Při průjezdu Rakouskem by Češi neměli zastavit ani u pumpy. Jaká jsou pravidla pro dovolenou v zahraničí?

Přesto, že se koronavirus v Česku podařilo dostat pod kontrolu, ministerstvo zahraničí cesty do ciziny stále nedoporučuje. Pokud chtějí lidé za hranice vyrazit, měli by dodržovat předepsané podmínky. Mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová zároveň upozornila, že pokyny se stále mění a je tak potřeba sledovat aktuální informace na stránkách ministerstva zahraničí.

Kontroly na českých hranicích

Německo a Polsko podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly představují pro Česko kvůli tamní situaci ještě určité riziko. Vláda zatím nepočítá s tím, že by se v nejbližší době hranice do těchto zemí otevřely.

Jiná je ale situace v případě dalších dvou sousedů. Ačkoli Rakousko v pondělí otevřelo hranice pro tranzit, Česko nechává v provozu jen několik přechodů například v Dolním Dvořišti – Wullowitzu nebo Nové Bystřici – Gramettenu. Právě proto se i v těchto dnech u rakousko-českých hranic tvoří kolony.

Vláda se ale v pondělí dohodla, že od 26. května bude možné překročit hranice na více přechodech a hraniční kontroly budou jen namátkové.

Navíc náměstek Prymula v pondělí nevyloučil, že se hranice otevřou už tento týden. „Rakousko je na tom nepochybně dobře, a protože je situace podobná, s Rakouskem nevidím sebemenší důvod, proč by neměly být otevřeny hranice s ním i na naší straně,” uvedl.

Česko by chtělo hranice se všemi sousedy podle Petříčka otevřít od poloviny června. Ministerstvo zahraničí s nimi vede jednání o podmínkách pro tyto kroky, největší pokrok je při rozhovorech s Rakouskem. „Měli bychom na přelomu května a června dát jasné termíny otevření hranic s našimi sousedy,” řekl v pondělí Petříček. Původně se měly hranice se Slovenskem a Rakouskem otevírat 8. června, ministr ale uvažuje i o dřívějším datu. Jednání proběhnou tento týden.

Jan Hamáček

@jhamacek Vláda se dnes shodla, že se od 26. 5. uvolní režim na hranicích: bude je možné překročit na více hraničních přechodech a kontrola bude pouze namátková. Dál však bude platit (až na platné výjimky) povinnost předložit při vstupu do ČR negativní test na covid-19.

Na výlet do Tater

Dovolená na Slovensku zatím není možná a stejně tak současná opatření nedovolují ani zemí projíždět. Za rodinou sem mohou dorazit pouze manžel, manželka nebo nezletilé dítě.

Podle Prymuly vláda bude v nejbližší době jednat i o zmírňování opatření ve vztahu ke Slovensku. „Obecně je velmi klidné, situace je mnohem příznivější než u nás, s jedinou výjimkou, a to jsou romské osady. Tam příliš mnoho opatření neprobíhá, a to pro nás znamená svým způsobem problém, protože právě z těchto osad by mohlo dojít k migraci na naše území,“ uvedl Prymula.

Podle něj se proto bude muset u Slovenska najít nějaký režim, jak případně regulovat migraci z romských osad.

Léto u moře?

O víkendu otevřelo hranice pro turisty Chorvatsko, pro Čechy jedna z nejoblíbenějších destinací pro letní dovolenou. Do země tak bude možné odjet bez testů na koronavirus. Po cestě do této destinace ho nebude potřeba dokládat ani v Rakousku nebo Slovinsku. Na česko-rakouských a rakousko-slovinských hranicích budou ale muset turisté ukázat potvrzení o rezervovaném ubytování.

„O české turisty je velký zájem, protože jsme braní jako země s malým rizikem nákazy,” vysvětlil pro Radiožurnál k otevírání hranic náměstek ministerstva zahraničí Smolek.

Při návratu si ale lidé budou muset opatřit negativní test na covid-19 nebo absolvovat čtrnáctidenní karanténu.

Uvolňovat opatření na hranicích začala i Itálie. Jedna ze zemí nejvíce postižených koronavirem oznámila, že 3. června zruší všechna omezení pohybu, otevře své hranice a dovolí přeshraniční cesty. Od začátku června budou moci do Itálie volně cestovat i lidé ze zemí schengenského prostoru, Švýcarska a Monaka, přičemž už pro ně nebude povinná karanténa.

„S Itálií budeme o případných podmínkách jednat také. Ale bude velmi záležet na tom, co řekne Ústřední epidemiologická komise, která zasedá v úterý,” vysvětlil Smolek. Dodal, že si myslí, že se Češi budou muset při návratu nechat otestovat.

Řecko by se mohlo českým turistům otevřít od 1. července. Obě země spolu podle Smolka jednají i o variantě cestování bez povinného negativního testu na onemocnění covid-19.

„Řecký ministr nás ujistil, že Čechům bude otevřena drtivá většina ostrovů, velmi vážně jsme řešili také variantu, že ke vstupu do Řecka nebude třeba test,” uvedl Smolek. Ministerstvo zahraničí ale zároveň upozornilo, že uvolnění podmínek bude záležet na vývoji epidemiologické situace v Česku i v Řecku.

Zastavování v tranzitních zemí

I v případě, že při cestě na dovolenou budete některými zeměmi jen projíždět, musíte dodržovat určitá pravidla. A ta se v jednotlivých zemích liší.

Při cestách na jih budou Češi pravděpodobně nejčastěji projíždět přes Rakousko. „Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat potvrzení o ‚bezinfekčnosti’ ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne bez zastávky a je zajištěn také výjezd ze země. Že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži. Výjezd ze země je pak dán opatřeními státu, do kterého máte namířeno. V případě Chorvatska je tedy nyní zajištěn např. zmiňovanými potvrzeními o ubytování,” napsala redakci pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Turisté tedy nesmí při průjezdu Rakouskem zastavovat u benzínové pumpy nebo si zajet do některého z měst třeba kvůli výletu. Pokud se Češi chtějí v Rakousku zdržovat, musí na hranicích předložit potvrzení o negativním testu na koronavirus, který není starší než čtyři dny. Opatření zatím v Rakousku platí do 31. května 2020.

Po cestě do Chorvatska budou muset Češi minout i Slovinsko. „To minulý týden řeklo, že všichni občané EU mají umožněný tranzit a nyní z toho couvají. Budou vydávat seznam států, jejichž občané mohou tranzitovat. I to by měli ozřejmit,” řekla Štíchová. Bližší informace bude slovinská vláda uveřejňovat na svých oficiálních stránkách.

Tranzit je možný i skrz Německo a to pokud neexistuje alternativní spojení a je umožněný vstup do dané země. Účel cesty ale musí lidé na hranicích doložit cestovním pasem, potvrzením o nahlášení bydliště, povolením k pobytu nebo jízdenkami či letenkami. Z německých letišť potom může cestující odjet dál. Slovenskem tranzit umožněný není.

Testování na koronavirus

Testování si podle mluvčí ministerstva zahraničí Zuzany Štíchové řeší každá země sama.„Slovinci budou dávat seznam zemí, ze kterých bude možný vstup bez testů a Česko by tam mělo být,” vysvětlila pro iROZHLAS.cz. Test je ale stále nutný při cestě do Rakouska. Češi se bez něj naopak obejdou při dovolené v Chorvatsku.

O tom, jestli se budou muset turisté testovat i při cestě do Řecka, ministerstvo zahraničí jedná. „V zásadě jediným problémem, který tady vidím, je testování. Část řeckých orgánů se nechala slyšet, a to mám neformálně, že by mohl stačit rapid test. To by výrazně cenu snížilo,” přiblížil Smolka. „Každý test může výrazně prodražit letní dovolenou,” dodal. Otázkou ale zůstává, kdy by turisté museli test podstoupit.

Při příjezdu do Česka mohou od 11. května kromě cizinců, kteří tady mají přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt, přiletět a přijet za studiem nebo prací i lidé z Evropské unie. Musí ale při vstupu do země doložit negativní test na koronavirus, který není starší než čtyři dny. Výjimečně je možné se nechat otestovat i v Česku a to nejdéle 72 hodin po příjezdu. Pokud test nedoloží, musí zůstat ve 14denní karanténě.

Od tohoto opatření chce podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) Česko v případě některých méně rizikových zemí upustit 8. června.

O testování po příjezdu do Česka by vláda a epidemiologové měli jednat i podle ministra Petříčka. „Jsem přesvědčen, že pokud se situace bude vyvíjet u nás i v okolních státech podobně jako v posledních týdnech, měli bychom se bavit o tom, že to bude bez zásadních komplikací, bez toho, aby lidé museli trávit buď 14 dní v karanténě, nebo se museli složitě prokazovat drahými testy,” řekl.

Na dovolenou letadlem

Po více než dvouměsíčním přerušení provozu kvůli koronavirové krizi České aerolinie (ČSA) v pondělí vypravily první letecké spoje. Na celkem šest zpátečních letů z Prahy do Amsterdamu, Paříže a Frankfurtu nad Mohanem a zpět si rezervovalo letenky kolem 640 cestujících. ČSA by mělo 21. května obnovit i spoj do Stockholmu a o čtyři dny později let do Bukurešti.

Z Letiště Václava Havla momentálně létá i několik dalších společností. KLM do Amsterdamu a Eurowings do Düsseldorfu. Stále jsou v provozu i dvě linky do Minsku a Sofie, první pod firmou Belavia a druhou spravuje Bulgaria Air.

Na Letišti Václava Havla je zároveň stále nutné dodržovat několik hygienických pravidel. Cestující musí nosit roušku nebo si dezinfikovat ruce. Také je potřeba mít mezi sebou dvoumetrové rozestupy. Kontakt s personálem omezují například fólie na odbavovacích přepážkách. Znovu otevřela i některá občerstvení.

O létání ale zatím není příliš velký zájem. „Kapacita letadla není ve většině případů úplně naplněná. Co se týče opatření, tak standardem se stala rouška. Velká část společností omezila palubní servis. Pokud cestující něco dostanou, je to něco baleného. Není to klasický catering, který znají z dřívějška,” řekl pro Radiožurnál expert z portálu Zdopravy.cz Jan Sůra.

Letos by mohlo dojít k částečnému návratu k leteckému provozu a to zhruba na 60 až 70 procent. Na plné obnovení by podle dopravců mělo dojít do roku 2023.

Vítejte znovu na palubě! @CzechAirlinesCZ dnes obnovují část svých pravidelných linek: přímé lety do Amsterdamu, Frankfurtu nad Mohanem a Paříže. Další spojení, tentokrát do Stockholmu a Bukurešti, budou brzy následovat. #aktualitaLP #letimedal #flyfromPRG — Prague Airport (@PragueAirport) May 18, 2020

Cestovní pojištění

Každá z pojišťoven si podle mluvčí jejich asociace Veroniky Nové upravuje podmínky sama. Nelze tedy mluvit za všechny.

V pojišťovnách, které server iROZHLAS.cz oslovil, ale zůstává cestovní pojištění téměř beze změn. „Je možno dle přání klienta sjednat cestovní pojištění ve variantě pouze léčebných výloh či s pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti atd. případně i s pojištěním storna. Pojistné jsme neupravovali,“ napsal redakci mluvčí společnosti Kooperativa Milan Váňa.

„Epidemii, pandemii máme vyloučenu v pojištění léčebných výloh, u pojištění storna je onemocnění nákazou covid-19 jeden z uznatelných důvodů,“ dodal.

Podmínky a ceny pojištění neměnila ani pojišťovna Allianz. „Koronavirus se asi bude řešit až doma, kde vám ho diagnostikují a tady už ho pokryje vaše pojišťovna,“ řekl její mluvčí. „V pojistných podmínkách je, že změna epidemiologické situace není důvodem k tomu, aby pojišťovna vrátila peníze v rámci storno poplatku,” doplnil.