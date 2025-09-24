Rajský dvůr minoritského kláštera v Jindřichově Hradci se promění. Inspirací jsou původní nákresy

Revitalizace se vrací k původní kompozici dvora, jak ji založili minorité, tedy k chodníkům ve tvaru kříže. Prostor ozdobí i květiny, bylinky nebo keře, které tu rostly v dobách, kdy v klášteře ještě žili mniši.

V klášteře minoritů v Jindřichově Hradci začíná revitalizace

V klášteře minoritů v Jindřichově Hradci začíná revitalizace | Foto: Eva Musterová Marvanová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Jindřichově Hradci začíná rozsáhlá obnova rajského dvora. První obhlídky kameníka Filipa Kekrta odhalily, že původní dlažba je uložena v betonu. To si vyžádalo zásah sbíječkou. 

Obnovena bude i zeleň. Vysázejí tu květiny, bylinky a keře, které v minulosti sloužily i k výzdobě kostela. Součástí nové podoby prostoru se stane kinetická fontána. Pohyb vody využívá k samočinnému otáčení a jejím autorem je akademický sochař František Svátek.

„Muzeum si vybralo jeho návrh s motivy ryb: to byl ještě před křížem původní symbol křesťanství,“ vysvětluje volbu ředitelka Muzea Jindřichohradecka Martina Machartová.

Dokončení úprav se plánuje na konec listopadu. Pro veřejnost bude dvůr znovu otevřen 1. dubna příštího roku, na začátku nové návštěvnické sezóny. Do té doby zůstává uzavřen i kostel sv. Jana Křtitele. Přístup k ostatním částem muzea je zachován.

