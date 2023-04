Rajchl je všude tam, kde může získat peníze, moc a vliv, míní odborník na extremismus

Bojovník proti bídě a nesvobodě nebo nebezpečný extrémista? Z fotbalového funkcionáře se Jindřich Rajchl stal lídrem politické strany Právo Respekt Odbornost (PRO 2022). Její program podle odborníka na extremismus Jana Charváta nepůsobí extremisticky, jinak tomu ale je na stranou svolávaných demonstracích. Praha 22:10 12. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konkrétní řešení prý strana PRO nenabízí, slibuje ale vládu odborníků, po které je v české společnosti poptávka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„PRO se na svých webových stránkách snaží vypadat jako relativně tradiční, mírně konzervativní a v některých ohledech i liberální pravicová strana. Když ale přijdete na demonstraci, vidíte velmi jasně protisystémové hnutí,“ vysvětluje politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Charakterem demonstrací podle něj strana naplňuje rovněž definici politického populismu, který předpokládá, společnost je dramaticky rozdělena na dobrý lid a zlé elity. Populistické strany prohlašují, že lid brání proti zkorumpovaným elitám.

„To na demonstracích pana Rajchla zaznívá naprosto jednoznačně. Česku podle jejich narativu vládnou zlí politici dosazení médii a ze zahraničí, kteří dělají všechno možné pro to, aby nepomáhali Čechům, ale cizím,“ dodává Charvát.

Rajchl podle něj využívá nacionalismus a strach, a to zejména pokud jde o ekonomickou situaci, on sám se přitom s existenčními problémy nepotýká. Je to prý podobné jako v případě Donalda Trumpa, Andreje Babiše nebo Tomia Okamury:

„Všichni tito lidé jsou velmi dobře zaopatření, milionáři a miliardáři, a zároveň se staví do pozice někoho, kdo mluví za chudé vrstvy a obyčejné lidí. Není to nic netypického,“ dodává.

Část společnosti podle Charváta postupně ztratila důvěru v demokracii, kterou si spojují s tím, že se o ně nebyla schopna postarat. Velmi výrazně ovšem společnost zasáhla i zkušenost z koronavirové pandemie.

„Covid zasáhl společnost mnohem silněji, než předpokládáme, a to na mnoha úrovních. Velká část veřejnosti přestala důvěřovat systému v tom nejširším slova smyslu. Má pocit, že vše funguje špatně a hledá někoho, kdo nabídne řešení a svede část jejich frustrace, vzteku a pocitu nespravedlnosti,“ uvádí politolog.

Rajchl působil jako fotbalový funkcionář, později se angažoval ve straně Trikolóra, kde se chtěl dostat na nejvyšší místa, ale neuspěl a založil si vlastní stranu PRO, která se vyprofilovala na odporu proti koronavirovým opatřením.

„Vždycky se pohybuje v takových šedých zónách, kde je možnost získat peníze, moc a vliv. A prostě pochopil, že v tomto prostoru to může získat,“ konstatuje s tím, že Rajchl nyní může naplno vstoupit do politického boje, nebo naopak ukončit své aktivity výměnou za spolupráci s Andrejem Babišem nebo Tomiem Okamurou.

Konkrétní řešení prý strana PRO nenabízí, slibuje ale vládu odborníků, po které je v české společnosti poptávka. „Politická scéna dlouhodobě selhává v tom, aby do hry vtáhla odborné pohledy. Říct si, co chceme, a jak toho dosáhnout. Není nic zvláštního, že pak vyrůstají hnutí, která tvrdí, že tomu ty vlády vlastně nerozumí,“ uzavírá.

