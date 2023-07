Senátor Nwelati dostal další pokutu za neodevzdané majetkové přiznání. Zákon porušil jedenáctkrát

Své majetkové přiznání neodevzdává opakovaně, a to ačkoliv mu to ukládá zákon. Stejně jako loni tak mladoboleslavský primátor a senátor Raduan Nwelati (ODS) dostal pokutu za přestupek, zjistil iROZHLAS.cz. Jak vysokou, nechtěl úřad v Mnichově Hradišti, který o ní rozhodl, sdělit. Sám Nwelati prý její výši nezná, protože vše řeší právník. Ze zákona ale může být sankce maximálně ve výši 50 tisíc. Mnichovo Hradiště 5:00 16. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladoboleslavský primátor a senátor syrského původu Raduan Nwelati (ODS) opakovaně neodevzdává svá majetková přiznání. Prý protože není schopný uvést přesné údaje o majetku v Sýrii | Foto: Jakub Poláček | Zdroj: CNC / Profimedia

„Správní orgán při udělování výše pokuty vzal v úvahu skutečnost, že MUDr. Nwelati opakovaně nesplnil povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech a závazcích,“ napsala referentka úřadu v Mnichově Hradišti pro iROZHLAS.cz v odpovědi na základě informačního zákona.

Kolik má senátor a primátor zaplatit, nesdělila. Z jejího vyjádření ale vyplývá, že sankce by mohla být vyšší, než tomu bylo v loňském roce, a to právě proto, že se jedná o opakující se přestupek. I tehdy Nwelati za nedodržení zákonných povinností dostal pokutu a i tehdy se nepodařilo zjistit, o jakou částku se jednalo.

Zákon o střetu zájmů Nwelatimu i dalším veřejným funkcionářům ukládá podávat vstupní, průběžné i výstupní oznámení o příjmech. Senátor to ale neudělal letos a ani v předchozích letech. Dříve opakovaně vyvázl bez trestu, kvůli vytížení úředníků, nevyzvedávání pošty, promlčení i chybě v zákoně, na kterou upozornil Ústavní soud.

Pokutu dostal nakonec loni za neodevzdání průběžného přiznání za rok 2020, které měl do centrální registru nahrát do 30. června roku 2021.

‚Nejsem schopen‘

Proč Nwelati nedodržuje zákon? Na dotaz iROZHLAS.cz pouze odkázal na své starší vyjádření právě z roku 2021. Tehdy zákonodárce syrského původu celou věc vysvětlit tím, že o svém majetku nemá dostatečný přehled, a nemůže proto oznámení podat.

„Kolik nemovitostí v zahraničí vlastním, přesně nevím. Můj otec měl generální plnou moc a z důvodu válečného konfliktu nelze získat podrobný výpis majetku. Nejedná se o právní kličky, ale realitu.“ Raduan Nwelati (senátor ODS)

„Nejsem schopen upřesnit údaje o majetku, který jsem vlastnil v Sýrii již před návratem do Česka v roce 1991, a také ty, které jsem dále získal dědictvím po otci v Sýrii,“ řekl tehdy.

Podané přiznání by tak podle něj bylo „špatné a neúplné“, jelikož by nezahrnulo nemovitosti vlastněné v zahraničí. Na radu právníků tak senátor raději nepodává oznámení žádné. „Chybné a neúplné přiznání by mohlo znamenat dopuštění se trestného činu. Nepodání žádného je přestupek,“ nastínil.

Zákon o střetu zájmů umožňuje za neodevzdání majetkového přiznání ve správním řízení udělit pokutu od tisíce korun do 50 tisíc korun. Stejně tomu ale je i v případě odevzdání přiznání s chybami.

„Za podání neúplného přiznání hrozí stejná pokuta jako za jeho neodevzdání. Pan primátor a senátor se tedy jen vymlouvá. Pokud by uvedl v přiznání vše, o čem ví, za možné chyby týkající se majetku v Sýrii by pravděpodobně pokutu nedostal,“ vysvětlil Jan Dupák z protikorupční organizace Transparency International.

Před rokem 2017, kdy se oznamoval pouze nově nabytý majetek, Nwelati podle svých slov podával prohlášení každoročně a včas. „Problém nastal při změně zákona, kdy bylo nutné zadat veškerý majetek, a to i ten, který byl získán a vlastněn i v čase před politickou angažovaností a i válkou, která v Sýrii od roku 2012 probíhá,“ pokračoval Nwelati.

Bezzubý zákon

Nejen on, ale i další odborníci z protikorupčních organizací považují právě Nwelatiho případ za důkaz toho, že zákon není správně nastaven.

„Zákon o střetu zájmů má spoustu děr a nevhodně je nastaven celý sankční mechanismus, kdy pokuty za přestupky projednávají jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou působností,“ uvedl Dupák a Nwelatiho vysvětlení, proč přiznání opakovaně nepodává, označil za absurdní výmluvu.

S tím souhlasí i Tomáš Münzberger ze spolku Oživení: „Vzhledem k účelu a smyslu celého zákona o střetu zájmů se tato pokuta jeví jako nízká. Pokud se snažíme zvyšovat důvěru ve veřejné funkce, pokuta ve výši trojnásobku minimální mzdy v Česku není dostatečně odrazující.“

Ministerstvo na tahu?

Münzberger ale upozorňuje, že v trestním zákoníku je definovaný trestný čin „porušení povinnosti podat pravdivé prohlášení o majetku“.

§ 227 Kdo v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo se takové povinnosti vyhýbá nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

„V případě pana senátora a primátora v jedné osobě jeho opakované a úmyslné opomenutí svědčí o bezohlednosti a pohrdání zákonem. Těžko si představit závažnější porušení této povinnosti, proto je nyní zejména na ministerstvu spravedlnosti, aby podalo trestní oznámení,“ míní.

Zároveň ale připomíná, že v Česku dosud nebyl za tento trestný čin v návaznosti na porušení zákona o střetu zájmů nikdo potrestán.

Podle ministerstva spravedlnosti ale takový scénář není možný. „Porušení oznamovací povinnosti v tomto směru není trestným činem,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Úřad podle něj musí hlásit přestupky vyplývající ze střetu zájmů, což také činí. „U pana primátora a senátora Raduana Nwelatiho došlo k oznámení podezření ze spáchání přestupku příslušnému správnímu orgánu celkem v 11 případech,“ dodal.