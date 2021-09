Výběr z médií: nákladné raketomety, čekání na nové vlaky a dopad migrace na ekonomiku

V českém tisku se v pondělí dočtete, že raketomety Spyder budou dražší, než ministerstvo obrany uvádělo. Informuje o tom E15. Nasazování nových vlaků se v Česku zpožďuje, píše pro změnu Mf Dnes. A přistěhovalci a kontrolovaná migrace podle týdeníku Hrot mohou mít pozitivní přínos pro ekonomiku. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:03 20. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nasazování nových vlaků se v Česku zpožďuje. Ilustrační foto | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Lidové noviny

Pravidelné pití alkoholu zvyšuje riziko rakoviny, konzumace bez zdravotního rizika naopak neexistuje. Potvrdila to nová analýza zveřejněná ve vědeckém magazínu The Lancet a jde o téma pondělních Lidových novin. Spotřeba lihovin v Česku dál roste. Podle přednosty Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Michala Miovského riziko závisí na množství a pravidelnosti pití alkoholu. Za problematické označil ale taky nárazové pití velkého množství alkoholu.

Regionální deník

Ústecký kraj plánuje chybějící zdravotníky lákat na byty. Problémy s bydlením totiž brání přijímání nových lékařů nebo sester. Podle Deníku už pro zdravotníky často není nejdůležitější výše platu, ale právě to, jestli se budou mít kde ubytovat. Při hledání bytů bude kraj spolupracovat s obcemi.

Mf Dnes

Nasazování nových vlaků se v Česku zpožďuje. Může za to i pandemie koronaviru. Tématu se věnuje pondělní Mladá fronta DNES. Jde třeba o vozidla InterJet, která mají jezdit mezi Prahou a Chebem. Vlakům zatím chybí razítko Evropské železniční agentury (ERA). Vyjet s novými soupravami plánují i soukromí dopravci Leo Expres a RegioJet. Zákazníci si ale na nové vlaky budou muset oproti původním plánům počkat déle.

E15

Raketomety Spyder vyjdou Českou republiku dráž, než ministerstvo obrany přiznávalo. Provoz čtyř izraelských raketových kompletů totiž bude dvakrát dražší než samotný nákup. To je téma pondělní E15. Úřad celkovou sumu za nákup a údržbu vyčíslil na zhruba 37 miliard korun, z toho 23 a půl miliardy padne na servis, munici, výcvik vojáků a podobné výdaje po dobu dvaceti let. Vyplývá to z dokumentů, o kterých má v pondělí jednat kolegium ministra obrany.

Právo

Trénovat paměť umožňuje lidem trpícím Alzheimerovou chorobou výstava o T. G. Masarykovi. Národní muzeum ji teď připravilo v Alzheimercentru v Černošicích, píše deník Právo. Expozice s názvem Fenomén Masaryk mapuje život prvního československého prezidenta.

Hrot

Přistěhovalci ze zahraničí se podílejí na české ekonomice a kontrolovaná legální migrace pro ni může mít pozitivní přínos. Píše o tom týdeník Hrot. V létě české úřady registrovaly přes 355 tisíc volných pracovních míst, o která Češi dlouhodobě nestojí. Uchazečů o práci v té době bylo mezi Čechy 270 tisíc.