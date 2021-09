Senátor Nwelati unikl pokutě za majetkové přiznání po zásahu soudu. Ministerstvo pošle nový podnět

Majetkové přiznání neodevzdal hned osmkrát, přesto senátor ODS Raduan Nwelati trestu uniká. Důvod? Zákonodárci pomohla především chyba v zákoně, na kterou loni upozornil Ústavní soud. Za to, že neoznámil svoje příjmy, měl přitom dostat pokutu ve výši až 50 tisíc korun. Většina jeho přestupků ale spadla pod stůl. To by se teď ovšem mělo změnit: ministerstvo spravedlnosti legislativu opravilo a chystá kvůli Nwelatimu nový podnět. Doporučujeme Praha 5:00 18. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor Raduan Nwelati (ODS) | Zdroj: Profimedia

Nikoli veřejně přístupné, ale pouze po předchozí žádosti. K takovému závěru dospěl ohledně majetkových přiznání loni v únoru Ústavní soud, který veřejné nahlížení do příjmů politiků označil za protiústavní. Ten, kdo oznamovací povinnost nesplnil, by se proto neměl pokutovat, doplnil o několik měsíců později Nejvyšší správní soud.

Bez trestu tak díky těmto klíčovým rozsudkům vyvázly z přestupků stovky hlavně komunálních politiků. A s nimi i senátor ODS Raduan Nwelati. V horní komoře Parlamentu má přitom dohlížet na správnost legislativy. Sám ji ovšem nedodržuje.

Zákon o střetu zájmů, který mu ukládá podávat vstupní, průběžné i výstupní oznámení o příjmech, porušil hned osmkrát.

„Od krajského úřadu jsme dostali pokyn, že by bylo nejlepší, abychom rozjetá řízení na základě rozhodnutí Ústavního soudu zastavili,“ řekla pro iROZHLAS.cz Marcela Dražilová, šéfka odboru správních činností Mnichova Hradiště.

Jelikož má Nwelati trvalé bydliště v Mladé Boleslavi, kde působí i jako primátor, jeho přestupky dostalo na stůl sousední město.

Mnichovo Hradiště tak řešení Nwelatiho případu, který se táhl od roku 2018, loni 20. října stoplo. A sice odůvodněním, že odpovědnost za přestupek vzhledem ke zlomovým verdiktům zanikla. „Netýkalo se to ale pouze pana senátora, ale všech funkcionářů, u kterých jsme měli řízení rozjeto,“ doplnila šéfka přestupkového odboru Dražilová.

Nové pokuty

Ze stejného důvodu ministerstvo spravedlnosti v loňském roce podněty kvůli porušení oznamovací povinnosti ani neposílalo. Letos se to má ale změnit. Resort totiž chybu v zákoně záhy opravil: centrální registr majetkových přiznání politiků k 6. listopadu 2020 uzavřel, nahlížení je tak nyní možné pouze po předchozí žádosti.

„Kolik nemovitostí v zahraničí vlastním, přesně nevím. Můj otec měl generální plnou moc a z důvodu válečného konfliktu nelze získat podrobný výpis majetku. Nejedná se o právní kličky, ale realitu.“ Raduan Nwelati (senátor ODS)

„V případě přestupků spáchaných po tomto datu tedy není možné namítat nesankcionovatelnost,“ uvedl na dotazy serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Nwelati měl – stejně jako ostatní politici a další veřejní funkcionáři – odevzdat majetkové přiznání za loňský rok do 30. června. Podobně jako v předchozích letech to ale neudělal.

Resort se proto chystá ohledně Nwelatiho poslat nový podnět. „Bude-li se nový podnět týkat přestupku spáchaného po 6. listopadu 2020, měl by jej městský úřad projednat a případně veřejnému funkcionáři uložit správní trest podle svého uvážení,“ popsal dále Řepka. Za neoznámení příjmů hrozí pokuta 1000 až 50 000 korun.

Mnichovo Hradiště se tak případem senátora bude muset opět zabývat. „Teď děláme normálně dál, pokud nám přijde oznámení, řešíme ho. Na pana senátora jsme ale oznámení zatím letos nedostali,“ přiblížila dále Dražilová z přestupkového oddělení.

Kritika opozice

Nedodržení zákonné povinnosti se nelíbí například opoziční zastupitelce Mladé Boleslavi Janě Krumpholcové (KDU-ČSL/SZ). „Vypovídá to o daném člověku. Řekla bych, že příjmy nepřiznává ne kvůli Sýrii, ale kvůli vazbám na podnikatele, kteří odčerpávají z rozpočtu velké množství peněz,“ přiblížila.

Město se podle ní potýká s mnohem závažnějšími problémy. „Soukromý byznys je propojený s politikou i úředníky, policie zde prošetřuje hned několik kauz. Je to za hranou únosnosti,“ řekla dále Krumpholcová. Tvrdí, že za Nwelatiho vlády podle ní dochází k velmi netransparentnímu hospodaření města.

Střet zájmů ve sněmovně Ve sněmovně také aktuálně čeká na schválení novela zákona o střetu zájmů. Nově by se tak oznámení politiků o majetku nemusela veřejnosti poskytovat na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ale právě podle zákona o střetu zájmů. V praxi to však podle ministerstva nebude mít na zájemce o majetkové přiznání dopad. Do voleb se úprava navíc už zřejmě projednat nestihne.

Sám zákonodárce syrského původu celou věc vysvětluje tím, že o svém majetku nemá dostatečný přehled, a nemůže proto oznámení podat. „Nejsem schopen upřesnit údaje o majetku, který jsem vlastnil v Sýrii již před návratem do Česka v roce 1991, a také ty, které jsem dále získal dědictvím po otci v Sýrii,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

Podané přiznání by tak podle něj bylo „špatné a neúplné“, jelikož by nezahrnulo nemovitosti vlastněné v zahraničí. Na radu právníků tak senátor raději nepodává oznámení žádné. „Chybné a neúplné přiznání by mohlo znamenat dopuštění se trestného činu. Nepodání žádného je přestupek,“ nastínil.

Podle stávající legislativy jsou ale chyby v majetkovém přiznání považovány stále za přestupek, nikoli trestný čin, jak tvrdí Nwelati. Hrozí za to pokuta ve výši až 50 tisíc korun. Obecní úřady ale v minulosti ukládaly komunálním politikům pokuty v průměrné výši 1000 až 2000 korun.

Nwelatiho postup ohledně majetkového přiznání už dříve kritizoval také jeho stranický kolega a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Je to povinnost ze zákona a činit by tak měl. Zákon je potřeba dodržovat,“ řekl. O tom, že Nwelati oznámení o majetku neodevzdává, prý nevěděl. Šéf ODS Petr Fiala s tím ale podle všeho problém nemá.