít zvolit, tak mě zvolí, a když mě nebudou chtít zvolit, tak mě nezvolí.



To se možná ukáže už na podzim. Vám končí senátorský mandát. Znamená to, že budete obhajovat?

Ano, budu obhajovat.

Tudíž jste připraven nadále obhajovat a vysvětlovat, proč nepodáváte majetkové přiznání?

Ano, jsem. Vysvětluju to stále dokola.

Vaším úkolem v horní komoře je kontrolovat zákony, které přijdou z Poslanecké sněmovny. Vy sám je ale nejste schopen dodržovat. Zdá se vám tedy rozumné obhajovat mandát? Vnímáte ten paradox?

Já zákony dodržuju. Dopouštím se přestupku, tak tady platím pokuty, nevyhýbám se tomu. To byl taky důvod, proč jsem neuposlechl rady právníků, ať požádám o výjimku z důvodu tvrdosti zákona, protože doložitelně, objektivně z důvodu válečného konfliktu nejsem schopný dostat ty informace, a to nemůžu ovlivnit, ačkoli bych si to velmi přál, aby ten válečný konflikt neexistoval.

Pozemky i penzion

Já jsem zkusila po vašem majetku, který máte alespoň v Česku, zapátrat sama. Část lze najít v katastru, jako nemovitosti, pozemky a podobně. To ale nic neřekne o vašich případných dalších investicích, příjmech a tak dále. Navíc vaše společnost Nina Trade, ve které jste jednatelem, nezveřejňuje - opět ač by podle zákona měla - účetní závěrky. Zajímalo by mě proto proč.

Protože má pozastavenou činnost.

Můžete říct odkdy? Protože podle obchodního rejstříku stále funguje a vy jste jejím jednatelem. Neměly by tam účetní závěrky aspoň z minulých let?

Pozastavenou činnost má od doby, co jsem vstoupil do politiky.

Takže vůbec nepodnikáte? Příjmy, které máte, jsou pouze z veřejných funkcí?

A z pronájmu nemovitostí, které jsou v daňovém přiznání, které podávám pravidelně.

Tudíž, to je veškerý váš majetek tady v Česku, a příjmy z nemovitostí a veřejných funkcí?

Majetek v Česku samozřejmě mám. Mám tady byt 3+1, mám rodinný dům, mám menší penzion, mám nějaké pozemky, to všechno tady mám.

A z toho tedy plynou vaše další příjmy.

Ano, mám je v daňovém přiznání, které podávám pravidelně a včas, protože ty informace mám.