Stát nevýhodně přišel o rybník na Rakovnicku. Musí ho vykoupit nad cenou za desítky milionů

V roce 2019 stát v restituci přišel o více než čtyřicetihektarový rybník v Jesenici u Rakovníka, který potřebuje k řešení sucha na Rakovnicku. Bude ho muset vykoupit zase zpět za částku, která se může přehoupnout přes 60 milionů korun, zjistil Radiožurnál.

Ministerstvo zemědělství, do jehož resortu spadají restituce i výstavba přehrad, mělo od konce roku 2016 k dispozici studii, ze které plyne, že stát bude rybník potřebovat.

Podle oslovených právníků ministerstvo situaci podcenilo. Mělo možnost současné situaci předejít. Ministerstvo chybu odmítá.

Restituent navíc rybník prodal následně firmě s nejasnými vlastníky, za kterou vystupuje bývalý šéf pozemkového úřadu Petr Šťovíček a jednatelem je Jiří Hermann spojený se stamilionovými restitucemi, které skončili v daňových rájích na Kypru.

Výhled na celý Velký rybník v Jesenici u Rakovníka se otevírá pouze z prostředku hráze. Z jiného místa se celá rozlehlá vodní hladina, po které plují labutě s mláďaty, potápky i kachny, přehlédnout nedá. Není divu, rybník má více než čtyřicet hektarů, a je tak největší v celém okolí.

Do roku 2019 patřil státu, který o něj ale přišel v restituci. Teď ho bude znovu potřebovat, a musí ho velmi draze vykoupit zpět. Rybník je totiž nutný pro stavbu soustavy přehrad na Rakovnicku. Tuto oblast dlouhodobě trápí velké sucho, což se chystá stát řešit právě pomocí přehrad.

Jesenický rybník bude součástí tohoto řešení. „Využití Velkého rybníka je nezbytným prvkem celého komplexního řešení sucha na Rakovnicku a spočívá v tom, že do něj bude vyvedeno zaústění převodu vody z povodí Ohře do povodí Rakovnického potoka,“ vysvětlil Radiožurnálu mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Ministerstvo zemědělství, do jehož resortu spadají restituce i výstavba přehrad, mělo od konce roku 2016 k dispozici studii, ze které plyne, že stát bude rybník potřebovat

O tom, že by rybník měl být takto využit, se vědělo už od roku 2016, kdy to určila studie Povodí Vltavy. Na ni tehdy dokonce reagovala i rada města Jesenice u Rakovníka.

„Rada města s vědomím, že Jesenicko se nachází v oblasti ohrožené klimatickým suchem, souhlasí s myšlenkou převedení vody do Velkého rybníka,“ odhlasovali v listopadu 2016 radní města Jesenice u Rakovníka, kde žije asi 1700 obyvatel.

Tuto studii mělo k dispozici také ministerstvo zemědělství, pod které problematika stavby přehrad spadá. „Povodí Vltavy, státní podnik, předal předmětnou studii ministerstvu zemědělství v lednu 2017. Studie byla poskytnuta na nosiči DVD jako příloha předávacího dopisu,“ potvrzuje mluvčí povodí Hugo Roldán.

Experti: Situaci šlo předejít

Státní pozemkový úřad, který stát v rámci restitucí zastupuje, ale u žádného ze soudů neuvedl, že rybník může být nezbytný pro řešení sucha na Rakovnicku.

Úřad to prý nevěděl. „Tato informace nám nebyla známa. Pokud stát chce využít pozemky pro své účely, musí takový záměr jasně deklarovat,“ říká mluvčí Petra Kazdová.

Podle oslovených právníků ministerstvo situaci podcenilo. Mělo možnost současné situaci předejít. Ministerstvo chybu odmítá

Stejně jako Povodí Vltavy, spadá i pozemkový úřad pod ministerstvo zemědělství. Proč tedy ministerstvo na potřebu rybníku pro stavbu přehrad neupozornilo? Zdůvodňuje to tím, že v době začátku soudního sporu nebylo úplně definitivně stanoveno, že rybník bude k řešení sucha na Rakovnicku potřeba, a tak trvá na tom, že nepochybilo.

„Ve chvíli, kdy byl dostatek podkladů a kdy došlo k výběru varianty spočívající ve využití Velkého rybníka pro zaústění převodu vody, již probíhal soud,“ říká mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Podle oslovených právníků však ministerstvo svou nečinností pochybilo. „Je to chyba státu, že soudu informace o využití rybníka nenahlásil,“ říká právník Viktor Rossmann, který se specializuje na restituce.

Soud podle něj měl mít studii z roku 2016 k dispozici a podle toho rozhodnout, zda veřejný zájem na řešení sucha na Rakovnicku převažuje nad zájmem na uspokojení jedné restituce. „Restituent by se v případě zamítavého rozsudku mohl samozřejmě ucházet o jiný pozemek,“ dodává ještě Rossmann.

Ministerstvo zemědělství mohlo restituci rybníka podle právníků zabránit také tak, že by ho převedlo do rezervy státní půdy. „Kdyby skutečně řešili sucho na Rakovnicku, tak v době od vzniku studie mohli přistoupit k těm krokům, které by směřovaly k vytvoření překážky restituce,“ říká advokát Tomáš Hromek.

Například v roce 2019 to tak ministerstvo financí udělalo v případě pozemků v Letňanech, kde chtěl premiér Andrej Babiš (ANO) postavit vládní čtvrť. Tehdy také šlo o to zabránit restituci těchto pozemků. Zatímco to ale nyní vypadá, že se vládní čtvrť v Letňanech stavět nebude, stavba přehrad v okolí Rakovnicka se již připravuje.

Proč zrovna tento rybník?

Rybník tak získal restituent Miroslav Holeček. Ten se o něj přihlásil na začátku roku 2017, tedy několik měsíců po vzniku zmiňované studie Povodí Vltavy. Holečkově rodině stát za minulého režimu vzal pozemky v pražské Velké Chuchli a následně je zastavěl.

Záhy po restituci navíc rybník znovu změnil majitele a stát ho tak bude muset vykoupit od firmy s nejasnými vlastníky

Proto se přihlásil o takzvané náhradní restituce. Rybník u Jesenice si ale vybral sám od sebe. Z vyjádření Státního pozemkového úřadu, který má restituce na starosti, totiž plyne, že rybník nebyl ve veřejné nabídce pozemků určených k restitucím.

Proč si vybral právě tento rybník, Holeček vůbec komentovat nechtěl. „Nemám důvod se o své restituci bavit,“ uvedl krátce na dotaz Radiožurnálu.

Holeček navíc rybník nedlouho po restituci prodal firmě Statek Velká Chuchle – rybářství, kterou vlastní společnost Statek Velká Chuchle. Kdo je jejím konečným vlastníkem, není jasné. Vlastníci nejsou uvedeni v obchodním rejstříku ani v evidenci skutečných majitelů, ve kterém mají firmy zveřejňovat své skutečné majitele.

Majitele firmy nechce prozradit ani její jediný jednatel. Tím je Jiří Hermann. Radiožurnál o něm v minulosti informoval v souvislosti s podezřelými restitučními případy. Jak Radiožurnálu potvrdil sám Hermann, za firmu vystupuje také Petr Šťovíček, který do roku 2014 šéfoval pozemkovému úřadu.

Restituent prodal rybník jejich firmě za velmi výhodnou cenu. Podle údajů z katastrálního úřadu za tento rybník a k tomu ještě za další dva, které leží nedaleko, Holečkovi zaplatila 6,6 milionů korun. Nyní je má přitom zastaveny u banky oproti úvěru až do výše 35 milionů korun.

Na otázku, jak se firma s restituentem Holečkem na odkupu pozemku dohodla, uvedl Hermann pouze to, že na základě kupní smlouvy.

Sám Hermann ale odmítá, že by jeho firma rybník od restituenta koupila s tím, že ho následně vykoupí stát. „Zásadním způsobem odmítám, že společnost koupila rybník za účelem odprodeje povodí,“ napsal v e-mailu Hermann s tím, že jejich firma rybník sama provozuje.

Cena až 60 milionů

Firma přitom může na prodeji rybníka výrazně vydělat. Aby stát pozemky nutné na výstavbu přehrad získal co nejrychleji, chce jejich majitele motivovat k prodeji tím, že nabídne vyšší cenu, než je ta obvyklá.

V roce 2019 stát v restituci přišel o více než čtyřicetihektarový rybník v Jesenici u Rakovníka, který potřebuje k řešení sucha na Rakovnicku

„Motivační náhrady za výkup pozemků jsou nastavené zhruba na trojnásobku cen obvyklých,“ vysvětluje Jan Svejkovský, mluvčí státního podniku Povodí Ohře, které bude mít výkup pozemků nutných pro řešení sucha na Rakovnicku na starosti.

Podle Zdeňka Maška, jednatele Rybářství Mariánské lázně, které dříve na Velkém rybníku hospodařilo, se jeho tržní cena odhaduje těžko, ale dává jeden příklad podobného prodeje, který se nedávno odehrál.

„Třeboňské rybářství nedávno prodávalo jiný větší rybník za cenu 500 tisíc korun za hektar. To je podle mě taková normální cena,“ říká Mašek. Vzhledem k tomu, že rozloha Velkého rybníka v Jesenici se pohybuje okolo 43 hektarů, jeho cena tedy může přesáhnout 20 milionů korun. Výkupní cena rybníku by se tedy mohla přehoupnout přes 60 milionů korun.

Podobná částka za výkup pozemku se dá očekávat i podle vládou schválených zásad pro výkup pozemků potřebných pro řešení sucha na Rakovnicku. Podle nich se nestavební pozemky budou vykupovat za 150 korun za metr čtvereční a hráz rybníka za 2400 korun za metr čtvereční. Výsledná částka by tedy mohla být mezi 60 a 70 miliony korun.