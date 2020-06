Česká velvyslankyně: Povinnost negativního testu při návratu z Rakouska skončí. Doufám, že od pátku

Rakousko od čtvrtka otevírá své hranice se sousedy vyjma Itálie. Z jeho strany začíná platit téměř stejný režim, jaký byl před začátkem pandemie koronaviru. Do Rakouska nyní můžeme vycestovat bez omezení, i bez negativního testu. Při návratu zpět do Česka je negativní test nebo karanténa nutná, podle velvyslankyně v Rakousku Ivany Červenkové by však tuto povinnost během čtvrtka měla česká vláda zrušit, jak řekla v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha/Vídeň 9:17 4. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velvyslankyně v Rakousku Ivana Červenková | Zdroj: Profimedia

Ještě večer jste studovala nařízení, které vám poslala rakouská vláda. Je tedy opravdu možné jet do Rakouska bez omezení? Není třeba žádný test, nikdo nás nebude kontrolovat či nám měřit teplotu?

Ano, platí to tak. Ve středu rakouská vláda na tiskové konferenci oznámila obnovu režimu na hranicích se sedmi sousedními státy tak, jak byl před koronavirovou krizí. Nařízení stihli naplánovat a napsat do půlnoci s tím, že to platí od čtvrtečního rána.

Čeští občané tak mohou překračovat hranice do Rakouska na všech hraničních přechodech s tím, že nebudou podrobováni kontrole a nebude od nich vyžadován negativní test nebo odchod do karantény.

Byla tam ovšem jedna taková zmínka, že bude Rakousko provádět v pohraničních oblastech namátkové kontroly a lidí přijíždějící z Česka budou muset říci, že jsou opravdu čeští občané, že tam mají trvalý pobyt a že v posledních čtrnácti dnech nebyli v zemi, se kterou Rakousko režim neuvolnilo. Nechceme, aby byli lidé překvapeni, kdyby je náhodou policisté zastavili a na tyto věci se jich ptali.

Vše ale bude formou čestného slova…?

Ano, bude tam, že musíte důvěryhodně prokázat, že jste třeba v posledních čtrnácti dnech nebyl třeba v Británii. Jsou státy, kde je situace pořád vážná. Pro Rakousko je to Švédsko, Británie či Španělsko.

Pojďme ke zpáteční cestě. Jediné, co bude muset turista po návratu z Rakouska do Česka udělat, je jít na test na covid-19. I kdyby jel třeba jen na den nebo nakoupit na tři hodiny?

Ano, bohužel to platí takto. Na základě středeční zprávy, že Rakousko obnovilo hraniční režim, tak naše vláda také jedná a během čtvrtka by se Češi měli dozvědět radostnou zprávu, že přistoupíme k recipročním opatřením a tento krok učiníme i na českých hranicích.

Doufám, že tomu tak bude snad od pátku. Ve čtvrtek odpoledne by mělo být vyhlášeno, že bude režim ve stejném rozsahu obnoven i na českých hranicích.

Jak je to v Rakousku s rouškami? Musí se nosit, nebo ne?

S rouškami to platí pořád stejně, ale od 15. června dojde k dalšímu uvolnění a budou tak pouze tři situace, kdy bude povinné roušku nosit.

Bude to ve veřejné dopravě, ve zdravotnických zařízeních včetně lékáren a v případě, kdy není možné dodržet alespoň metrový rozestup – kadeřníci či personál v gastronomii. Nově se také bude posouvat zavírací doba v restauracích a hospodách ze současných 23 hodin na jednu hodinu v noci.

Hotely by také měly být již otevřené. Zůstává vůbec ještě něco, co je v Rakousku zavřené?

Myslím, že nic. Máte pravdu, hotely se otevřely 29. května. Uzavřeného by nemělo zůstat nic, je tu ale stále omezení ohledně počtu osob při pořádání akcí. Je stále nutno dodržovat odstup, hygienická opatření a nabádá se, že vir nezmizel, je mezi námi a je třeba dodržovat všechny hygienické předpisy, odstupy a omezení.