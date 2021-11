Vojtěcha zklamalo stanovisko AntiCovid týmu koalice Spolu. ‚Říkají hlavně, co dělat nemáme,‘ tvrdí

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) již obdržel stanovisko AntiCovid týmu budoucí vládní koalice Spolu. Poradní uskupení například nedoporučilo ministerstvu zavést takzvaný rakouský model, kdy by mohli služby využívat pouze očkovaní nebo lidé po prodělané nemoci. „Říkají hlavně to, co dělat nemáme. Nevidím žádné nové, konkrétní kroky,“ napsal Vojtěch na twitter.

